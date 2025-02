El PSOE tiembla: el juez reactiva el ‘caso Faffe’, la fábrica de corrupción socialista en Andalucía

Si la corrupción tuviera un manual de instrucciones, en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) se lo sabían de memoria. Lo que debía ser un organismo para ayudar a los parados andaluces se convirtió en un agujero negro de dinero público, donde directivos y empresarios tramaban cómo repartirse contratos a dedo, falsificar documentos y asegurarse de que nadie hiciera preguntas. Pues bien, ahora el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto, firmado por el juez José Ignacio Vilaplana y al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO Andalucía, por el que se amplía y prorroga el plazo de instrucción de la causa por otros seis meses adicionales y acuerda la práctica de una serie de diligencias.

Y es que lo que se ha encontrado el juez cuando ha analizado las investigaciones de la UCO sobre la FAFFE es digno de un guión de cine. Correos comprometedores, contratos falsificados, facturas troceadas para no levantar sospechas y millones de euros dilapidados. Todo con un descaro que pone los pelos de punta.

Corrupción sin disimulo

Lo más impactante de esta trama es la total ausencia de disimulo. Y es que no es que los directivos de la FAFFE cometieran errores administrativos o hicieran algún favoritismo menor: el fraude estaba planificado desde el principio, con una red de empresarios y funcionarios que diseñaban los contratos a medida antes de que siquiera se publicaran.

El auto judicial, de hecho, recoge pruebas demoledoras: correos electrónicos en los que los empresarios enviaban las condiciones del contrato a la FAFFE antes de que siquiera se convocara la licitación; fechas de contratos cambiadas a propósito para encajar con las subvenciones; facturas fraccionadas en varias partes para evitar que los contratos tuvieran que pasar controles; empresas que “competían” en la licitación pero que en realidad eran todas del mismo dueño, etc. Y es que en la FAFFE las licitaciones públicas eran puro teatro: los contratos ya tenían nombre y apellido antes de que nadie pudiera presentar una oferta.

Los mails que destapan el fraude

Lo que hunde a los responsables de este escándalo son los correos electrónicos interceptados por la UCO de la Guardia Civil. En ellos, los directivos de la FAFFE y los empresarios hablaban con total naturalidad sobre cómo amañar las contrataciones.

Uno de ellos dice así: «La historia es hacerlo todo en mano, para que no se vea lo retroactivo». ¿Qué significa esto? Que estaban manipulando contratos y licitaciones a posteriori para que pareciera que todo era legal. Es decir, se creaban documentos falsos y se ajustaban los expedientes para justificar adjudicaciones que en realidad ya estaban pactadas de antemano.

Otro mail que deja en evidencia el nivel de la estafa es el siguiente: «A ver si le puedes echar un vistazo. Le he cambiado la fecha (las he puesto en enero y febrero), porque creo que Fernando comentó algo con el Consejero. Si me dais el OK, los envío a R». ¿Imaginan ustedes cambiar la fecha de un contrato después de un año sólo para que encaje con lo que les conviene? Pues en la FAFFE socialista, como ven, era lo más normal del mundo.

Facturas partidas

Las normas de contratación pública dicen que los contratos superiores a 18.000 euros tienen que licitarse de forma transparente. Pero la FAFFE tenía un truco para saltarse esto: partían las facturas en trozos pequeños para no superar el umbral y poder asignar lo contratos a dedo. En un solo día, se fraccionaron tres facturas de 20.880 euros cada una para una misma empresa.

En otro caso, una factura de 83.520 euros se intentó trocear en varias partes para justificarla de alguna manera. Correos internos muestran que los propios funcionarios sabían que esto era ilegal, pero lo hacían igualmente. Era, en definitiva, el timo perfecto: adjudicar el dinero sin que nadie pudiera cuestionarlo. Puro modus operandi socialista.

Millones de euros evaporados

El resultado de todo este fraude es un desfalco multimillonario de dinero público. Se calcula que solo los contratos más evidentes suman 9,4 millones de euros. Y eso sin contar el dinero que se perdió en empresas que ni siquiera realizaron los servicios contratados.

Algunas empresas como PROYEMPLEO, UMAX, SADIEL y GALLARDO COMUNICACIÓN se llevaron parte del botín en contratos amañados. Los empresarios implicados elegían sus propias condiciones, sus propios competidores y hasta las fechas de sus contratos. El objetivo de la FAFFE era la formación para el empleo en Andalucía. Pero, a la vista de los hechos, parece que lo único que formaban era una red de corrupción perfecta.

El caso FAFFE es uno de los mayores escándalos de corrupción en Andalucía. No solo por la cantidad de dinero defraudado, sino por el nivel de desfachatez de los empresarios y los socialistas implicados.

Aquí no existía miedo a ser descubiertos. No intentaban ocultar las pruebas ni cubrirse las espaldas. Simplemente, confiaban en que nunca los atraparían. Pero ahora todo ha salido a la luz. Y con cada nuevo documento, queda claro que la FAFFE no era una fundación de formación y empleo. Era una fábrica de corrupción donde el dinero público cambiaba de manos con total impunidad.