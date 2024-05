El PP acusa al PSOE de Jaén de hacer crecer «la máquina del fango» tras la filtración de un audio

El presidente del PP provincial de Jaén y parlamentario andaluz, Erik Domínguez, ha acusado al PSOE de hacer crecer «la máquina del fango» y «embarrar» el escenario político con «su lodazal habitual», después de que este jueves se publicara un audio suyo con una supuesta filtración de las bases de un concurso público.

Domínguez ha aclarado que las bases ya estaban aprobadas horas antes por el Consorcio y ha puntualizado que el ex diputado de Ciudadanos (Cs) que las recibió fue excluido al no cumplir con los requisitos.

«Lamentablemente, otra vez la máquina del fango del PSOE y otra vez en Jaén. Estoy indignado con la situación que se está generando, porque yo mando un mensaje de audio donde advierto a un ex parlamentario de Cs de que el documento que le estoy mandando, que es público, aún no está publicado en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía), nada más. Y para más inri, resulta que este ex parlamentario acaba siendo no admitido en el proceso», ha manifestado en declaraciones difundidas por su partido.

Además, el PP ha emitido una nota para «dejar claro que las bases para la plaza de gerente del Consorcio de Transportes de Jaén las aprueba el Consejo de Administración del Consorcio Metropolitano la mañana del 15 de noviembre de 2022, momento en el que ese documento, como todos los acuerdos aprobados en el Consejo de Administración que son ejecutivos desde que se adoptan, es vigente al no tener que pasar por ninguna variación». De esta forma, añaden, «sólo queda el mero trámite de la publicación en el BOJA, que es donde se establecen los plazos».

El partido sostiene que Domínguez «envía el documento al ex diputado de Cs la tarde del 15 de noviembre, es decir, horas después de haber sido aprobado por el Consejo de Administración del Consorcio, en el que tienen representación la Diputación provincial y alcaldes de la provincia en función de los resultados de las elecciones municipales, quienes disponen, desde días antes de la sesión, concretamente desde el 10 de noviembre, de acceso al orden del día y, por tanto, a las bases que serían aprobadas».

Por tanto, cuando Domínguez pasa ese documento al ex diputado, «se trata de un documento que lleva ya cinco días en manos de todos los miembros del Consorcio, por lo que no se está enviando nada que no sea público. Es más, esas bases con los requisitos troncales sí habían sido ya publicadas en otras provincias como Granada, por lo que en ningún momento facilita información que conlleve ningún privilegio», subrayan.

«Además, es importante tener en cuenta que esta persona no pasa a la siguiente fase, pues ni siquiera cumplía los requisitos que exigía la convocatoria, dejando fuera de toda duda cualquier trato de favor. El audio responde a una llamada previa del ex diputado de Cs, audio que ha sido totalmente sacado de contexto, y que presumiblemente es un ataque más dentro de la campaña de acoso y derribo contra el presidente provincial», zanjan.

Igualmente, insisten en que «si alguien tiene dudas, sospechas o indicios», presenten una denuncia ante la Policía Nacional, pero piden cesar «de una vez los bulos con los que tratan de dañar» la imagen del líder del PP de Jaén.

«El Partido Popular no va a entrar a este juego, va a seguir trabajando en positivo y en propositivo por lo jiennenses, por los andaluces y por los españoles. Esto sólo obedece a una campaña de acoso y derribo contra mi persona y para tapar los casos que sí están produciéndose en la provincia de Jaén, con la investigación del ex alcalde del PSOE Julio Millán y la actual vicepresidente de la diputación, la señor África Colomo», ha zanjado Domínguez.

Ambos socialistas están siendo investigados en el marco de la operación Pandilla por haber creado presuntamente pruebas falsas para denunciar al PP por un delito de compra de votos en plena jornada de reflexión previa a las últimas elecciones municipales. Declararán ante el juez en los próximos días.