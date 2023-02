Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha alzado la voz «sin complejos» contra el terrorismo yihadista. En este sentido, el también líder del PP andaluz (PP-A) ha recordado que en Andalucía hacen falta más agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, tal y como pide Vox, de quienes dicen que «utilizan» hechos como el atentado de Algeciras para «dividir a la sociedad».

Así se ha pronunciado Moreno durante su debate en la sesión de control del Pleno del Parlamento con el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, quien se ha referido al asesinato de un sacristán en Algeciras (Cádiz) a manos de un «islamista yihadista» y ha alertado de que en Andalucía hay zonas «castigadas por una inmigración ilegal descontrolada», con mezquitas en las que se «adoctrina en el extremismo» y en «el exterminio del infiel».

Moreno, que ha indicado que su Gobierno no tiene competencias ni en materia de seguridad ni de inmigración, ya que corresponden al Ejecutivo nacional, ha querido dejar claro que no tiene ningún problema en hablar de terrorismo yihadista y de condenarlo, pero el atentado de Algeciras no debe utilizarse para «poner bajo sospecha» a todas esas personas de religión islámica que vienen a buscarse un fututo mejor a nuestra tierra.

Ha insistido en que siempre va a estar en la lucha contra el terrorismo, el yihadismo y los totalitarismos, pero también contra «los que quieren dividir a la sociedad». En este sentido, ha aconsejado a Manuel Gavira que reflexione sobre sus manifestaciones y ha dicho que no sabe si a Vox le va a dar votos ligar inmigración y seguridad, pero sí sabe que le va a quitar credibilidad.

«Quien divide a la sociedad siempre va a recoger vientos de cólera y este Gobierno no lo va a hacer nunca», ha dicho Juanma Moreno, quien ha indicado que sí está de acuerdo con Vox en que en Andalucía debería haber más agentes de Policía Nacional y de Guardia Civil, así como incrementarse la dotación de la unidad de policía adscrita, algo que la Junta está reclamando al Ministerio del Interior.

Pero ha insistido en que la seguridad «no debe ser utilizada políticamente» y en que la apuesta por la convivencia tiene que ser unánime, sobre todo, porque en Andalucía conviven muchas nacionalidades que contribuyen a la riqueza de esta tierra y de España.

Ha aconsejado a Vox que sea prudente a la hora de hacer cualquier tipo de valoración sobre casos como el de Algeciras: «No se debe generalizar, es injusto en términos sociales e irracional en términos políticos». Moreno ha recordado que al día siguiente del suceso de Algeciras él se desplazó a la ciudad para acompañar a la familia del sacristán asesinado, pero no para dar una rueda de prensa como sí hizo el portavoz parlamentario de Vox.

Por su parte, Gavira ha indicado que «les guste o no les guste, hay zonas de Andalucía que tienen un problemas de convivencia y están castigadas por una inmigración ilegal descontrolada, patrocinada por el Gobierno de España que tiene continuidad en el resto de administraciones».

Ha indicado que en lo que llevamos de año, en España, ha habido mujeres asesinadas por hombres, hombres asesinados por mujeres y niños también asesinados a manos de uno de sus progenitores, pero en Andalucía hemos asistido hace unos días a un suceso que no ha ocurrido en otros lugares: «Un sacristán fue asesinado en Algeciras por un islamista yihadista».

Ha criticado que los mensajes de los días posteriores al suceso hayan sido que se trata de un «caso aislado» y de que está «todo controlado», cuando la realidad no es así. «Por mucho que quieran tapar lo que está sucediendo, el problema existe», ha indicado Gavira, quien ha criticado que el resto de partidos se escandalice cuando desde Vox se dice que la cultura islámica es «incompatible» con la nuestra.