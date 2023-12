Juanma Moreno retrata al PSOE: «Qué caro le ha salido a España que Sánchez pierda las elecciones»

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha vuelto a retratar este jueves al socialismo andaluz en el Parlamento autonómico. Lo ha hecho lamentando lo «caro le ha salido a España que Sánchez pierda las elecciones». En este sentido, el también líder del PP andaluz ha recordado algunas de las «mentiras» del sanchismo y ha pedido al secretario general del PSOE de Andalucía (PSOE-A), Juan Espadas, que informe sobre los puntos aún desconocido del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con los partidos independentistas.

«Hablar de mentiras en este momento y desde su posición política… es complicado. Es complicado porque en estos 46 años que llevamos ya de Constitución no ha habido ningún presidente ni ningún líder que haya hecho un monumento más grande a la mentira que el señor Sánchez», ha espetado Juanma Moreno a Juan Espadas en el Parlamento andaluz.

«Yo me sonrojo cuando veo declaraciones que 24 o 48 horas antes de las elecciones, y no de manera implícita, sino de manera explícita, clara y contundente, el señor Sánchez dice ‘la amnistía no es constitucional’ y donde se posiciona claramente en contra de todas y cada una de las cosas que hoy se están diciendo», ha continuado Juanma Moreno.

En este sentido, se ha preguntado: «¿Cuántas veces han dicho en las Cortes Generales que no se podían transferir las cercanías en Cataluña? ¿Cuántas veces la propia ministra, que es catalana, ha dicho que no era viable? Al final, es la quiebra de la coherencia».

«Qué caro le ha salido a España que Sánchez pierda las elecciones. ¿Cuántas cosas más están en sus acuerdos y no sabemos? A mí me gustaría que el señor Espadas, que tiene más información, nos cuente qué más hay en ese acuerdo de investidura», ha instado Moreno a Espadas.

Traspaso de Cercanías

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía, sobre la posibilidad de reclamar al Estado el traspaso de la red de Cercanías para su gestión por la Comunidad, como acordó la Cámara autonómica, que «si mañana el Gobierno me firma 6.000 millones», que es el coste en que ha cifrado el traspaso de Rodalíes a la Generalitat de Cataluña, «este Gobierno también asume las competencias».

En respuesta a una pregunta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, promotor de esa iniciativa en el Debate sobre el estado de la Comunidad celebrado hace 15 días, Moreno ha sostenido que con esa financiación de 6.000 millones la Junta de Andalucía acometería «una auténtica revolución de las Cercanías».

«Si el Gobierno es capaz en un documento oficial de poner la misma cantidad que a Cataluña, y después de un diagnóstico previo de la red de Cercanías, estoy dispuesto a asumirlo en una Comisión Bilateral», ha afirmado el presidente andaluz acerca de la convocatoria de ese órgano de interlocución entre Estado y Junta de Andalucía para proceder a esa transferencia.

Moreno ha reclamado «un compromiso firme de financiación previa» por parte del Gobierno, que sería con anterioridad a la recepción de la infraestructura ferroviaria, «igual que Cataluña», ha proseguido explicando.

En su listado de exigencias ha señalado el material móvil y el personal, que se contemplara el déficit de explotación que se produce, así como inversiones necesarias para el mantenimiento plurianual de la infraestructura.