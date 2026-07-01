Precio de la gasolina hoy 1 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
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Si tienes que coger el coche hoy miércoles 1 de julio, ya sabrás que ayer 30 de junio fue el último día de la rebaja del IVA para los combustibles en España, de modo que es que desde hoy la gasolina y el diésel se podría pagar más caro, dado que el consejo de ministros celebrado el pasado lunes aprobó la renovación de las medidas anticrisis para la energía, aunque en el caso del IVA se rebaja tres meses más aunque ya no será de 20 céntimos por litro, sino que será de 15 céntimos por litro este mes de julio, 10 céntimos por litro a partir de agosto y 5 céntimos por litro a partir de septiembre. Resulta imprescindible entonces saber donde repostar y para dar con las gasolineras más baratas de Andalucía, nada como consultar los datos que recoge el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 1 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla estas son las gasolineras más baratas hoy 1 de julio:
Gasolina 95
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,229 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,229 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,229 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,249 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005, km 10,8. Precio: 1,249 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1,278 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,278 €/l.
- Oroil. La Algaba. Carretera A-431, km 132,5. Precio: 1,279 €/l.
- Tamoil. Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1,279 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,285 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,452 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1,469 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1,479 €/l.
- Shell. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,479 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,489 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,494 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,494 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,499 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera C.C. Almazara Plaza (A-376), km 2. Precio: 1,499 €/l.
- Q8. Bollullos de la Mitación. Carretera A-474, km 7,75. Precio: 1,504 €/l.
Diésel
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,339 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,339 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,339 €/l.
- Cepsa. La Puebla de los Infantes. Carretera Constantina, km 27,7. Precio: 1,349 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,359 €/l.
- Estaciones de Servicio Gasolivia. Las Cabezas de San Juan. Avenida Pablo Iglesias, 80. Precio: 1,369 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005, km 10,8. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1,389 €/l.
- Ballenoil. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1,389 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1,389 €/l.
Precio de la gasolina hoy 1 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Si vives en Cádiz, estas son las gasolineras con precios más económicos:
Gasolina 95
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,259 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,268 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,279 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,279 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,279 €/l.
- Plenergy. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, km s/n. Precio: 1,279 €/l.
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,279 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,299 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1,299 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,299 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1,379 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,389 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,399 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,439 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. A-480, km 25,8. Precio: 1,489 €/l.
- Tarifa Oil. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,499 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: 1,499 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera Calvario, km s/n. Precio: 1,504 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1,509 €/l.
- Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, Parcela 3. Precio: 1,519 €/l.
Diésel
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,351 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,359 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1,368 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,369 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,369 €/l.
- Hemegas. Cádiz. Calle Algeciras, 4. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,369 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1,369 €/l.
Precio de la gasolina hoy 1 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga estas son las gasolineras más baratas hoy miércoles 1 de julio:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1,298 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,305 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1,329 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,329 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,329 €/l.
- Agraria del Turón. Ardales. Avda. Blanes, s/n. Precio: 1,349 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,358 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,359 €/l.
- EasyGas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1,359 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,359 €/l.
Gasolina 98
- M3 Petróleos. Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. Precio: 1,499 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,509 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1,519 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1,555 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1,555 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,559 €/l.
- Shell. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,559 €/l.
- Shell. Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: 1,569 €/l.
- Shell. Estepona. Avenida José Martín Méndez, s/n. Precio: 1,584 €/l.
- Shell. Estepona. Avenida del Carmen, s/n. Precio: 1,594 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1,356 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,375 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- EasyGas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1,379 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino Higueral, 28. Precio: 1,379 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,379 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,379 €/l.
- Plenergy. Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,379 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,388 €/l.
Precio de la gasolina hoy 1 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Para quienes viven en Córdoba, pueden repostar en estas que son las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,286 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,299 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,299 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,299 €/l.
- Minioil. Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: 1,299 €/l.
- Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1,299 €/l.
- Ballenoil. Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: 1,299 €/l.
- Plenergy. Priego de Córdoba. Avenida Granada, 15. Precio: 1,327 €/l.
- E.S. La Milana AGLA. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1,328 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,329 €/l.
Gasolina 98
- Fueling. Lucena. C/ Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,439 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,449 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,469 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,489 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1,489 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,499 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1,519 €/l.
- Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1,524 €/l.
- E.S. La Milana AGLA. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1,530 €/l.
- Q8. Córdoba. Carretera a Trassierra, km 0. Precio: 1,539 €/l.
Diésel
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,339 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,356 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,359 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,366 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,369 €/l.
- Minioil. Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: 1,379 €/l.
- Carrefour. Puente Genil. Carretera La Rambla, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: 1,379 €/l.
- AGLA. Hinojosa del Duque. Avenida Marqués de Santillana, s/n. Precio: 1,395 €/l.
Precio de la gasolina hoy 1 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Y en la zona de Granada, estas son las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,199 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,199 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,199 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,199 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén, km 88. Precio: 1,219 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1,219 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,219 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,219 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI CETARSA, 5. Precio: 1,219 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,219 €/l.
Gasolina 98
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,299 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén, km 88. Precio: 1,329 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1,429 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen izquierdo). Precio: 1,459 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen derecho). Precio: 1,459 €/l.
- Galp. Pulianas. Ctra. Vílchez-Almería, P.K. 0,100. Precio: 1,459 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1,459 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1,459 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Ctra. Nueva Las Gabias, km 2,9. Precio: 1,459 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1,469 €/l.
Diésel
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,269 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,269 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: 1,297 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,299 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,299 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,299 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,299 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tínar, Parcela 16 Polígono 18. Precio: 1,308 €/l.
- AGLA Playa Motril. El Varadero. Avenida Nuestra Señora de la Cabeza, s/n. Precio: 1,308 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,309 €/l.
Ahora ya te puedes hacer una idea de cuánto te va a costar repostar en el arranque de este mes de julio y en las principales ciudades andaluzas, pero si deseas hacer consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal de gasolineras y buscar por municipio, tipo de combustible y como no, ver el resultado en forma de listado, como lo que acabamos de ver o en forma de mapa, como este que te mostramos de ejemplo de Cádiz, para hacer búsqueda más detallada.