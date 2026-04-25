Precio de la gasolina hoy 25 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Si tienes previsto coger el coche este sábado, ya sea para hacer una escapada o por ejemplo, acercarte a la Feria de Abril que está casi a punto de finalizar en Sevilla, te recomendamos que mires bien donde repostar ya que sabemos que el precio de la gasolina es algo que sigue trayendo de cabeza a más de uno. Con la situación actual, y con diferencias palpables (aunque sean unos céntimos), es importante saber qué gasolineras son las más económicas para repostar hoy sábado 25 de abril en algunas de las ciudades principales de Andalucía.

Lo hacemos con los datos de la herramienta de Geoportal Gasolineras que es la que pone a nuestra disposición el Ministerio de Transición Ecológica, de modo que puedas ver precios actualizados a primera hora de hoy sábado para Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada o Córdoba.

Precio de la gasolina hoy 25 de abril en Sevilla

Si deseas saber dónde repostar hoy en Sevilla sin tener que gastar demasiado, tienes estas opciones.

Gasolina 95

E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,289 €/l. Petrouya . Utrera. Carretera Utrera Sevilla km 1. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Carretera Utrera Sevilla km 1. Precio: 1,289 €/l. Plenergy . Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,289 €/l. Plenergy . Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,289 €/l. Family Energy . Utrera. Ctra. A-376 km 2. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Ctra. A-376 km 2. Precio: 1,289 €/l. Petroprix . Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,319 €/l.

. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,319 €/l. Plenergy . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,319 €/l.

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,319 €/l. Ballenoil . Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,319 €/l.

. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,319 €/l. Ronda Norte . Sevilla. Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n. Precio: 1,329 €/l.

. Sevilla. Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n. Precio: 1,329 €/l. Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1,339 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,479 €/l.

. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,479 €/l. Shell . Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,504 €/l.

. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,504 €/l. Galp . Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,559 €/l.

. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,559 €/l. Galp . Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,559 €/l.

. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,559 €/l. Shell . San José de la Rinconada. Carretera SE-8005 km 10. Precio: 1,559 €/l.

. San José de la Rinconada. Carretera SE-8005 km 10. Precio: 1,559 €/l. Shell . Sevilla. N-IV km 531,75. Precio: 1,574 €/l.

. Sevilla. N-IV km 531,75. Precio: 1,574 €/l. Galp . Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. Precio: 1,574 €/l.

. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. Precio: 1,574 €/l. Shell . Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,584 €/l.

. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,584 €/l. Nueva Calonge . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,589 €/l.

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,589 €/l. Shell. Osuna. Autovía A-92 km 89. Precio: 1,589 €/l.

Gasóleo A

E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,579 €/l. Petrouya . Utrera. Carretera Utrera Sevilla km 1. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Carretera Utrera Sevilla km 1. Precio: 1,579 €/l. Ballenoil . Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,579 €/l. Plenergy . Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,579 €/l. Plenergy . Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,579 €/l. Family Energy . Utrera. Ctra. A-376 km 2. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Ctra. A-376 km 2. Precio: 1,579 €/l. Plenergy . Salteras. Avenida de la Industria, 1. Precio: 1,589 €/l.

. Salteras. Avenida de la Industria, 1. Precio: 1,589 €/l. Moeve-Arroceros B.G. . La Puebla del Río. Finca El Reboso s/n. Precio: 1,59 €/l.

. La Puebla del Río. Finca El Reboso s/n. Precio: 1,59 €/l. Ballenoil . Dos Hermanas. N-IV km 552,4. Precio: 1,599 €/l.

. Dos Hermanas. N-IV km 552,4. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil. Dos Hermanas. A-4 km 552,4. Precio: 1,599 €/l.

Precio de la gasolina hoy 25 de abril en Málaga

Para quienes viven en Málaga, estas son las estaciones de servicio y gasolineras más económicas hoy sábado 25 de abril.

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,392 €/l.

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,392 €/l. Madesa-Benamaina . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,398 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,398 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Santo Tomás, 3. Precio: 1,398 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Santo Tomás, 3. Precio: 1,398 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Pacharán, 25. Precio: 1,398 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Pacharán, 25. Precio: 1,398 €/l. Petroprix . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,398 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,398 €/l. Plenergy . Torremolinos. Calle Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1,399 €/l.

. Torremolinos. Calle Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1,399 €/l.

. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1,399 €/l. S. Coop. And. Virgen de la Oliva . Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,401 €/l.

. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,401 €/l. Ballenoil . Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1,409 €/l.

. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1,409 €/l. Ballenoil. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1,409 €/l.

Gasolina 98

M3 Petróleos . Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1,549 €/l.

. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1,549 €/l. Es Coloso Churriana . Málaga. Carretera Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l.

. Málaga. Carretera Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l. Coloso . Málaga. Carretera de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l.

. Málaga. Carretera de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l. Ninguno . Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,569 €/l.

. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,569 €/l. Shell . Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,589 €/l.

. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,589 €/l. La Trocha . Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. Precio: 1,599 €/l.

. Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. Precio: 1,599 €/l. Agla . Cerralba. Carretera de Cerralba km 1. Precio: 1,605 €/l.

. Cerralba. Carretera de Cerralba km 1. Precio: 1,605 €/l. Galp . Fuengirola. Finca Valdelecrín, s/n. Precio: 1,619 €/l.

. Fuengirola. Finca Valdelecrín, s/n. Precio: 1,619 €/l. E.S. El Valle (Agla) . Cártama. Carretera Cártama km 2,7. Precio: 1,619 €/l.

. Cártama. Carretera Cártama km 2,7. Precio: 1,619 €/l. Shell. Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: 1,619 €/l.

Gasóleo A

Ballenoil . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Santo Tomás, 3. Precio: 1,599 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Santo Tomás, 3. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Pacharán, 25. Precio: 1,599 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Pacharán, 25. Precio: 1,599 €/l. Petroprix . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,599 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,599 €/l. S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,609 €/l.

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,609 €/l. Plenergy . Torremolinos. Calle Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1,619 €/l.

. Torremolinos. Calle Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1,619 €/l. Ballenoil . Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1,619 €/l.

. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1,619 €/l. Madesa-Benamaina . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,628 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,628 €/l. S. Coop. And. Virgen de la Oliva . Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,633 €/l.

. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,633 €/l. Ballenoil . Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1,649 €/l.

. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1,649 €/l. Petroprix. Málaga. Calle Licurgo, 2. Precio: 1,649 €/l.

Precio de la gasolina hoy 25 de abril en Cádiz

Si estás en Cádiz y buscas donde es más barato repostar hoy sábado, estas son las mejores opciones

Gasolina 95

Ballenoil . El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. Precio: 1,369 €/l.

. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. Precio: 1,369 €/l. Petroprix . El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1,369 €/l.

. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1,369 €/l. Petroprix . Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1,369 €/l.

. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Río San Pedro. Avenida del Perú, 1. Precio: 1,369 €/l.

. Río San Pedro. Avenida del Perú, 1. Precio: 1,369 €/l. GM Oil . El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. Precio: 1,379 €/l.

. El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. Precio: 1,379 €/l. Petrol & Go Puerto de Santa María . El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1,379 €/l.

. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1,379 €/l. Plenergy . Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1,379 €/l.

. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,385 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,385 €/l. Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,385 €/l.

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,385 €/l. Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. Precio: 1,385 €/l.

Gasolina 98

Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23. Precio: 1,479 €/l.

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23. Precio: 1,479 €/l. Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,489 €/l.

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,489 €/l. Es Coloso . La Línea de la Concepción. Carretera comarcal 233 km 5,8. Precio: 1,495 €/l.

. La Línea de la Concepción. Carretera comarcal 233 km 5,8. Precio: 1,495 €/l. Shell . La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,519 €/l.

. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,519 €/l. Shell . Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1,549 €/l.

. Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1,549 €/l. Shell . Jerez de la Frontera. Carretera El Calvario. Precio: 1,569 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera El Calvario. Precio: 1,569 €/l. Shell . Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, s/n. Precio: 1,579 €/l.

. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, s/n. Precio: 1,579 €/l. Tarifa Oil . Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,579 €/l.

. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,579 €/l. Moeve . Chipiona. Carretera A-480 km 24,1. Precio: 1,582 €/l.

. Chipiona. Carretera A-480 km 24,1. Precio: 1,582 €/l. BP. Cádiz. Calle Gibraltar esq. San Roque. Precio: 1,585 €/l.

Gasóleo A

Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,585 €/l.

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,585 €/l. Petroprix . Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1,589 €/l.

. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1,589 €/l. Plenergy . La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1,589 €/l.

. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1,589 €/l. Ballenoil . San Fernando. Calle Ferrocarril, 34. Precio: 1,599 €/l.

. San Fernando. Calle Ferrocarril, 34. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . San Fernando. Carretera N-IV km 680. Precio: 1,599 €/l.

. San Fernando. Carretera N-IV km 680. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . San Fernando. Calle Remachadores, 2. Precio: 1,599 €/l.

. San Fernando. Calle Remachadores, 2. Precio: 1,599 €/l. Petroprix San Fernando . San Fernando. Calle Mecánicos, 10. Precio: 1,599 €/l.

. San Fernando. Calle Mecánicos, 10. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . San Fernando. Calle Ferrocarril, 1. Precio: 1,599 €/l.

. San Fernando. Calle Ferrocarril, 1. Precio: 1,599 €/l. Plenergy . Conil de la Frontera. Carretera Pradillo km 1. Precio: 1,599 €/l.

. Conil de la Frontera. Carretera Pradillo km 1. Precio: 1,599 €/l. Plenergy. San Fernando. Calle Ferrocarril, s/n. Precio: 1,599 €/l.

Precio de la gasolina hoy 25 de abril en Córdoba

Estas son las gasolineras y estaciones de servicio más baratas en Córdoba:

Gasolina 95

Ballenoil . Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,369 €/l.

. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Córdoba. Avenida Libia, 34. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. Avenida Libia, 34. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Córdoba. Plaza de Colón, s/n. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. Plaza de Colón, s/n. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Córdoba. Avenida Campo de la Verdad, s/n. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. Avenida Campo de la Verdad, s/n. Precio: 1,369 €/l. Petroprix . Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Córdoba. Polígono Carretera Palma del Río, s/n. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. Polígono Carretera Palma del Río, s/n. Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Córdoba. Avenida de la Torrecilla, s/n. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. Avenida de la Torrecilla, s/n. Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Córdoba. Calle Lapislázuli, 10. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. Calle Lapislázuli, 10. Precio: 1,369 €/l. Petroprix . Córdoba. Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44. Precio: 1,369 €/l.

. Córdoba. Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44. Precio: 1,369 €/l. Petroprix. Córdoba. Avenida Agrupación Córdoba, 25. Precio: 1,369 €/l.

Gasolina 98

Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,489 €/l.

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,489 €/l. Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,489 €/l.

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,489 €/l. Fueling . Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,489 €/l.

. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,489 €/l. Repsol . Alcolea. N-4 km 384,8. Precio: 1,529 €/l.

. Alcolea. N-4 km 384,8. Precio: 1,529 €/l. Shell . Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1,549 €/l.

. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1,549 €/l. Shell . Pozoblanco. Carretera CO-6411 km 0,3. Precio: 1,559 €/l.

. Pozoblanco. Carretera CO-6411 km 0,3. Precio: 1,559 €/l. El Carmen . Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,559 €/l.

. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,559 €/l. Family Energy . Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140. Precio: 1,589 €/l.

. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140. Precio: 1,589 €/l. Cepsa . Córdoba. Avenida del Brillante, 4. Precio: 1,591 €/l.

. Córdoba. Avenida del Brillante, 4. Precio: 1,591 €/l. E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339 km 24. Precio: 1,595 €/l.

Gasóleo A

Ballenoil . Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,614 €/l.

. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,614 €/l. F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,625 €/l.

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,625 €/l. Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,627 €/l.

. Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,627 €/l. Cepsa . La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,635 €/l.

. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,635 €/l. Ballenoil . Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, 66. Precio: 1,639 €/l.

. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, 66. Precio: 1,639 €/l. Ballenoil . Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n. Precio: 1,649 €/l.

. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n. Precio: 1,649 €/l. Plenergy . Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,649 €/l.

. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,649 €/l. Plenergy . Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1,649 €/l.

. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1,649 €/l. Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,659 €/l.

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,659 €/l. Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,659 €/l.

Precio de la gasolina hoy 25 de abril en Granada

Por último, vemos dónde es más barato repostar este sábado 25 de abril para quienes están en Granada:

Gasolina 95

Sur-Oil . Peligros. Calle Loja esq. calle Guadix, s/n. Precio: 1,389 €/l.

. Peligros. Calle Loja esq. calle Guadix, s/n. Precio: 1,389 €/l. Low Cost Tiburonoil . Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,389 €/l. Juncadiesel . Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,389 €/l. Lerfu . Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, 238. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, 238. Precio: 1,389 €/l. Minioil Albolote . Albolote. Calle Motril, 243. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. Calle Motril, 243. Precio: 1,389 €/l. Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,399 €/l.

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,399 €/l. Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,399 €/l.

. Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,399 €/l. Minioil . Peligros. Carretera N-323 km 122. Precio: 1,408 €/l.

. Peligros. Carretera N-323 km 122. Precio: 1,408 €/l. GM Oil . Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,409 €/l.

. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,409 €/l. Lubricantes Martín. Peligros. Avenida Asegra, 28. Precio: 1,418 €/l.

Gasolina 98

Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,519 €/l.

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,519 €/l. AM97 Plus . Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. Precio: 1,539 €/l.

. Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. Precio: 1,539 €/l. A. Aguaza . Cúllar. N-342 km 156. Precio: 1,579 €/l.

. Cúllar. N-342 km 156. Precio: 1,579 €/l. Shell . Churriana de la Vega. Carretera Las Gabias km 2,9. Precio: 1,579 €/l.

. Churriana de la Vega. Carretera Las Gabias km 2,9. Precio: 1,579 €/l. Fueling . Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1,579 €/l.

. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1,579 €/l. Alcampo . Granada. Carretera de Jaén km 88. Precio: 1,595 €/l.

. Granada. Carretera de Jaén km 88. Precio: 1,595 €/l. ASC Carburantes . Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l.

. Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l. ASC Carburantes . Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l.

. Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l. ASC Carburantes . Armilla. Carretera Armilla km 7. Precio: 1,599 €/l.

. Armilla. Carretera Armilla km 7. Precio: 1,599 €/l. Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,599 €/l.

Gasóleo A

Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,549 €/l.

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,549 €/l. Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,599 €/l.

. Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,599 €/l. GM Oil . Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,599 €/l.

. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,599 €/l. Petroprix . Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla km 68. Precio: 1,639 €/l.

. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla km 68. Precio: 1,639 €/l. Cosafra . Huétor Tájar. Carretera de Loja km 0,6. Precio: 1,649 €/l.

. Huétor Tájar. Carretera de Loja km 0,6. Precio: 1,649 €/l. Sur-Oil . Peligros. Calle Loja esq. calle Guadix, s/n. Precio: 1,659 €/l.

. Peligros. Calle Loja esq. calle Guadix, s/n. Precio: 1,659 €/l. Low Cost Tiburonoil . Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,659 €/l.

. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,659 €/l. Juncadiesel . Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,659 €/l.

. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,659 €/l. Lerfu . Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, 238. Precio: 1,659 €/l.

. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, 238. Precio: 1,659 €/l. Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, 243. Precio: 1,659 €/l.

El Mapa en el que buscar más gasolineras donde repostar barato

Con los precios ya vistos, si quieres comprobar otras zonas o ciudades o municipios andaluces, o ver qué opciones tienes cerca, lo más práctico sigue siendo usar el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. A través de este puedes ver y localizar gasolineras cercanas, comparar precios y moverte por el mapa sin complicarte demasiado. En un día como hoy, en el que es fácil acabar moviéndose más de lo previsto, viene bien tenerlo a mano para decidir rápido. Puedes ver a continuación, y a modo de ejemplo como se muestra un detalle del mapa de Cádiz como aparece en esta herramienta si buscamos gasolineras que sean las más económicas.