Un líder de OCON Sur: «A los narcos les han reducido condenas por hablar mal de nosotros»

El asesinato de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate (Cádiz) provocó que todo el mundo recordara OCON Sur, la unidad de la Benemérita que durante cuatro años puso en jaque a los narcos del sur de España. El sorprendente cierre de esta unidad por parte del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, hizo que las mafias de la droga lo festejaran por todo lo alto. Para intentar comprender los líos judiciales y el cierre de OCON Sur, en OKDIARIO Andalucía hemos entrevistado a una de las personas que más tiempo estuvo junto al líder de esta exitosa unidad, David Oliva, ahora investigado, según explican sus allegados, por una persecución policial forjada a base de envidias.

PREGUNTA.- ¿Cuánto tiempo estuviste en OCON Sur?

RESPUESTA.- Por seguridad y por mantenerme en el anonimato no te puedo contestar. Pero sí te puedo decir que he estado en OCON el tiempo suficiente como para conocer todo lo que estaba pasando.

P.- ¿Cómo era tu relación con David Oliva?

R.- Con el teniente coronel David Oliva todo el mundo se lleva bien. Es una persona súper cercana y se preocupa por su gente. Eso le ha ganado muchos enemigos de su mismo grado, ya que podían sentir celos de la lealtad que despertaba en los suyos.

También te digo que esa cercanía es lo que hacía que estuvieras trabajando de sol a sol y te exprimía al máximo. Cariñosamente, le llamábamos El Explotador, porque apretaba y te hacía funcionar como el que más, pero claro, ¿cómo no lo íbamos a hacer cuando él mismo era el que más horas hacía y el que más trabajaba?

En OCON, el que venía para cobrar las dietas no duraba ni un mes, estábamos porque nos gustaba este trabajo y sabíamos que era efectivo. Al final, creamos una familia, pero era lo lógico, porque estábamos más tiempo con los compañeros que con la familia y pasábamos muchos momentos de fatiga juntos. En alguna ocasión, parecía que habíamos vuelto a los años de la mili.

P.- ¿Qué intereses había en cerrar OCON Sur y en desprestigiar a David Oliva?⁠

R.- El OCON levantó muchas ampollas, sobre todo en unidades del cuerpo hermano e incluso dentro de la Guardia Civil. Demostramos que un grupo de catetos de pueblo, así nos llamaban en Madrid, a base de trabajar duro, conseguimos resultados inimaginables. El narco se iba hasta Castellón a descargar las gomas porque sabía que en Andalucía se puso la cosa mala.

El hachís en la calle triplicó su precio. Ahora, nos ponen que éramos una unidad especializada, pero la realidad es que éramos gente con ganas de trabajar sin apenas formación en la materia ni medios para trabajar. Hasta que no fuimos interviniendo vehículos y solicitando el uso al juzgado, no tuvimos coches.

Las cámaras de fotos las comprábamos nosotros, al igual que el resto de material. Teníamos gente muy buena que aportaba ideas e inventaba cosas para ayudar en el trabajo. Nos fuimos haciendo independientes de otras unidades y empezamos a valernos por nosotros solos, y eso molestaba mucho porque nadie apostó por nosotros.

El problema del narco siempre ha estado. ¿Por qué no se ha querido intervenir antes desde otras unidades mas especializadas y con mayor personal y recursos? Hay que echar muchas noches tiradas en la playa para coger un alijo y muchas veces pasaban las noches y el alijo no llegaba. Ojalá nos hubieran pasado a nosotros los chivatazos que suelen venir, marcándote un camión o un contenedor de barco que viene cargado. ¡Así coge droga cualquiera!

Pues todas estas ampollas, más los enemigos que siempre ha tenido el teniente coronel David por las medallas y carrera, hicieron que gran parte de nuestros compañeros lo odiaran. Si también sumamos el odio que nos ganamos de los narcos y las mentiras que contaban para conseguir lo que finalmente lograron, pues ya se juntaron el hambre con las ganas de comer. Y tampoco descartamos que el daño que hicimos para los intereses de mucha gente en el país vecino influyera a otros niveles superiores… Ya uno se lo tiene que plantear todo.

P.- ¿Usó pruebas falsas Asuntos Internos para atacar a OCON Sur? ⁠

R.- Asuntos Internos y la Udyco central de la Policía son los que iniciaron el fin de OCON. Me extrañaría mucho que alegaran ahora que fueron engañados, no van a reconocer en la vida sus errores. Ellos son profesionales con mucha experiencia y sabían lo que los narcos hablaban de nosotros y lo que intentaban, que era echarnos.

La Udyco central en la época de OCON intentaba morder todo lo que podía para apuntarse y subirse al carro porque no sacaban una operación para adelante. No olían un fardo. Afortunadamente, no se puede generalizar porque también de Policía hay muchos compañeros buenos, pero los que se compincharon con Asuntos Internos para acabar con nosotros no tienen nombre.

Incluso a veces habían amenazado y castigado disciplinariamente a algún policía de la zona del Campo de Gibraltar por trabajar conjuntamente con OCON. ¡Era de vergüenza! Los policías de Algeciras temían trabajar con OCON por miedo a ser castigados internamente… Imagínate la situación. En cuanto a Asuntos Internos, tampoco le gustó que OCON detuviera en 4 años mas guardias civiles corruptos que ellos. Al final, cuando trabajas de más, enseñas las miserias de otros y eso, pues escuece.

Obviamente, toda la investigación la iniciaron basándose en pruebas falsas y con ellas engañaron al juez para que autorizara una serie de medidas con las que, por un hallazgo casual, encuentran unos mensajes que ellos interpretan como posible revelación de secretos. Pero ¿qué secreto había en la investigación sobre nosotros cuando las mismas fuentes (los narcos) que hablaban sobre el teniente coronel David iban públicamente jactándose de las mentiras que contaban a Asuntos Internos para quitarse de en medio a OCON?

Desde 2020 sabíamos que se reunían y buscaban a los que deteníamos para que hablaran mal de nosotros a cambio de ventajas procesales. Cuando te engañan y te dicen que si hablas mal de alguien te pueden reducir la condena, pues imagínate qué puedes contar por conseguir eso…. En fin. Esperemos que los jueces y fiscales que reciban la proposición de rebajar la pena a un delincuente por colaborar en vertir mentiras de OCON sean conscientes y no entren en ese juego de trileros.

P.- ¿Qué responsabilidad tiene Marlaska en el cierre de OCON Sur?

R.- No me gusta hablar de política, para eso están los jefes y las asociaciones. Lo que sí te puedo decir es que por omisión o por acción directa uno puede tener responsabilidad. Si el ministro fue engañado, uno se deja una vez… Pero no dos ni tres.

Tampoco entiendo ni sé si verdaderamente el dinero que se destinaba para nosotros llegó alguna vez. Me encantaría que se auditara y se viera dónde se ha gastado y en qué esos millones.

P.- ¿Conocíais al clan de los Ariza?

R.- El clan de los Ariza lo ha inventado Asuntos Internos y la Udyco central. No creo que exista dicho clan. De hecho, a varios de los que se supone y según ellos eran el mayor clan del Campo de Gibraltar, habían sido detenidos por OCON individualmente y por pequeños alijos con embarcaciones recreativas… ¡Menuda cobertura tenían de OCON cuando les van a caer más de 10 años de prisión a alguno de los Ariza por las detenciones nuestras!

P.- ¿Qué recorrido crees que tendrá la imputación de David Oliva?

R.- Pues espero que la Justicia sea justa, que no se deje manipular ni presionar por mentiras vertidas por delincuentes y promulgadas por compañeros que se mueven por el odio y la envidia que ellos mismos se han generado. Esperemos y confiemos también en la imparcialidad del juzgado y que cuando acabe todo se tomen y se pidan responsabilidades a los que hayan cometido alguna irregularidad.