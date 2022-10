El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha repasado los resultados de su partido en las últimas elecciones autonómicas en respuesta a la líder de Podemos Andalucía, Martina Velarde, que este domingo cargaba en redes sociales contra la formación de Santiago Abascal.

El cruce de palabras arrancaba con un comentario del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que se declaraba, de forma irónica, «fan absoluto» del grupo musical que el pasado sábado actuó en el evento Viva 22 de Vox, calificando a los cantantes de «Take That nazis».

«Cuando caes en la cuenta de que estás empezando a perder la batalla cultural…», replicó Espinosa de los Monteros. Y la secretaria general de Podemos Andalucía entró al trapo en defensa de Echenique: «Pero si vais cuesta abajo y sin frenos. Por favor, que todo el país se está riendo de vosotros», contestaba Velarde.

El ‘número tres’ de Vox ha comparado los resultados electorales de ambos partidos en los comicios autonómicos celebrados en Madrid, Castilla y León y Andalucía, donde la formación morada ha logrado apenas once diputados por los 40 de Vox.

«Me parece que no has entendido bien de quién se están riendo… Por eso viene bien un repasito de matemáticas para progres», ha recalcado Espinosa de los Monteros, que a continuación ha enumerado los últimos comicios autonómicos celebrados en nuestro país.

Me parece que no has entendido bien de quién se están riendo… Por eso viene bien un repasito de#MatemáticasParaProgres. Elecciones más recientes:

✅Madrid: Vox 13, UP 10

✅Castilla y León:

Vox 13, UP 1

✅Andalucía: Vox 14, UP 0, PorAndalucía 5

Cuesta abajo y sin frenos!🤣 https://t.co/9b8cV7nJjH

— Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) October 10, 2022