El PP lleva a Bruselas el indulto que ya tramita Sánchez a los socialistas condenados por los ERE

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha denunciado en Bruselas que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez se encuentra tramitando ya los indultos a los ex altos cargos de la Junta socialista de Andalucía condenados por el caso ERE, trama en la que se malversaron 680 millones de euros.

En una pregunta parlamentaria, Montserrat ha advertido de que «el Gobierno en funciones, que además preside actualmente el Consejo de la UE, ha iniciado los trámites para conceder un indulto a los condenados por este caso de corrupción, que pertenecen al partido del actual gobierno -PSOE-«.

La portavoz popular en la Eurocámara ha subrayado que «la UE no puede permitir que un gobierno nacional rebaje el delito de malversación y acabe indultando a los condenados por el mayor caso de corrupción política en España, mientras a nivel europeo se defiende endurecer las penas por corrupción».

«Sánchez llegó al poder abanderando la anticorrupción y ha acabado rebajando el delito que la penaliza, indultando a condenados por malversación el 1-O y abriendo la puerta a hacer lo mismo con los condenados de los ERE», ha advertido Montserrat.

La diputada en el Parlamento Europeo ha asegurado que, ante estas acciones de Sánchez, «el PP no se quedará de brazos cruzados y lo denunciará en Europa las veces que haga falta». «Un Gobierno nacional de la UE no puede utilizar su poder para beneficiar a condenados de una trama de corrupción, en la que se defraudaron 680 millones de euros, por ser de su misma formación política», ha subrayado.

Por ello, Montserrat ha pedido a la Comisión Europea una valoración sobre esta tramitación; en concreto, si se ajusta a las medidas de lucha anticorrupción que se van a aprobar en el nuevo paquete legislativo.

Además, la ex ministra de Rajoy quiere saber si el Ejecutivo Comunitario considera que la concesión de indultos en este ámbito puede chocar con los objetivos de la UE en la lucha contra la corrupción.

Los condenados por los ERE

El pasado mes de junio, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional admitía a trámite los recursos de amparo de los ex presidentes socialistas de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como de la ex ministra socialista Magdalena Álvarez, el ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano, el ex director general de Trabajo Juan Márquez, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, el ex viceconsejero del ramo Jesús María Rodríguez, la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, el ex viceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano, y el ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenados en este caso.

Miguel Ángel Serrano, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez y Carmen Martínez Aguayo están actualmente en prisión por el delito de malversación incluido respecto a ellos en la sentencia inicial condenatoria de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

En el caso de Griñán, su pena de cárcel por malversación está suspendida cinco años merced al cáncer de próstata que padece y conforme al artículo 80.4 del Código Penal. Por su parte, José Antonio Viera, aunque inicialmente entró en prisión, actualmente goza del tercer grado penitenciario por motivos de salud.

En el caso de Juan Márquez, su pena de cárcel está suspendida provisionalmente después de que el Supremo estimase parcialmente su recurso de casación al apreciar la atenuante analógica de reparación del daño y redujese su pena de prisión de siete a tres años.

El pasado 26 de septiembre, el Tribunal Constitucional acordaba denegar las peticiones de Juan Márquez, Miguel Ángel Serrano, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez, José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo, en demanda de la suspensión provisional de sus penas de prisión durante la tramitación de sus recursos de amparo, toda vez que Griñán había desistido ya de su petición en ese mismo sentido, dada la suspensión acordada en su caso por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.