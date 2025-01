Moreno no es Montero: él renunció a 167.000 € para liderar el PP-A mientras ella sigue acumulando cargos

María Jesús Montero fue proclamada el pasado fin de semana nueva secretaria general del PSOE andaluz. La sevillana vuelve al sur con el objetivo de plantar cara a Juanma Moreno, pero no va a renunciar a ninguno de sus cargos, ni orgánicos ni institucionales. Además de flamante baronesa andaluza, la socialista seguirá siendo vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE a nivel federal. Ella insiste en que es compatible: «Me siento capacitada para hacerlo, son elementos complementarios».

Enfrente tendrá al presidente del PP-A y líder de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y su incontestable mayoría absoluta. En 2014, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, Moreno ocupaba el cargo de secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Cuando fue elegido presidente del PP-A, renunció a dichas funciones para centrarse en su nueva tarea y dedicarse plenamente a Andalucía. También renunció a la censantía que le permitía cobrar el 80% de aquel sueldo durante dos años (percibía 104.432 euros y aspiraba a 83.545), es decir, un total de 167.090 euros. Moreno explicó que lo hizo porque consideraba que era lo «razonable».

Este lunes, la portavoz de la Junta y consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, trasladó a Montero que, para ser líder de la oposición en Andalucía, necesita dedicación «exclusiva». «Es la número dos del Gobierno y la mano derecha de Pedro Sánchez. Ella dice que puede con todo, pero creo que defender a Andalucía merece una exclusividad. Y defender a Andalucía es incompatible con defender a Pedro Sánchez desde el Gobierno, así que lo normal es que se centre en Andalucía», afirmó.

Por su parte, el consejero de la Presidencia e Interior, Antonio Sanz, dijo que Montero va a ser candidata del PSOE-A a la Junta, pero «a tiempo parcial». «Su apuesta por Andalucía no es muy creíble, porque va a mantener todos sus cargos, y Andalucía es muy grande como para dedicarle una parte del tiempo», sentenció.

En la misma línea, el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, lamentó que Montero vaya a hacer «oposición a Andalucía desde la Moncloa». Montero se ha defendido recordando a los populares que Javier Arenas ya fue ministro de Trabajo y presidente del PP-A entre 1996 y 1999.

La mano derecha de Sánchez es la tercera persona a la que el PSOE andaluz encarga batir a Juanma Moreno en apenas tres años y medio, tras Susana Díaz y Juan Espadas, que sumó derrotas en todos los frentes posibles (municipales, autonómicas, generales y europeas). De momento, el PP de Moreno mantiene intacta su mayoría absoluta y, con el 43,5% de los votos, aventajaría en más de 22 puntos al PSOE-A, según el último CIS andaluz publicado en diciembre. Las próximas elecciones autonómicas están previstas en 2026.

Montero fue proclamada el pasado sábado por el Comité de Ética nueva líder del socialismo en Andalucía tras la retirada del otro candidato, el catedrático Luis Ángel Hierro. Todavía queda un mes para que se celebre el Congreso Regional del PSOE andaluz y se formalice su toma de posesión. Será en el cónclave que se celebrará el fin de semana del 22 y 23 de febrero en Armilla (Granada), pero Montero ha asumido el papel y ejerce ya como tal.

Coincidiendo con el relevo en la cúpula del PSOE andaluz, este pasado domingo se cumplieron 14 años desde que, un 19 de enero de 2011, la juez Mercedes Alaya iniciara la instrucción del caso ERE, que suma ya 136 piezas judiciales por corrupción. Montero fue durante 14 años consejera en los Gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ahora indultados por el Tribunal Constitucional. La sevillana no dudó en defender la gestión de ambos ex presidentes. «No sólo no me ofende, sino que me siento muy orgullosa de que me identifiquen con las etapas más prósperas que ha tenido Andalucía a lo largo de su historia. El PP sigue ERE que ERE intentando estirarlo, pero no se han enterado de que el Tribunal Constitucional ha anulado la sentencia. Todo ha sido un relato». La Junta de Andalucía de Juanma Moreno ya ha reclamado a la justicia 455 millones de euros defraudados durante la etapa socialista y los tribunales siguen dictando sentencias condenatorias.