El PP expulsa al presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería: «No nos tiembla la mano»

El pasado martes fueron detenidos por la Guardia Civil el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, el vicepresidente Fernando Giménez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, en el marco de una investigación por presuntas contrataciones irregulares vinculadas al conocido como caso Mascarillas. El PP ha suspendido cautelarmente su militancia.

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha defendido la «actuación rápida y ejemplar» del PP-A, asegurando que el partido actuó «en el minuto uno», sin esperar a declaraciones judiciales, informes de la Guardia Civil ni de la UCO. Los tres cargos han sido suspendidos de militancia y apartados provisionalmente de sus funciones mientras se aclaran los hechos.

Martín ha insistido en que «no vamos a romper el principio de inocencia al que todo el mundo tiene derecho», pero ha subrayado que «la actuación tiene que ser contundente». En este sentido, ha cargado contra el PSOE, asegurando que su tolerancia con la corrupción es «del 2 por ciento», en referencia a supuestas «mordidas» en adjudicaciones de obras públicas.

También ha preguntado a la ministra María Jesús Montero si conoce algo sobre «los dos millones de euros de mordida» por las obras del Puente del Quinto Centenario en Sevilla. El dirigente popular ha comparado la reacción del PP-A con la actitud de otros partidos, a los que acusa de no actuar con la misma rapidez.

En respuesta a Vox, Martín ha recordado que el único portavoz parlamentario que ha tenido que dejar su escaño por estar imputado por fraude fue Francisco Serrano, ex dirigente de esa formación. Además, ha señalado que Vox es «el único partido con una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción por presunta financiación irregular».

Sobre las críticas por el desconocimiento del presidente Juanma Moreno acerca de la causa, Martín ha explicado que desde una detención en 2021 no ha habido ninguna otra actuación judicial hasta ahora. Por tanto, asegura que «ni el presidente ni nadie del partido podía tener información» previa al operativo de este martes.

En cuanto a una posible financiación ilegal del PP en Almería, ha afirmado que será la Guardia Civil y los jueces quienes lo determinen. Mientras tanto, ha asegurado que el partido está colaborando «activamente» para que se aclare todo. «No nos tiembla la mano», ha concluido.