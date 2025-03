El presidente del Parlamento de Andalucía lee un manifiesto por el 8M con Vox ausente

El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre (PP-A), ha leído este miércoles, 5 de marzo, un manifiesto en el salón de plenos con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. La lectura, realizada minutos antes del inicio oficial de la sesión plenaria, ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, cuyos diputados han optado por ausentarse durante el acto.

Como ya es habitual desde la entrada de Vox en el Parlamento andaluz tras las elecciones de diciembre de 2018, no se ha logrado un consenso para una declaración institucional conjunta por el 8M. En su lugar, PP-A, PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía han acordado un texto que ha sido leído por Aguirre desde un atril situado bajo la mesa presidencial, en un gesto simbólico previo al comienzo del Pleno. Durante la lectura, los miembros de la Mesa del Parlamento estuvieron presentes, salvo la vicepresidenta tercera, Cristina Jiménez, de Vox. Los diputados de los grupos firmantes, por su parte, siguieron el acto de pie desde sus escaños.

El manifiesto destaca que «la desigualdad de género sigue siendo una realidad global» y subraya la necesidad de avanzar hacia «una economía verde y una sociedad del cuidado», dado que el sistema económico actual «perjudica de manera desproporcionada a las mujeres». Además, se presenta el 8 de marzo como «una jornada de reivindicación y homenaje a las mujeres que han luchado por la igualdad», reconociendo los avances logrados, pero también las injusticias pendientes de superar.

El texto leído por Aguirre aboga por «la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida pública» y por «la eliminación de la violencia» como pilares para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Asimismo, plantea que el Día Internacional de las Mujeres de 2025 debe servir para «movilizar y debatir» estrategias que promuevan este objetivo, advirtiendo que «las reformas legales por sí solas no son suficientes» para transformar la realidad.

En esta línea, el Parlamento andaluz se compromete a impulsar «intervenciones públicas coordinadas» para corregir las desventajas socioeconómicas de las mujeres, combatir los estereotipos y la violencia, y fortalecer su participación y capacidad de decisión. «La igualdad de género no es una cuestión pasajera, sino un compromiso permanente de toda la sociedad», reza el manifiesto, que apuesta por un mundo «libre de violencia, emprendedor, solidario y justo».

El documento concluye con un llamamiento a consolidar los logros alcanzados y seguir avanzando hacia «una sociedad igualitaria en libertad», bajo el lema «Por la igualdad real y efectiva de las mujeres y hombres».

Vox

Por su parte, Vox, que no se sumó al manifiesto, presentó una propuesta alternativa de declaración institucional. En ella, el grupo defiende «políticas públicas eficaces» centradas en «la protección real de las mujeres y la igualdad de todos ante la ley», criticando lo que consideran «discursos vacíos y leyes dañinas». Según su texto, las mujeres merecen «respeto, oportunidades y seguridad», y abogan por una justicia «sin ideología» y una igualdad «que no discrimine ni enfrente». Sin embargo, esta iniciativa no prosperó ni sustituyó al manifiesto consensuado por el resto de fuerzas parlamentarias.