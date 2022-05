Macarena Olona, candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía (pese a los lamentables intentos de censura de la izquierda), ha sido recibida con aplausos y vítores frente al Ayuntamiento socialista de Salobreña, donde se ha referido a lo sucedido acusando a la alcaldesa socialista del municipio de «prostituir las instituciones y las potestades públicas municipales». «A la alcaldesa de Salobreña le decimos que no es que tenga cara de imputada, tiene cara de condenada».

Frente al consistorio socialista de Salobreña, Olona ha señalado que a la izquierda «le ha salido el tiro por la culata». «Seguimos fuertes por Andalucía y por España. He venido para quedarme», ha expresado. Y es que la candidata de Vox a la Junta de Andalucía ha presentado este martes un escrito en el Ayuntamiento de Salobreña en el que solicita lo siguiente: Personarse en el expediente del procedimiento de baja de su empadronamiento en Salobreña, acceso a toda la información y documentación relativo al mismo y la suspensión de la tramitación de dicho procedimiento así como la reanudación del mismo una vez se le haya facilitado toda la información.

Bajo el punto de vista de Olona, la alcaldesa socialista de Salobreña, María Eugenia Rufino, «intentó utilizar a la gloriosa Policía Local del municipio y le ha salido el tiro por la culata». «Yo me quedo. Porque he venido para quedarme», ha insistido la candidata de Vox a presidir la Junta de Andalucía.

Recuerden, que esta alcaldesa socialista, tras admitir que no había ninguna irregularidad en el empadronamiento de Olona, cursó la baja del mismo. Algo que no ha servido absolutamente para nada. Sólo para el numerito. Y es que este lunes la Junta Electoral validaba la candidatura de Macarena Olona y, por tanto, confirmaba que estará en las próximas elecciones del 19 de junio. No como Podemos, por cierto, que no tendrá representación por entregar tarde la documentación.