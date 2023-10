Moreno traslada su «cariño y apoyo» a la familia de Maya, la sevillana asesinada por Hamás en Israel

Tras confirmar el Gobierno este miércoles la muerte de la sevillana Maya Villalobo Sinvany en el ataque terrorista de Hamás contra Israel, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado «la máxima expresión de cariño y apoyo a la familia de Maya», que tenía 19 años.

El líder andaluz también ha aprovechado la sesión de control al Gobierno en el Parlamento autonómico para proclamar que «no hay un terrorismo bueno o malo» ya que «todos degradan la convivencia».

La noticia de la muerte de la joven sevillana ha saltado durante la última pregunta que afrontaba el presidente de la Junta en la Cámara andaluza, la que le realizada el portavoz de su grupo parlamentario, Toni Martín, anunciando el propio Moreno que «Exteriores acaba de confirmar la muerte de Maya Villalobo», a la que ha presentado como «una de las tantas víctimas de la locura del terrorismo que sufre un país soberano como Israel».

«Lo tenemos muy claro: determinación y firmeza en la lucha contra el terrorismo. Unidad en el conjunto de la sociedad y lucha en todos los frentes», ha afirmado el líder andaluz.

Antes de la respuesta de Moreno, el popular Toni Martín ha dirigido su reproche a las «fuerzas representadas en esta Cámara -en alusión a Adelante Andalucía y Por Andalucía- que no llama terrorismo» al «asesinato indiscriminado» a manos de «una organización terrorista que se llama Hamás», actitud que ha calificado de «lamentable», y una crítica que también ha extendido al Gobierno de España por no haber participado en la declaración conjunta de Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra e Italia de rechazo al terrorismo. «El terrorismo no tiene ideología, sólo es odio, muerte y masacre», ha zanjado.

Maya hacía la ‘mili’ en Israel

Maya Villalobo Sinvany se encontraba desaparecida desde el pasado sábado tras el ataque a gran escala lanzado por el movimiento islamista Hamás contra Israel. La joven realizaba el servicio militar en el batallón 414, ubicado en la base de Nahal Oz, a pocos kilómetros de la Franja de Gaza, cuando se produjo la incursión terrorista.

El Ministerio de Exteriores español ha confirmado este miércoles que la sevillana ha sido hallada muerta tras 72 horas en paradero desconocido. La joven, que tenía la doble nacionalidad por parte de madre, pasaba todos los veranos en España con su padre, profesor de Microbiología en la Universidad de Sevilla.

Tras la noticia, su familia ha remitido un comunicado a través de la Asociación de la Prensa de Sevilla: «Con mucho dolor y amor estamos despidiendo a nuestra querida Maya. Ella siempre será en nuestra memoria una niña alegre y llena de amor, una adolescente deseosa de conocer el mundo, una joven mujer enamorada de España y muy cariñosa con sus padres. Queremos dar las gracias a quienes han estado pendiente de ella, sobre todo a familiares y amigos. Gracias de todo corazón».

Todavía se encuentra desaparecido otro español, Iván Illarramendi Saizar, un hombre de 46 años originario de Zarauz (Guipúzcoa) que vive junto a su mujer en el kibutz Kissufim, una comuna agrícola israelí próxima a la Franja de Gaza.