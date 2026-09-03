Precio de la gasolina hoy 3 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Precio de la gasolina hoy jueves y dónde repostar en las principales ciudades andaluzas
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Si has de coger el coche hoy o estás pensando en tenerlo a punto para el fin de semana, será bueno saber cuál es el precio de la gasolina hoy 3 de septiembre, teniendo en cuenta además que la rebaja en el combustible ya no es de 10 céntimos el litro como lo fue hasta hace poco sino que este mes es de 5 céntimos. De este modo, muchos miran casi con lupa lo que les cuesta repostar y para poder encontrar gasolineras baratas, nada como hacer consulta a los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica para algunas de las principales ciudades de Andalucía como Sevilla, Málaga o Cádiz.
Precio de la gasolina hoy 3 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Si estás en Sevilla, estas son las gasolineras a las que puedes acudir hoy jueves, porque son las más baratas:
Gasolina 95
- San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera de El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.594 €/l.
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.595 €/l.
- Ilipamagna. Alcalá del Río. Variante CC-431, km 127,4. Precio: 1.597 €/l.
- SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.598 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera A-8005, km 10,8. Precio: 1.599 €/l.
- Oroil. La Algaba. Carretera A-431, km 132,5. Precio: 1.599 €/l.
- Agrícola Carmonense S.C.A.. Carmona. Carretera de Brenes, km 1,2. Precio: 1.599 €/l.
- Agla. Fuentes de Andalucía. Calle Maestro Juan Ruiz, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Low Cost LM Express. Brenes. Calle El Juncal, 12. Precio: 1.599 €/l.
- Estaciones de Servicio Gasolivia. Las Cabezas de San Juan. Avenida Pablo Iglesias, 80. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, Carretera A-376, km 2. Precio: 1.699 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.699 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.729 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.809 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.859 €/l.
Diésel
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.578 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.587 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.587 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.588 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.588 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, Carretera A-376, km 2. Precio: 1.589 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.594 €/l.
- Pertroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.597 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.597 €/l.
Precio de la gasolina hoy 3 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para llenar el depósito hoy jueves:
Gasolina 95
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.620 €/l.
- Meroil. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,500. Precio: 1.669 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.675 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.682 €/l.
- Ballenoil. Barbate. Avenida Nuevo Pepita Aurora, s/n. Precio: 1.685 €/l.
- La Calle del Motor. Algeciras. Avenida de la Unión, 21. Precio: 1.690 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.699 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.699 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.779 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.799 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.819 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.899 €/l.
- BP. Barbate. Calle María Luisa, s/n. Precio: 1.909 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.910 €/l.
- Repsol. San Pablo de Buceite. Carretera C-341, km 112,7. Precio: 1.939 €/l.
- Shell. Alcalá de los Gazules. Autovía Jerez-Los Barrios, km 45. Precio: 1.956 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.618 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida de Sanlúcar. Precio: 1.627 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.627 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.627 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.627 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.627 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.638 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1.647 €/l.
Precio de la gasolina hoy 3 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Para quienes viven en la zona de Málaga, estas son las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.598 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.615 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.656 €/l.
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.657 €/l.
- ES Limonar. Mollina. Carretera N-334, km 143,2. Precio: 1.658 €/l.
- Agraria del Turón. Ardales. Avenida Blanes, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.659 €/l.
- Dinergia. Alameda. Plaza de la Constitución, 14. Precio: 1.669 €/l.
- Vladoil Riogordo. Riogordo. Carretera A-356, km 18,7. Precio: 1.670 €/l.
- Ecoárea Santa Amalia. Alhaurín de la Torre. Carretera Cártama-Churriana, km 4,750. Precio: 1.679 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.825 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.825 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.835 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.869 €/l.
- Agla La Ventilla. Parauta. Carretera A-397, km 11,900. Precio: 1.889 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.889 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.899 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.899 €/l.
Diésel
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.628 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Torremolinos. Calle Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1.657 €/l.
- Agla – E.S. Vista Hemosa. Alozaina. Carretera Ronda-Málaga, km 44. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Málaga. Avenida Velázquez, 113. Precio: 1.677 €/l.
- Petroprix. Málaga. Calle Licurgo, 2. Precio: 1.677 €/l.
- Petroprix. Málaga. Calle Bahía Blanca, 31. Precio: 1.677 €/l.
- Petroprix Mijas. Las Lagunas. Camino Viejo de Coín, 43. Precio: 1.677 €/l.
Precio de la gasolina hoy 3 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Si vives o estás en Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.599 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.639 €/l.
- La Salud. Carchena. Calle Alfarería, 1. Precio: 1.639 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: 1.649 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.649 €/l.
Gasolina 98
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.689 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.689 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, C.C. Eroski, 140. Precio: 1.759 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.839 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.846 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1.849 €/l.
- Estación de Servicio El Cruce de Santa María de Trassierra. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 8. Precio: 1.854 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.859 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.538 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial, s/n. Precio: 1.597 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.597 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.617 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.628 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.629 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.629 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono, esquina Calle El Horno con Calle El Porrón, 1. Precio: 1.639 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.655 €/l.
Precio de la gasolina hoy 3 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Por último para quienes están en Granada, estas son las gasolineras más baratas hoy jueves:
Gasolina 95
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.570 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, parcela 238. Precio: 1.589 €/l.
- Cosafra. Huétor-Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: 1.589 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.589 €/l.
- Egea Huéscar. Barrio Nuevo. Polígono, parcela 56. Precio: 1.600 €/l.
- Agla Playa Motril. El Varadero. Avenida Nuestra Señora de la Cabeza, s/n. Precio: 1.608 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.609 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.609 €/l.
Gasolina 98
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.719 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.729 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.759 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.759 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.769 €/l.
- Combustibles Gómez. Huétor-Tájar. Carretera de la Estación, km 1. Precio: 1.779 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina Avenida San Rafael, s/n. Precio: 1.538 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.587 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.597 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.597 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.597 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.597 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.597 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.617 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.617 €/l.
Con los datos obtenidos, ya sabemos dónde repostar hoy si estás en alguna de estas ciudades andaluzas, pero si vives en otro o deseas consultar datos en otro momento, puedes entrar tú mismo en el Geoportal y hacer tu propia consulta, viendo los resultados en forma de listado como los ahora vistos o también, en forma de mapa como este que te dejamos a modo de ejemplo, de Málaga.