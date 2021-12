El vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, se ha desmarcado de la idea de una lista conjunta con Ciudadanos (Cs) en Andalucía, después de que la líder naranja, Inés Arrimadas, dejara la puerta abierta a una alianza con los populares en los próximos comicios autonómicos, pendientes aún de un posible adelanto electoral.

Toni Martín ha señalado que todavía «no estamos en ese momento» de elecciones, recalcando que el PP-A tiene ahora mismo otras prioridades como «seguir trabajando por Andalucía y seguir gestionando los intereses» de los andaluces. «No estamos en elecciones ni estamos pensando en elecciones», ha subrayado este domingo el popular en una rueda de prensa en la sede del PP-A, en Sevilla.

El vicesecretario general del PP-A ha insistido en que «el Gobierno andaluz, y el partido principal que lo sustenta, el PP, tiene que estar gestionando al 100%, trabajando al 100% y centrado al 100% sólo en eso», en trabajar por Andalucía.

Este sábado, Arrimadas, en un encuentro informativo de Europa Press junto al vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, defendía la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones andaluzas de la mano del PP para garantizar la «reedición» del gobierno de coalición y evitar una «pinza anticambio» que atribuyen a Vox y PSOE: «Somos proyectos diferentes y tenemos posicionamientos diferentes en muchas cosas, pero partidos diferentes pueden tener objetivos comunes en un momento dado. Y el objetivo común de Cs y del PP-A es mantener el cambio en Andalucía».

Arrimadas ha evitado ir más allá y ha asegurado este lunes que no ha tratado el asunto con el líder del PP, Pablo Casado: «No ha habido absolutamente nada». Por su parte, el nº2 de Cs en Andalucía, Andrés Reche, ha cerrado la puerta en redes sociales a unas posibles listas conjuntas entre ambos partidos: «Lo siento, conmigo no. Yo no sumo».

Vox, al margen y el PSOE-A, indignado

La secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha indicado este lunes que no le influye «en absoluto» la posibilidad de que el PP y Cs puedan concurrir en coalición a las próximas elecciones autonómicas andaluzas y, en todo caso, ha insistido en la conveniencia de que los comicios se convoquen cuanto antes.

Olona, cuyo nombre figura en las quinielas como posible candidata de Vox a la Junta de Andalucía, ha afirmado en el Congreso que esos rumores de posibles coaliciones demuestran que los demás partidos tienen «poca confianza» en sus propias candidaturas.

«En Vox tenemos muy claro que no nos influye en absoluto y estamos deseando que se convoquen elecciones en Andalucía y en España», ha zanjado.

Del lado socialista, el secretario general del PSOE Andalucía, Juan Espadas, también ha valorado las palabras de Arrimadas, a la que ha acusado de «desfachatez y poca vergüenza» por usar como «excusa» para la lista conjunta con el PP el «evitar una pinza» del PSOE-A «con la extrema derecha».

«Estos que venían a hacer la nueva política, fijaros lo que han tardado en entregar todo a la derecha del PP, una justificación impresentable. La extrema derecha le está echando un pulso al gobierno de Moreno, que está ganando o que se está dejando ganar», ha concluido el socialista.