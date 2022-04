El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido este viernes en un posible adelanto electoral en la comunidad a fin de aprobar cuanto antes unos nuevos Presupuestos con los que encarar el actual escenario económico, marcado por la inflación y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde asiste a los actos del Viernes de Dolores, Moreno ha recalcado que la decisión ha de tomarse teniendo en cuenta el aspecto político y económico. Aunque aún no ha «decidido fecha electoral para Andalucía», ha subrayado que para que la comunidad cuente con un presupuesto para el inicio de 2023 la única vía es «constituir el Gobierno en verano» de 2022.

«Políticamente», ha proseguido, «lo que más me interesa y lo que una parte de mi equipo me recuerda es que, después del verano, puedo inaugurar los grandes proyectos políticos e infraestructuras que hemos gestionado desde el Gobierno de Andalucía, y muchos miembros de mi equipo no entienden que, teniendo un buen verano como vamos a tener y pudiendo inaugurar el Hospital Militar, el Metro de Málaga y los trenes de la Bahía de Cádiz, pues los dejemos sin inaugurar».

Pero, «por otro lado, tanto el consejero de Economía -Rogelio Velasco-, como el de Hacienda -Juan Bravo-, me recuerdan todos los días que con una inflación de dos dígitos y con un empobrecimiento de las familias es muy importante ir con un presupuesto al (año) 23, y eso supondría constituir el Gobierno en verano, y que el Gobierno que salga de las urnas tenga tiempo suficiente, de septiembre diciembre, para hacer unos presupuestos».

En consecuencia, eso es lo que tiene «que pensar» y sobre lo que debe «reflexionar», pues se trata de «una decisión muy compleja, pero al menos sé lo que quiero», que es «lo mejor para los andaluces» y, «por tanto, una vez mas primará el interés de Andalucía y de los andaluces por encima de cualquier otro interés», ha incidido el presidente de la Junta.

Por ello, tal y como ha concluido Moreno, «esta Semana Santa y la siguiente voy a dar una vuelta y voy a hablar con personas», para «preguntarles qué es lo que consideran ellos también que puede ser mejor para Andalucía».