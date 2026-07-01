Precio de la gasolina hoy 1 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Si tienes que coger el coche hoy miércoles 1 de julio, ya sabrás que ayer 30 de junio fue el último día de la rebaja del IVA para los combustibles en España, de modo que es que desde hoy la gasolina y el diésel se podría pagar más caro, dado que el consejo de ministros celebrado el pasado lunes aprobó la renovación de las medidas anticrisis para la energía, aunque en el caso del IVA se rebaja tres meses más aunque ya no será de 20 céntimos por litro, sino que será de 15 céntimos por litro este mes de julio, 10 céntimos por litro a partir de agosto y 5 céntimos por litro a partir de septiembre. Resulta imprescindible entonces saber donde repostar y para dar con las gasolineras más baratas de Andalucía, nada como consultar los datos que recoge el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy 1 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla estas son las gasolineras más baratas hoy 1 de julio:

Gasolina 95

Plenergy . San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,229 €/l.

. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,229 €/l. Ballenoil . San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,229 €/l.

. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,229 €/l. Petroprix . San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,229 €/l.

. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,229 €/l. Q8 . San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,249 €/l.

. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,249 €/l. EMC Red Power 24 . San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005, km 10,8. Precio: 1,249 €/l.

. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005, km 10,8. Precio: 1,249 €/l. Masfuel . La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1,278 €/l.

. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1,278 €/l. Moove . Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,278 €/l.

. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,278 €/l. Oroil . La Algaba. Carretera A-431, km 132,5. Precio: 1,279 €/l.

. La Algaba. Carretera A-431, km 132,5. Precio: 1,279 €/l. Tamoil . Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1,279 €/l.

. Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1,279 €/l. Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,285 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,452 €/l.

. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,452 €/l. Enerplus . Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1,469 €/l.

. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1,469 €/l. Galp . Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1,479 €/l.

. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1,479 €/l. Shell . Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,479 €/l.

. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,479 €/l. BS Energy . Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,489 €/l.

. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,489 €/l. Galp . Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,494 €/l.

. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,494 €/l. Galp . Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,494 €/l.

. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,494 €/l. Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,499 €/l.

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,499 €/l. Family Energy . Utrera. Carretera C.C. Almazara Plaza (A-376), km 2. Precio: 1,499 €/l.

. Utrera. Carretera C.C. Almazara Plaza (A-376), km 2. Precio: 1,499 €/l. Q8. Bollullos de la Mitación. Carretera A-474, km 7,75. Precio: 1,504 €/l.

Diésel

Plenergy . San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,339 €/l.

. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil . San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,339 €/l.

. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,339 €/l. Petroprix . San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,339 €/l.

. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,339 €/l. Cepsa . La Puebla de los Infantes. Carretera Constantina, km 27,7. Precio: 1,349 €/l.

. La Puebla de los Infantes. Carretera Constantina, km 27,7. Precio: 1,349 €/l. Q8 . San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,359 €/l.

. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,359 €/l. Estaciones de Servicio Gasolivia . Las Cabezas de San Juan. Avenida Pablo Iglesias, 80. Precio: 1,369 €/l.

. Las Cabezas de San Juan. Avenida Pablo Iglesias, 80. Precio: 1,369 €/l. EMC Red Power 24 . San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005, km 10,8. Precio: 1,379 €/l.

. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005, km 10,8. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil . Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1,389 €/l.

. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1,389 €/l. Ballenoil . Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1,389 €/l.

. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1,389 €/l. Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1,389 €/l.

Precio de la gasolina hoy 1 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

Si vives en Cádiz, estas son las gasolineras con precios más económicos:

Gasolina 95

Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,259 €/l.

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,259 €/l. Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,268 €/l.

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,268 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,279 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,279 €/l. Petroprix . Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,279 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,279 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,279 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,279 €/l. Plenergy . Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, km s/n. Precio: 1,279 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, km s/n. Precio: 1,279 €/l. Seroil Energy . Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,279 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,279 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,299 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,299 €/l. Ballenoil . El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1,299 €/l.

. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1,299 €/l. Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,299 €/l.

Gasolina 98

ES Coloso . La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1,379 €/l.

. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1,379 €/l. Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,389 €/l.

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,389 €/l. Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,399 €/l.

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,399 €/l. Shell . La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,439 €/l.

. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,439 €/l. Shell . Jerez de la Frontera. A-480, km 25,8. Precio: 1,489 €/l.

. Jerez de la Frontera. A-480, km 25,8. Precio: 1,489 €/l. Tarifa Oil . Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,499 €/l.

. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,499 €/l. ASC Carburantes . Tarifa. Carretera N-340, km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: 1,499 €/l.

. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: 1,499 €/l. Shell . Jerez de la Frontera. Carretera Calvario, km s/n. Precio: 1,504 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera Calvario, km s/n. Precio: 1,504 €/l. Galp . Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1,509 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1,509 €/l. Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, Parcela 3. Precio: 1,519 €/l.

Diésel

Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,351 €/l.

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,351 €/l. Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,359 €/l.

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,359 €/l. Suministros Mazo . Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1,368 €/l.

. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1,368 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,369 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,369 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,369 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,369 €/l. Petroprix . Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,369 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,369 €/l. Hemegas . Cádiz. Calle Algeciras, 4. Precio: 1,369 €/l.

. Cádiz. Calle Algeciras, 4. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,369 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,369 €/l. Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1,369 €/l.

Precio de la gasolina hoy 1 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

En Málaga estas son las gasolineras más baratas hoy miércoles 1 de julio:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1,298 €/l.

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1,298 €/l. Olivarera Trabuco . Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,305 €/l.

. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,305 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1,329 €/l.

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1,329 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,329 €/l.

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,329 €/l. Petroprix . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,329 €/l.

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,329 €/l. Agraria del Turón . Ardales. Avda. Blanes, s/n. Precio: 1,349 €/l.

. Ardales. Avda. Blanes, s/n. Precio: 1,349 €/l. Madese-Benamaina . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,358 €/l.

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,358 €/l. Eroski . Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,359 €/l.

. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,359 €/l. EasyGas . Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1,359 €/l.

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1,359 €/l. Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,359 €/l.

Gasolina 98

M3 Petróleos . Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. Precio: 1,499 €/l.

. Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. Precio: 1,499 €/l. Ninguno . Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,509 €/l.

. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,509 €/l. La Trocha . Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1,519 €/l.

. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1,519 €/l. ES Coloso Churriana . Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1,555 €/l.

. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1,555 €/l. Coloso . Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1,555 €/l.

. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1,555 €/l. Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,559 €/l.

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,559 €/l. Shell . Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,559 €/l.

. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,559 €/l. Shell . Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: 1,569 €/l.

. Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: 1,569 €/l. Shell . Estepona. Avenida José Martín Méndez, s/n. Precio: 1,584 €/l.

. Estepona. Avenida José Martín Méndez, s/n. Precio: 1,584 €/l. Shell. Estepona. Avenida del Carmen, s/n. Precio: 1,594 €/l.

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1,356 €/l.

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1,356 €/l. Olivarera Trabuco . Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,375 €/l.

. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,375 €/l. Eroski . Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,379 €/l.

. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,379 €/l. EasyGas . Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1,379 €/l.

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1,379 €/l. Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,379 €/l.

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil . Vélez-Málaga. Camino Higueral, 28. Precio: 1,379 €/l.

. Vélez-Málaga. Camino Higueral, 28. Precio: 1,379 €/l. Distreax-22, S.L. . Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,379 €/l.

. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,379 €/l. Petroprix . Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,379 €/l.

. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,379 €/l. Plenergy . Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,379 €/l.

. Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,379 €/l. Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,388 €/l.

Precio de la gasolina hoy 1 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

Para quienes viven en Córdoba, pueden repostar en estas que son las gasolineras más baratas:

Gasolina 95

Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,286 €/l.

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,286 €/l. Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,299 €/l.

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,299 €/l. Ballenoil . Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,299 €/l.

. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,299 €/l. F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,299 €/l.

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,299 €/l. Minioil . Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: 1,299 €/l.

. Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: 1,299 €/l. Plenergy . Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1,299 €/l.

. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1,299 €/l. Ballenoil . Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: 1,299 €/l.

. Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: 1,299 €/l. Plenergy . Priego de Córdoba. Avenida Granada, 15. Precio: 1,327 €/l.

. Priego de Córdoba. Avenida Granada, 15. Precio: 1,327 €/l. E.S. La Milana AGLA . Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1,328 €/l.

. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1,328 €/l. Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,329 €/l.

Gasolina 98

Fueling . Lucena. C/ Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,439 €/l.

. Lucena. C/ Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,439 €/l. Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,449 €/l.

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,449 €/l. Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,469 €/l.

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,469 €/l. Petromarkt . Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,489 €/l.

. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,489 €/l. M3 Petróleos . Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1,489 €/l.

. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1,489 €/l. Family Energy . Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,499 €/l.

. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,499 €/l. Q8 . El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1,519 €/l.

. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1,519 €/l. Shell . Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1,524 €/l.

. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1,524 €/l. E.S. La Milana AGLA . Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1,530 €/l.

. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1,530 €/l. Q8. Córdoba. Carretera a Trassierra, km 0. Precio: 1,539 €/l.

Diésel

Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,339 €/l.

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,339 €/l. Cooperativa . Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,356 €/l.

. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,356 €/l. Ballenoil . Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,359 €/l.

. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,359 €/l. Cepsa . La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,366 €/l.

. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,366 €/l. Riosol . Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,369 €/l.

. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,369 €/l. Minioil . Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: 1,379 €/l.

. Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: 1,379 €/l. Carrefour . Puente Genil. Carretera La Rambla, s/n. Precio: 1,379 €/l.

. Puente Genil. Carretera La Rambla, s/n. Precio: 1,379 €/l. Plenergy . Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1,379 €/l.

. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil . Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: 1,379 €/l.

. Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: 1,379 €/l. AGLA. Hinojosa del Duque. Avenida Marqués de Santillana, s/n. Precio: 1,395 €/l.

Precio de la gasolina hoy 1 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Y en la zona de Granada, estas son las gasolineras más baratas:

Gasolina 95

Plenergy . Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,199 €/l.

. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,199 €/l. Plenergy . Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,199 €/l.

. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,199 €/l. Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,199 €/l.

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,199 €/l. Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,199 €/l.

. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,199 €/l. Alcampo . Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén, km 88. Precio: 1,219 €/l.

. Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén, km 88. Precio: 1,219 €/l. Ballenoil . Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1,219 €/l.

. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1,219 €/l. E.S. El Molino Atarfe I . Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,219 €/l.

. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,219 €/l. Plenergy . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,219 €/l.

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,219 €/l. Petroprix . Granada. Polígono PERI CETARSA, 5. Precio: 1,219 €/l.

. Granada. Polígono PERI CETARSA, 5. Precio: 1,219 €/l. Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,219 €/l.

Gasolina 98

Tamoil . Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,299 €/l.

. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,299 €/l. Alcampo . Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén, km 88. Precio: 1,329 €/l.

. Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén, km 88. Precio: 1,329 €/l. AM97 Plus S.L. . Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1,429 €/l.

. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1,429 €/l. ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen izquierdo). Precio: 1,459 €/l.

. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen izquierdo). Precio: 1,459 €/l. ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen derecho). Precio: 1,459 €/l.

. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen derecho). Precio: 1,459 €/l. Galp . Pulianas. Ctra. Vílchez-Almería, P.K. 0,100. Precio: 1,459 €/l.

. Pulianas. Ctra. Vílchez-Almería, P.K. 0,100. Precio: 1,459 €/l. ASC Carburantes . Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1,459 €/l.

. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1,459 €/l. Fueling . Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1,459 €/l.

. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1,459 €/l. Shell . Churriana de la Vega. Ctra. Nueva Las Gabias, km 2,9. Precio: 1,459 €/l.

. Churriana de la Vega. Ctra. Nueva Las Gabias, km 2,9. Precio: 1,459 €/l. A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1,469 €/l.

Diésel

E.S. El Molino Atarfe I . Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,269 €/l.

. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,269 €/l. Plenergy . Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,269 €/l.

. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,269 €/l. San Isidro SCA . Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: 1,297 €/l.

. Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: 1,297 €/l. Plenergy . Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,299 €/l.

. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,299 €/l. Plenergy . Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,299 €/l.

. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,299 €/l. Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,299 €/l.

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,299 €/l. Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,299 €/l.

. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,299 €/l. Andaluza de Transportes SCA . Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tínar, Parcela 16 Polígono 18. Precio: 1,308 €/l.

. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tínar, Parcela 16 Polígono 18. Precio: 1,308 €/l. AGLA Playa Motril . El Varadero. Avenida Nuestra Señora de la Cabeza, s/n. Precio: 1,308 €/l.

. El Varadero. Avenida Nuestra Señora de la Cabeza, s/n. Precio: 1,308 €/l. GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,309 €/l.

Ahora ya te puedes hacer una idea de cuánto te va a costar repostar en el arranque de este mes de julio y en las principales ciudades andaluzas, pero si deseas hacer consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal de gasolineras y buscar por municipio, tipo de combustible y como no, ver el resultado en forma de listado, como lo que acabamos de ver o en forma de mapa, como este que te mostramos de ejemplo de Cádiz, para hacer búsqueda más detallada.