Mercasevilla anuncia una inversión histórica de casi 5 millones para reforzar su músculo logístico

Mercasevilla ha anunciado este martes que a partir de 2026 prevé desplegar un plan de inversiones y financiación que alcanzará los 4,66 millones de euros, orientado a «consolidar la modernización de sus infraestructuras, reforzar la seguridad integral de la unidad alimentaria y avanzar en sostenibilidad, digitalización y eficiencia operativa». El plan estará refrendado por los dos socios de Mercasevilla, el Ayuntamiento de Sevilla y la empresa pública estatal Mercasa.

Así lo ha dado a conocer durante la jornada la presidenta de Mercasevilla, Evelia Rincón, durante la presentación del Frozen Food Market 2026. Cabe enmarcar que, según el consistorio, el grueso de la inversión prevista se concentrará en la infraestructura eléctrica y la sostenibilidad, con 1,89 millones, junto a la mejora de edificios, muelles y cubiertas, que contará con otros 1,75 millones.

Al hilo, Rincón ha incidido en la «apuesta por respaldar grandes citas profesionales del sector agroalimentario», entre ellas el Frozen Food Market 2026, que se celebrará en Fibes Sevilla los días 20 y 21 de enero, un evento centrado en el producto congelado y refrigerado, que reúne a productores, distribuidores, empresas transformadoras y profesionales de toda la cadena del frío.

En el acto ha estado presente la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, quien ha destacado que Mercasevilla es un «enclave estratégico para el abastecimiento alimentario de Sevilla y su área metropolitana, para el empleo y para la actividad económica de la ciudad». Es la primera visita de una consejera andaluza a las instalaciones de Mercasevilla.

Por su parte, el tesorero de Frozen España, Antonio Roldán, ha subrayado el papel de Sevilla y de Mercasevilla como «enclave estratégico» para la logística y la distribución alimentaria.

Durante 2025 Mercasevilla ha destinado 2,3 millones a la mejora y modernización de sus instalaciones. En la actualidad, Mercasevilla registra una media diaria de 4.000 vehículos y gestiona cerca de 1,5 millones de kilos de productos al día.