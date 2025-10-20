Montero es la líder peor valorada por los andaluces y casi la mitad rechaza su condonación de deuda

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, es la líder peor valorada por los andaluces, que sólo dan el visto bueno a Juanma Moreno (PP-A) y José Ignacio García (Adelante Andalucía), según el barómetro del Centra publicado este lunes. Los encuestados suspenden a la socialista con 3,74 puntos sobre 10. Moreno obtiene un 5,02 y aprueba por la mínima. El mejor valorado es García, con un 5,3.

Tras ellos se sitúan Inma Nieto, la portavoz del grupo Por Andalucía, que roza el aprobado con un 4,99. La segunda peor nota es para Manuel Gavira, líder andaluz de Vox, que logra un 4,4.

Montero arrastra la losa de haber sido consejera de la Junta con Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Su nombre aparecía en el caso Isofotón, la causa que investigaba las ayudas de la Junta (80 millones de euros) a esta empresa malagueña de energía solar y que acabó en nada por un error procesal en la instrucción. La magistrada que archivó el caso, Yolanda Rueda, ha sido ascendida a la Audiencia de Sevilla.

Tampoco convence a los andaluces la condonación de deuda a las comunidades autónomas propuesta por el Ministerio de Hacienda que dirige la pluriempleada Montero. El 43% de los encuestados cree que la quita es negativa para Andalucía, frente al 33% que la ve positiva. El 22% asegura no estar informado.

Un notorio 77,2% de los consultados considera que antes que la condonación de deuda es más urgente o necesaria una financiación justa para las comunidades autónomas. Sólo el 14,2% prefiere la quita.

Preguntados por el perdón de la deuda a Cataluña y otras comunidades, el 62% cree que será «muy negativo porque la deuda la pagaremos entre todos», mientras que el 14,1% lo ve «muy positivo porque mi comunidad podrá hacer más inversiones». El 15,9% considera que no le afectará «porque la deuda tendremos que pagarla igual, ya sea del Estado o de la comunidad autónoma».

Por último, el Centra cuestiona si con esta redistribución de la deuda Andalucía tendrá más recursos económicos para financiar los servicios públicos: un 59,2% opina que no tendrá más, frente a un 35,1% que considera que sí tendrá más recursos. El 1,7% cree que la comunidad no tendrá ni más ni menos.

Peligra la mayoría absoluta del PP-A

Según el Centra, el PP-A de Moreno volvería a ganar las elecciones andaluzas con el 40,7% de los votos y entre 54 y 56 diputados, al filo de la mayoría absoluta (55) cosechada en 2022. El PSOE-A de Montero se quedaría a 17,4 puntos (23,3%) y bajaría de 30 a 26-29 escaños, su peor resultado histórico en autonómicas. Vox seguiría como tercera fuerza (15,9%). Sumar/Por Andalucía sería cuarta (8%) y Adelante Andalucía, quinta (6,4%).

Preguntados por quién le gustaría que fuera hoy el presidente de la Junta, el 38,8% de los andaluces señala a Moreno y un 20% se decanta por la candidata socialista. Tras ellos aparecen Inma Nieto (Por Andalucía), con un 3,8%, y Manuel Gavira (Vox), con un 3,4%.

Además, el PP es el partido que genera más simpatía o cercanía ideológica para el 26,5% de los encuestados, por delante del PSOE (20,5%) y Vox (11,6%).

Si mañana hubiera elecciones andaluzas, el 30,3% votaría al PP y el 19,2% al PSOE. Por Vox se decanta el 10,8% y Por Andalucía/Sumar se queda en el 8,5%.

En clave estatal, a la pregunta «quién le gustaría que fuera ahora presidente del Gobierno de España», Alberto Núñez Feijóo lidera con el 21%, seguido del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (18,7%), y el líder de Vox, Santiago Abascal (13,7%).