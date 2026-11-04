Precio de la gasolina hoy 4 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Si vives en Andalucía y debes coger el coche hoy miércoles, una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta es saber cuál es el precio de la gasolina este 4 de noviembre y dónde se localizan las gasolineras más baratas a primera hora, y en las principales ciudades andaluzas como Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba o Granada. Para ello consultamos el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, donde las propias gasolineras reportan sus precios.

Precio de la gasolina hoy 4 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas hoy miércoles:

Gasolina 95

Family Energy . Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: 1.475 €/l .

. Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: . Plenergy . Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.475 €/l .

. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: . Plenergy . Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.475 €/l .

. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: . Ballenoil . Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.479 €/l .

. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: . E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.479 €/l .

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: . Gasolinera Utrera . Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.479 €/l .

. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: . Petroprix . Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.487 €/l .

. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Plenergy . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.487 €/l .

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Ballenoil . Sevilla. Avenida San Jerónimo, s/n. Precio: 1.497 €/l .

. Sevilla. Avenida San Jerónimo, s/n. Precio: . Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.497 €/l.

Gasolina 98

Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.699 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: . Galp . Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.704 €/l .

. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: . Galp . Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.739 €/l .

. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: . Galp . Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.739 €/l .

. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: . Family Energy . Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: 1.755 €/l .

. Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: . Alcampo . Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l .

. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: . Nueva Calonge . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.819 €/l .

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . BS Energy . Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.859 €/l .

. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: . 7267 . Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.865 €/l .

. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: . Shell. Osuna. Autovía A-92, km 89. Precio: 1.869 €/l.

Diésel

Plenergy . Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.667 €/l .

. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: . Plenergy . Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.667 €/l .

. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: . E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.667 €/l .

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: . Family Energy . Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: 1.679 €/l .

. Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: . Petroprix . Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.687 €/l .

. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Plenergy . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.687 €/l .

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Ballenoil . Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.689 €/l .

. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: . Ballenoil . Sevilla. Avenida San Jerónimo, s/n. Precio: 1.697 €/l .

. Sevilla. Avenida San Jerónimo, s/n. Precio: . Moove . Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.697 €/l .

. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: . Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo de Calonge, km s/n. Precio: 1.697 €/l.

Precio de la gasolina hoy 4 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

En Cádiz las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles son estas:

Gasolina 95

Ballenoil . Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.499 €/l .

. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: . Urban Oil . Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.499 €/l .

. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: . Ballenoil . Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.499 €/l .

. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: . Hemegas . Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.549 €/l .

. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: . Plenergy . Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.549 €/l .

. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: . E.S. Nuestra Señora del Rosario . Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: 1.569 €/l .

. Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: . Alcampo . Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.599 €/l .

. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: . Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.599 €/l .

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: . SCA Nuestra Señora de las Virtudes . Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.610 €/l .

. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: . Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.615 €/l.

Gasolina 98

BP . Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.650 €/l .

. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: . ES Coloso . La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.739 €/l .

. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: . Alcampo . Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.746 €/l .

. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: . Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.759 €/l .

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: . ASC Carburantes . Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.799 €/l .

. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: . Easyfuel . Chiclana de la Frontera. Urbanización Camino del Lobo 1, parcela 2 del SUNC-TU 24, número 1. Precio: 1.809 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Urbanización Camino del Lobo 1, parcela 2 del SUNC-TU 24, número 1. Precio: . Galp . Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.809 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: . Repsol . Campamento. Calle Real, 79. Precio: 1.825 €/l .

. Campamento. Calle Real, 79. Precio: . Repsol . Arcos de la Frontera. Carretera de Arcos a El Bosque, km 3. Precio: 1.825 €/l .

. Arcos de la Frontera. Carretera de Arcos a El Bosque, km 3. Precio: . Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1. Precio: 1.825 €/l.

Diésel

Ballenoil . Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.699 €/l .

. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: . Urban Oil . Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.699 €/l .

. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: . Ballenoil . Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.699 €/l .

. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: . BP . Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.700 €/l .

. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: . Suministros Mazo . Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.728 €/l .

. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: . Hemegas . Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.749 €/l .

. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: . Petroprix . Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.749 €/l .

. Campamento. Calle Real, 56. Precio: . Plenergy . La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.749 €/l .

. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: . Plenergy . Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.749 €/l .

. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: . Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.749 €/l.

Precio de la gasolina hoy 4 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

Si vives en Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:

Gasolina 95

Plenergy . Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.489 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: . Shell . Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.509 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: . GEDS . Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.519 €/l .

. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: . Aorva Group . Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.579 €/l .

. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: . S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.594 €/l .

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: . Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, número 3. Precio: 1.617 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, número 3. Precio: . Petroprix . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.617 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: . Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.617 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: . Plenergy . Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.617 €/l .

. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: . Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.618 €/l.

Gasolina 98

Gueroil . Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.669 €/l .

. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: . ES Coloso Churriana . Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.799 €/l .

. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: . Coloso . Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.799 €/l .

. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: . M3 Petróleos . Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.809 €/l .

. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: . Ninguno . Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.829 €/l .

. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: . Shell . Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.829 €/l .

. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: . Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.839 €/l .

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: . Galp . Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.849 €/l .

. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: . Galp . Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.859 €/l .

. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: . La Trocha. Coín. Carretera de Coín a Cártama, km 1. Precio: 1.859 €/l.

Diésel

Plenergy . Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.659 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: . GEDS . Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.679 €/l .

. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: . Shell . Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.679 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: . Aorva Group . Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.719 €/l .

. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: . Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, número 3. Precio: 1.737 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, número 3. Precio: . Petroprix . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.737 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: . Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.737 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: . Plenergy . Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.737 €/l .

. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: . S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.741 €/l .

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: . Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.748 €/l.

Precio de la gasolina hoy 4 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

En Córdoba las gasolineras más baratas hoy miércoles, son estas:

Gasolina 95

Ballenoil . Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.499 €/l .

. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: . Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.499 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . Ballenoil . Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.499 €/l .

. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: . F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.499 €/l .

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: . GEDS . Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.519 €/l .

. Rute. Calle Granada, 69. Precio: . El Polígono . Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.579 €/l .

. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: . Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.599 €/l .

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: . Estación de Servicio Aranda . Montoro. Calle Carpio, 23. Precio: 1.610 €/l .

. Montoro. Calle Carpio, 23. Precio: . Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.613 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . Petrol&Go. La Carlota. Calle Juan de la Cierva, 2. Precio: 1.615 €/l.

Gasolina 98

Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.699 €/l .

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: . Shell . Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.829 €/l .

. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: . E.S. La Milana Agla . Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.830 €/l .

. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: . Q8 . Córdoba. Carretera de Trassierra, km 0. Precio: 1.839 €/l .

. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 0. Precio: . Agla . Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: 1.849 €/l .

. Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: . Carrefour . Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.849 €/l .

. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: . Q8 . El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.849 €/l .

. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: . Shell . Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1.854 €/l .

. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: . E.S. El Granadal . Córdoba. Avenida Azabache, s/n. Precio: 1.855 €/l .

. Córdoba. Avenida Azabache, s/n. Precio: . Shell. Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: 1.859 €/l.

Diésel

Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.669 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.669 €/l .

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: . GEDS . Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.679 €/l .

. Rute. Calle Granada, 69. Precio: . Ballenoil . Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.699 €/l .

. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: . Ballenoil . Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.699 €/l .

. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: . Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.749 €/l .

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: . Santo Cristo . Monturque. Carretera de Monturque a Moriles, km 1. Precio: 1.749 €/l .

. Monturque. Carretera de Monturque a Moriles, km 1. Precio: . Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.753 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . El Polígono . Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.759 €/l .

. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: . Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.759 €/l.

Precio de la gasolina hoy 4 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Si vives en Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:

Gasolina 95

Plenergy . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.539 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Petroprix . Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.539 €/l .

. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: . Plenergy . Atarfe. Carretera de Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1.539 €/l .

. Atarfe. Carretera de Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: . Alcampo . Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.539 €/l .

. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: . Tamoil . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.539 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Minioil . Peligros. Carretera N-323, km 122. Precio: 1.548 €/l .

. Peligros. Carretera N-323, km 122. Precio: . E.S. El Molino Atarfe I . Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.549 €/l .

. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: . Low Cost Tiburonoil . Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.549 €/l .

. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: . Juncadiesel . Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.549 €/l .

. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: . Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.549 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.659 €/l .

. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: . AM97 Plus S.L. . Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.699 €/l .

. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: . Tamoil . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.699 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . A. Aguaza . Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.739 €/l .

. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: . Fueling . Albolote. Carretera de Atarfe a Albolote, km 4. Precio: 1.749 €/l .

. Albolote. Carretera de Atarfe a Albolote, km 4. Precio: . Alcampo Motril . Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.775 €/l .

. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: . Galp . Pulianas. Carretera de Vílchez a Almería, km 0,100. Precio: 1.784 €/l .

. Pulianas. Carretera de Vílchez a Almería, km 0,100. Precio: . E.S. Ogicañas . Ogíjares. Calle Granada, 56. Precio: 1.785 €/l .

. Ogíjares. Calle Granada, 56. Precio: . Shell . Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: 1.789 €/l .

. Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: . ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.799 €/l.

Diésel

Alcampo . Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.709 €/l .

. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: . E.S. El Molino Atarfe I . Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.719 €/l .

. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: . Petrol & Go . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Lerfu . Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.719 €/l .

. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: . Petroprix . Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.719 €/l .

. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: . Plenergy . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Petroprix . Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.719 €/l .

. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: . Plenergy . Atarfe. Carretera de Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1.719 €/l .

. Atarfe. Carretera de Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: . Minioil . Peligros. Carretera N-323, km 122. Precio: 1.728 €/l .

. Peligros. Carretera N-323, km 122. Precio: . Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.729 €/l.

Con esto ya sabes dónde repostar hoy miércoles. Pero si prefieres consultar en otro momento, o buscar otra ciudad, entra en el Geoportal: allí puedes filtrar y ver los resultados en forma de lista o de mapa, como este que te mostramos, a modo de ejemplo, de Sevilla: