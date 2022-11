El padre al que su hijo intentó asesinar tras negarle cinco euros: «No tenía arreglo, pero resucité»

La Audiencia de Sevilla ha acogido este miércoles el juicio contra el hombre acusado de intentar asesinar a su padre en 2021 en Sevilla tras negarle éste cinco euros. La víctima afirma que resucitó tras la agresión, mientras que el enjuiciado dice no recordar «nada» de lo sucedido. El hijo llevaba, ha asegurado, más de diez años consumiendo sustancias estupefacientes. La Fiscalía pide para él nueve años de cárcel por un presunto delito de asesinato en grado de tentativa.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, los hechos acontecieron poco antes de las 9:30 horas del 26 de abril de 2021 en la vivienda familiar de la calle Las Almenas, en Bellavista, donde convivían el acusado, Rafael R.M., y sus padres; y donde «se produjo una discusión» entre el citado procesado y su progenitor.

Fruto de ello, el inculpado, ‘con ánimo necandi’, es decir, consciente de la capacidad de su acción para causar la muerte, «propinó a su padre por la espalda un fuerte golpe en la cabeza con el mango de un cuchillo» y éste «cayó al suelo», donde «el procesado continuó golpeándole reiteradamente», según relata el escrito de acusación.

Discusión por cinco euros

Como consecuencia de la presunta agresión, el padre del acusado «se halló en peligro de muerte, ya que las lesiones pusieron en riesgo su vida al afectar a órganos vitales». Según el Ministerio Público, sufrió un traumatismo craneoencefálico moderado, contusiones hemorrágicas, fractura parietal izquierda y fractura de órbita derecha.

La Fiscalía indica que en el momento de los hechos el encartado «presentaba un cuadro psicótico con sintomatología delirante y probablemente alucinatoria que limitaba de manera importante sus capacidades intelectivas y volitivas». El Ministerio Público considera que los hechos constituyen un presunto delito de asesinato en grado de tentativa en concurso con un delito de lesiones, con la agravante mixta de parentesco y una eximente por la situación del inculpado, para el cual reclama nueve años de cárcel y diez años de prohibición de acercarse a su padre o comunicarse con él.

El inculpado no recuerda «nada»

Durante el juicio, Rafael R.M., privado de libertad desde poco después de los hechos, ha alegado que no recuerda «nada» de lo acontecido y que a la fecha de los hechos llevaba más de diez años consumiendo sustancias estupefacientes. Además, ha aceptado residir fuera de la vivienda de sus padres, asegurando que un «amigo» suyo le cedería una vivienda en el barrio de Su Eminencia.

Su padre ha declarado, de su lado, que aquella mañana estaba en la cocina y su hijo le pidió «cinco euros», respondiendo él que no tenía dicha cantidad. Tras insistir en la petición, según su relato, su vástago le propinó «un golpe tremendo» en la cabeza con «un objeto» y el cayó «redondo al suelo». Según sus palabras, a cuenta de la agresión estuvo «17 días» ingresado en el hospital Virgen del Rocío.

«Los médicos dijeron que no tenía arreglo, pero resucité», ha aseverado el padre del inculpado, explicando que previamente su hijo había protagonizado «dos» episodios similares. «Una Navidad me amenazó con un cuchillo grande», ha asegurado, reconociendo que tales hechos no fueron denunciados.