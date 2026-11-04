Precio de la gasolina hoy 4 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
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Si vives en Andalucía y debes coger el coche hoy miércoles, una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta es saber cuál es el precio de la gasolina este 4 de noviembre y dónde se localizan las gasolineras más baratas a primera hora, y en las principales ciudades andaluzas como Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba o Granada. Para ello consultamos el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, donde las propias gasolineras reportan sus precios.
Precio de la gasolina hoy 4 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas hoy miércoles:
Gasolina 95
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: 1.475 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.475 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.475 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.479 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.479 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.479 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.487 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.487 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Avenida San Jerónimo, s/n. Precio: 1.497 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.497 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.699 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.704 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.739 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.739 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: 1.755 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.865 €/l.
- Shell. Osuna. Autovía A-92, km 89. Precio: 1.869 €/l.
Diésel
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.667 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.667 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: 1.679 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.687 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.687 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Avenida San Jerónimo, s/n. Precio: 1.697 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.697 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo de Calonge, km s/n. Precio: 1.697 €/l.
Precio de la gasolina hoy 4 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles son estas:
Gasolina 95
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.499 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.499 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.549 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.549 €/l.
- E.S. Nuestra Señora del Rosario. Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: 1.569 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.599 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.599 €/l.
- SCA Nuestra Señora de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.610 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.615 €/l.
Gasolina 98
- BP. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.650 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.746 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.759 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.799 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Urbanización Camino del Lobo 1, parcela 2 del SUNC-TU 24, número 1. Precio: 1.809 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.809 €/l.
- Repsol. Campamento. Calle Real, 79. Precio: 1.825 €/l.
- Repsol. Arcos de la Frontera. Carretera de Arcos a El Bosque, km 3. Precio: 1.825 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1. Precio: 1.825 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.699 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.699 €/l.
- BP. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.700 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.728 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.749 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.749 €/l.
Precio de la gasolina hoy 4 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Si vives en Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.489 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.509 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.519 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.579 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.594 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, número 3. Precio: 1.617 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.617 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.617 €/l.
- Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.617 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.618 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.799 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.799 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.809 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.829 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.839 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.849 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera de Coín a Cártama, km 1. Precio: 1.859 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.659 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.679 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.679 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, número 3. Precio: 1.737 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.737 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.737 €/l.
- Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.737 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.741 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.748 €/l.
Precio de la gasolina hoy 4 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba las gasolineras más baratas hoy miércoles, son estas:
Gasolina 95
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.499 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.499 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.519 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.579 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.599 €/l.
- Estación de Servicio Aranda. Montoro. Calle Carpio, 23. Precio: 1.610 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.613 €/l.
- Petrol&Go. La Carlota. Calle Juan de la Cierva, 2. Precio: 1.615 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.699 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.829 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.830 €/l.
- Q8. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 0. Precio: 1.839 €/l.
- Agla. Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: 1.849 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.849 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.849 €/l.
- Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1.854 €/l.
- E.S. El Granadal. Córdoba. Avenida Azabache, s/n. Precio: 1.855 €/l.
- Shell. Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: 1.859 €/l.
Diésel
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.669 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.699 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.749 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera de Monturque a Moriles, km 1. Precio: 1.749 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.753 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.759 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.759 €/l.
Precio de la gasolina hoy 4 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Si vives en Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1.539 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.539 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Minioil. Peligros. Carretera N-323, km 122. Precio: 1.548 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.549 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.549 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.549 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.549 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.659 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.699 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.739 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera de Atarfe a Albolote, km 4. Precio: 1.749 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.775 €/l.
- Galp. Pulianas. Carretera de Vílchez a Almería, km 0,100. Precio: 1.784 €/l.
- E.S. Ogicañas. Ogíjares. Calle Granada, 56. Precio: 1.785 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.799 €/l.
Diésel
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.709 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.719 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.719 €/l.
- Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1.719 €/l.
- Minioil. Peligros. Carretera N-323, km 122. Precio: 1.728 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.729 €/l.
Con esto ya sabes dónde repostar hoy miércoles. Pero si prefieres consultar en otro momento, o buscar otra ciudad, entra en el Geoportal: allí puedes filtrar y ver los resultados en forma de lista o de mapa, como este que te mostramos, a modo de ejemplo, de Sevilla: