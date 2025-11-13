¿Ha privatizado Moreno la sanidad andaluza?: los datos oficiales desmontan las mentiras del PSOE-A

La Junta de Andalucía ha reducido al 3,47% el porcentaje del presupuesto sanitario destinado a conciertos con la sanidad privada en 2026, lo que supone el nivel más bajo de la serie histórica. Este dato desmonta uno de los principales argumentos del PSOE andaluz, que lleva años acusando al Gobierno de Juanma Moreno de «privatizar la sanidad pública» a través de la concertación. En realidad, los socialistas destinaban en 2012 hasta un 5% del gasto sanitario total a la sanidad privada, con un presupuesto global de 9.400 millones de euros, muy inferior al actual.

Bajo el Gobierno del Partido Popular, Andalucía ha alcanzado en 2026 el mayor presupuesto sanitario de su historia, con 16.265 millones de euros, lo que representa un tercio del total de las cuentas públicas andaluzas (31,5%). Este compromiso por la sanidad pública se refleja en una subida del 6,7% respecto al año anterior y un 66% más que en 2018, cuando Juanma Moreno llegó al Palacio de San Telmo en detrimento de la socialista Susana Díaz.

El descenso de la concertación con la sanidad privada es progresivo y sostenido: en 2025 el porcentaje era del 3,70%, y en 2018, último año completo del PSOE en el Gobierno andaluz, se situaba en el 4,3%. En 2012, bajo un presupuesto sanitario de 8.737 millones, el porcentaje superó el 5%. Ahora, con más recursos y una mayor cobertura sanitaria, la Junta destina menos que nunca a conciertos privados.

Listas de espera

Además, los datos de gestión avalan el esfuerzo de la Consejería de Salud: en una comunidad con 9 millones de habitantes, los tiempos de espera se han reducido y también lo ha hecho el número de pacientes fuera de plazo. En la actualidad, hay 207.236 personas en lista de espera quirúrgica, de las cuales 122.188 corresponden a procedimientos garantizados.

Desde el Ejecutivo autonómico se insiste en que la sanidad privada no es más que un apoyo puntual y limitado para reforzar el sistema público en momentos puntuales de alta demanda. Frente a las campañas del PSOE, los datos desmienten cualquier intento de «privatización encubierta» y demuestran una apuesta firme por una sanidad pública eficiente, dotada y con recursos sin precedentes.