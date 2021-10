El PSOE de Andalucía (PSOE-A) de Juan Espadas sigue sometido a los intereses de Ferraz. Y así se ha visto este miércoles en la rueda de prensa del Parlamento de Andalucía, donde OKDIARIO ha recordado a la portavoz socialista, María Márquez, los 60 atentados, las 14 muertes y las más de 2.500 víctimas que dejó ETA en la comunidad, y le ha preguntado si, después de esta huella, no sienten vergüenza por los pactos de Pedro Sánchez con Bildu. La respuesta: no hay respuesta.

A continuación, les dejamos íntegramente las preguntas y respuestas vividas este miércoles en el Parlamento Andaluz entre el periodista de este medio y María Márquez:

Pregunta (P): En Andalucía, ETA cometió 60 atentados, mató a 14 personas y dejó a más de 2.500 víctimas directas e indirectas. Hoy, Sánchez pacta con sus herederos. Como PSOE de Andalucía, ¿no les avergüenza?

Respuesta (R): Como PSOE-A me enorgullece que el fin del terrorismo en nuestro país llegara con un Presidente socialista y con Lehendakari socialista en el País Vasco. Sin duda, nosotros nos remitimos a las declaraciones que ha hecho el Presidente del Gobierno, que ha hecho Pedro Sánchez, porque precisamente hoy se cumplen 10 años del fin de ETA en nuestro país, e insisto, me siento orgullosa de la contribución histórica que ha hecho mi partido para el fin del terrorismo en nuestro país y me siento orgullosa de tantísimos compañeros socialistas y de otros compañeros de otros partidos políticos que han defendido siempre la democracia en el País Vasco y en nuestro país.

Hay un elemento muy importante, que para nosotros es una línea roja. El PSOE nunca va a utilizar este tema para confrontar políticamente. Porque precisamente, usted lo ha dicho, hay mucha gente muerta.

P: Pero, ¿está orgullosa de los pactos con Bildu?

R: Insisto, estamos orgullosos de la contribución que ha hecho el PSOE al fin del terrorismo de ETA en nuestro país. Se cumplen 10 años y le aseguro que nada va a empañar el orgullo que siente el PSOE de que después de 10 años no haya terrorismo de ETA en España.

P: Pero, es que no me está respondiendo.

R: Te estoy diciendo claramente que el PSOE reivindica y se siente orgulloso de la aportación que ha hecho a nuestro país para el fin del terrorismo.

P: Pero es muy fácil, es sí o no.

R: Insisto, no vamos a contribuir a enturbiar ni a manchar un elemento histórico de nuestro país del que nos sentimos orgullosos y hoy es un día muy importante para nosotros y para nosotras, y debería serlo para todos y para todas.

P: Sí, pero es la pregunta es fácil. Y es si al PSOE-A le parece bien que Pedro Sánchez pacte con Bildu.

R: Y la respuesta también está siendo muy clara. El PSOE hoy, después de diez años del fin de ETA en nuestro país, reivindica el papel histórico que el PSOE a nivel nacional y el PSOE en Euskadi ha desarrollado a lo largo de estos años. Insisto, hoy es un día para esto.