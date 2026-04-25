Precio de la gasolina hoy 25 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
El precio de la gasolina en las principales ciudades andaluzas y donde es más barato repostar
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Si tienes previsto coger el coche este sábado, ya sea para hacer una escapada o por ejemplo, acercarte a la Feria de Abril que está casi a punto de finalizar en Sevilla, te recomendamos que mires bien donde repostar ya que sabemos que el precio de la gasolina es algo que sigue trayendo de cabeza a más de uno. Con la situación actual, y con diferencias palpables (aunque sean unos céntimos), es importante saber qué gasolineras son las más económicas para repostar hoy sábado 25 de abril en algunas de las ciudades principales de Andalucía.
Lo hacemos con los datos de la herramienta de Geoportal Gasolineras que es la que pone a nuestra disposición el Ministerio de Transición Ecológica, de modo que puedas ver precios actualizados a primera hora de hoy sábado para Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada o Córdoba.
Precio de la gasolina hoy 25 de abril en Sevilla
Si deseas saber dónde repostar hoy en Sevilla sin tener que gastar demasiado, tienes estas opciones.
Gasolina 95
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,289 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera Sevilla km 1. Precio: 1,289 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,289 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,289 €/l.
- Family Energy. Utrera. Ctra. A-376 km 2. Precio: 1,289 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,319 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,319 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,319 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n. Precio: 1,329 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1,339 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,479 €/l.
- Shell. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,504 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,559 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,559 €/l.
- Shell. San José de la Rinconada. Carretera SE-8005 km 10. Precio: 1,559 €/l.
- Shell. Sevilla. N-IV km 531,75. Precio: 1,574 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. Precio: 1,574 €/l.
- Shell. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,584 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,589 €/l.
- Shell. Osuna. Autovía A-92 km 89. Precio: 1,589 €/l.
Gasóleo A
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,579 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera Sevilla km 1. Precio: 1,579 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,579 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,579 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,579 €/l.
- Family Energy. Utrera. Ctra. A-376 km 2. Precio: 1,579 €/l.
- Plenergy. Salteras. Avenida de la Industria, 1. Precio: 1,589 €/l.
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso s/n. Precio: 1,59 €/l.
- Ballenoil. Dos Hermanas. N-IV km 552,4. Precio: 1,599 €/l.
- Ballenoil. Dos Hermanas. A-4 km 552,4. Precio: 1,599 €/l.
Precio de la gasolina hoy 25 de abril en Málaga
Para quienes viven en Málaga, estas son las estaciones de servicio y gasolineras más económicas hoy sábado 25 de abril.
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,392 €/l.
- Madesa-Benamaina. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,398 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Santo Tomás, 3. Precio: 1,398 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Pacharán, 25. Precio: 1,398 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,398 €/l.
- Plenergy. Torremolinos. Calle Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1,399 €/l.
- S. Coop. And. Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,401 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1,409 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1,409 €/l.
Gasolina 98
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1,549 €/l.
- Es Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,569 €/l.
- Shell. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,589 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. Precio: 1,599 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba km 1. Precio: 1,605 €/l.
- Galp. Fuengirola. Finca Valdelecrín, s/n. Precio: 1,619 €/l.
- E.S. El Valle (Agla). Cártama. Carretera Cártama km 2,7. Precio: 1,619 €/l.
- Shell. Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: 1,619 €/l.
Gasóleo A
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Santo Tomás, 3. Precio: 1,599 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Pacharán, 25. Precio: 1,599 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,599 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,609 €/l.
- Plenergy. Torremolinos. Calle Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1,619 €/l.
- Ballenoil. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1,619 €/l.
- Madesa-Benamaina. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,628 €/l.
- S. Coop. And. Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,633 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1,649 €/l.
- Petroprix. Málaga. Calle Licurgo, 2. Precio: 1,649 €/l.
Precio de la gasolina hoy 25 de abril en Cádiz
Si estás en Cádiz y buscas donde es más barato repostar hoy sábado, estas son las mejores opciones
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. Precio: 1,369 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1,369 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, 1. Precio: 1,369 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. Precio: 1,379 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1,379 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,385 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,385 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. Precio: 1,385 €/l.
Gasolina 98
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23. Precio: 1,479 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,489 €/l.
- Es Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera comarcal 233 km 5,8. Precio: 1,495 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,519 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1,549 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera El Calvario. Precio: 1,569 €/l.
- Shell. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, s/n. Precio: 1,579 €/l.
- Tarifa Oil. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,579 €/l.
- Moeve. Chipiona. Carretera A-480 km 24,1. Precio: 1,582 €/l.
- BP. Cádiz. Calle Gibraltar esq. San Roque. Precio: 1,585 €/l.
Gasóleo A
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,585 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1,589 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1,589 €/l.
- Ballenoil. San Fernando. Calle Ferrocarril, 34. Precio: 1,599 €/l.
- Ballenoil. San Fernando. Carretera N-IV km 680. Precio: 1,599 €/l.
- Ballenoil. San Fernando. Calle Remachadores, 2. Precio: 1,599 €/l.
- Petroprix San Fernando. San Fernando. Calle Mecánicos, 10. Precio: 1,599 €/l.
- Ballenoil. San Fernando. Calle Ferrocarril, 1. Precio: 1,599 €/l.
- Plenergy. Conil de la Frontera. Carretera Pradillo km 1. Precio: 1,599 €/l.
- Plenergy. San Fernando. Calle Ferrocarril, s/n. Precio: 1,599 €/l.
Precio de la gasolina hoy 25 de abril en Córdoba
Estas son las gasolineras y estaciones de servicio más baratas en Córdoba:
Gasolina 95
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Córdoba. Avenida Libia, 34. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Córdoba. Plaza de Colón, s/n. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Córdoba. Avenida Campo de la Verdad, s/n. Precio: 1,369 €/l.
- Petroprix. Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. Precio: 1,369 €/l.
- Plenergy. Córdoba. Polígono Carretera Palma del Río, s/n. Precio: 1,369 €/l.
- Plenergy. Córdoba. Avenida de la Torrecilla, s/n. Precio: 1,369 €/l.
- Plenergy. Córdoba. Calle Lapislázuli, 10. Precio: 1,369 €/l.
- Petroprix. Córdoba. Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44. Precio: 1,369 €/l.
- Petroprix. Córdoba. Avenida Agrupación Córdoba, 25. Precio: 1,369 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,489 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,489 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,489 €/l.
- Repsol. Alcolea. N-4 km 384,8. Precio: 1,529 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1,549 €/l.
- Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411 km 0,3. Precio: 1,559 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,559 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140. Precio: 1,589 €/l.
- Cepsa. Córdoba. Avenida del Brillante, 4. Precio: 1,591 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339 km 24. Precio: 1,595 €/l.
Gasóleo A
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,614 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,625 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,627 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,635 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, 66. Precio: 1,639 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n. Precio: 1,649 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,649 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1,649 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,659 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,659 €/l.
Precio de la gasolina hoy 25 de abril en Granada
Por último, vemos dónde es más barato repostar este sábado 25 de abril para quienes están en Granada:
Gasolina 95
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja esq. calle Guadix, s/n. Precio: 1,389 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,389 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,389 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, 238. Precio: 1,389 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, 243. Precio: 1,389 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,399 €/l.
- Minioil. Peligros. Carretera N-323 km 122. Precio: 1,408 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,409 €/l.
- Lubricantes Martín. Peligros. Avenida Asegra, 28. Precio: 1,418 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,519 €/l.
- AM97 Plus. Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. Precio: 1,539 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. N-342 km 156. Precio: 1,579 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Carretera Las Gabias km 2,9. Precio: 1,579 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1,579 €/l.
- Alcampo. Granada. Carretera de Jaén km 88. Precio: 1,595 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera Armilla km 7. Precio: 1,599 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,599 €/l.
Gasóleo A
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,549 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,599 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,599 €/l.
- Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla km 68. Precio: 1,639 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja km 0,6. Precio: 1,649 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja esq. calle Guadix, s/n. Precio: 1,659 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,659 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,659 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, 238. Precio: 1,659 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, 243. Precio: 1,659 €/l.
El Mapa en el que buscar más gasolineras donde repostar barato
Con los precios ya vistos, si quieres comprobar otras zonas o ciudades o municipios andaluces, o ver qué opciones tienes cerca, lo más práctico sigue siendo usar el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. A través de este puedes ver y localizar gasolineras cercanas, comparar precios y moverte por el mapa sin complicarte demasiado. En un día como hoy, en el que es fácil acabar moviéndose más de lo previsto, viene bien tenerlo a mano para decidir rápido. Puedes ver a continuación, y a modo de ejemplo como se muestra un detalle del mapa de Cádiz como aparece en esta herramienta si buscamos gasolineras que sean las más económicas.