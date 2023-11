La líder de Podemos Andalucía sacia su frustración amenazando a Juanma Moreno: «Lo pagarás»

Martina Velarde, líder de Podemos Andalucía, se encuentra fuertemente frustrada porque su partido ya no forma parte del Gobierno de España. La desaparición de Podemos es cada vez más evidente y Velarde no deja de mostrar su frustración a través de las redes sociales, su única vía de escape. Ahora, ha lanzado un hilo en sus redes en el que criminaliza la sanidad pública andaluza porque, asegura, fue al hospital Virgen de las Nieves y no se sintió bien atendida. Para colmo, finaliza sus acusaciones con una clara amenaza al presidente de la Junta de Andalucía: «Lo pagarás Moreno Bonilla».

A continuación, reproducimos la historia que Velarde ha lanzado en sus redes sociales para criminalizar la sanidad pública andaluza (como siempre, con varias faltas de ortografía):

Ayer después de terminar una reunión me empecé a encontrar muy mal. Esperé un poco por si se me pasaba, dejé entera la comida y me tomé una pastilla que llevaba encima. No se pasaba y fui a Virgen de las Nieves a urgencias, mareada y no había sitio para sentarme.

Una chica vería mi cara y me cedió su asiento, al rato parece que tenía menos mareo pero después de estar dos horas y media en la silla con un malestar tremendo y poniéndome cada vez peor, decidí irme, necesitaba recostarme.

Y pensé, si me pasa algo que me pase pero yo no puedo estar cada vez peor aquí sin saber cuantas (sic) horas me quedan. Aún no me encuentro bien y en cancelado toda mi agenda de hoy. Colapso en el hospital, falta de recursos, una sala con mucha gente que no podía ni sentarse.



También la sensación que de cualquiera puede morir sin que nadie lo evite. Esta es la sanidad de Moreno Bonilla. Esta es la mayor infamia del PP andaluz, no se (sic) cuando me darán cita para el médico, las anteriores veces, han sido en 20 días, no sé qué consecuencias tendrá la espera.



Es horrible sentirte más segura en un momento dado yéndote en tu casa, que saber que te esperan horas y horas donde aumentan los síntomas en una silla incómoda y con mareos por el caos sanitario. A nadie le importó que me fuese aún viendo mi estado, porque no daban abasto.

Sin embargo, lo peor de la historia que narra es el último tuit, en el que amenaza de forma clara al presidente de la Junta de Andalucía: «Lo pagarás Moreno Bonilla».