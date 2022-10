El PSOE andaluz sobre la baja de Carla Antonelli: «No es tan grave»

En el PSOE de Andalucía (PSOE-A) no comprenden la baja cursada por la ex diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli. Aunque «respeta y lamenta» la decisión, Ángeles Férriz, portavoz del PSOE-A, ha considerado que no es «tan grave» que se decida una «ampliación de plazos para la tramitación de una ley» como la conocida como Ley Trans, que permitirá a niños de 12 años cambiar de sexo.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Parlamento, Ángeles Férriz se ha pronunciado así el día después de que la citada exdiputada de la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, primera transexual que ha ocupado este puesto en España, solicitase la baja de militancia del PSOE como protesta por la «maniobra de ampliar plazos» que, según la también activista, planea el PSOE en la tramitación de Ley Trans en el Congreso con «amago de más recortes» en la norma.

«Respetamos la decisión de Carla y la lamentamos», ha comenzado señalando la vicesecretaria general del PSOE-A, quien, no obstante, ha apostillado que «lo que hay planteado ahora mismo en el Congreso es la ampliación de los plazos de una ley», y a los socialistas andaluces «nos parece de lo más normal que se puedan ampliar los plazos para tramitar una ley que lo ideal sería que tuviera el máximo consenso posible para que se aplique», según ha añadido.

Férriz ha comentado que ni a ella ni al PSOE andaluz les parece «tan grave que haya una ampliación de plazos, sobre todo cuando absolutamente todos los derechos sociales que hay encima de la mesa para el colectivo Lgtbi y para el feminismo en general llevan el sello de gobiernos socialistas».

En esa línea, la portavoz parlamentaria del PSOE-A ha remarcado que la ley Trans ya está «encima de la mesa» del Congreso de los Diputados y «se está trabajando» en ella, por lo que ha abogado por «esperar esos plazos» y ver «cómo se tramita la ley», al tiempo que ha añadido que «cada cual es libre» de tomar sus decisiones, y desde el PSOE-A «respetamos la decisión de Carla».

Finalmente, Ángeles Férriz ha defendido que «las distintas sensibilidades y críticas deben poder plasmarse en el trámite» de una ley como la Trans, de modo que «lleguemos todos al mayor consenso posible para que sea una ley que se aplique en España».