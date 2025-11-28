Nuevo accidente en la base de Viator: un legionario gravemente herido tras una explosión

Un legionario de la VII Bandera Valenzuela ha resultado gravemente herido durante un ejercicio de fuego real en el Campo de Maniobras Álvarez de Sotomayor, en la base militar de Viator (Almería). Fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería para recibir atención. Aún se desconocen las causas exactas del accidente.

En un comunicado, Defensa confirmó que el legionario pertenece a la VII Bandera Valenzuela y que fue atendido con carácter urgente en Torrecárdenas. El accidente se produjo pocas horas después de la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al mismo campo de maniobras donde, a comienzos de este mes, un soldado falleció y otro resultó gravemente herido tras el estallido de una granada. La coincidencia ha generado inquietud entre las unidades desplegadas en la base almeriense.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha indicado que el militar herido sufrió “lesiones de extrema gravedad en ambas manos” al manipular, presuntamente, “una pértiga con cordón detonante”. Según sus datos, la causa del accidente es una nueva deflagración durante unas prácticas de fuego real. La asociación ha trasladado su “más sincero apoyo y ánimo al compañero herido, a su familia y a todos sus compañeros de unidad”.

ATME ha insistido en que este tipo de accidentes evidencian “el riesgo inherente y constante” que acompaña a la profesión militar, debido al manejo cotidiano de armamento, explosivos, vehículos especializados y otros materiales peligrosos. En consecuencia, ha reclamado “de manera urgente y firme” al Gobierno y al Ministerio de Defensa que reconozcan la profesión militar como profesión de riesgo. Este nuevo suceso se suma a otros incidentes en las mismas maniobras que han cobrado al menos una vida y dejado heridos graves.

El accidente reaviva dudas sobre la seguridad de los ejercicios en la base de Viator. Las familias de los militares, así como sus compañeros, esperan ahora una investigación clara que determine responsabilidades y adopte medidas concretas para evitar nuevos episodios. Los ejercicios con explosivos exigen protocolos estrictos y un mantenimiento riguroso del material, así como controles rigurosos que garanticen la seguridad de los participantes. Por el momento, no se han facilitado detalles sobre el estado actual del herido ni sobre las medidas extraordinarias de seguridad que se implementarán tras este incidente.