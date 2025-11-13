Juanma Moreno estalla contra Sánchez por usar el Congreso para hacerle oposición: «Que venga aquí…»

Pedro Sánchez, cada vez que puede, utiliza su atril en el Congreso de los Diputados para cargar contra la Junta de Andalucía que, lógicamente, no puede defenderse. Por ello, el presidente del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, ha retado este jueves a Sánchez a debatir directamente sobre la situación de la comunidad andaluza durante el próximo debate del estado de la comunidad en el Parlamento autonómico. Moreno, en este sentido, ha criticado que el jefe del Ejecutivo use el Congreso para hacer oposición a los gobiernos autonómicos, en lugar de centrarse en los problemas del país, que no son pocos.

En declaraciones a los medios, Moreno se ha referido a las palabras que pronunció Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, donde hizo alusión a Andalucía. «No es la primera vez que Sánchez sale a salvar a la señora Montero, dada su situación política en Andalucía, donde no levantan las encuestas ni las expectativas ni ilusión», ha señalado el presidente andaluz, en referencia a la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta del Gobierno.

Juanma Moreno ha expresado su sorpresa por el uso del Congreso para atacar a los presidentes autonómicos: «Se nos hace oposición desde las Cortes Generales, algo que nunca se ha visto en España». En este sentido, ha invitado al presidente del Gobierno a participar en el debate autonómico: «Estoy seguro de que podríamos llegar a un acuerdo en la Mesa del Parlamento para que el señor Sánchez venga a debatir conmigo sobre los asuntos de Andalucía, pero con realidad, con rigor y con seriedad».

El líder del PP andaluz ha afirmado que su grupo estaría dispuesto a facilitar la intervención de Sánchez en el Pleno si realmente «le interesa tanto Andalucía». «Que venga y debata con nosotros aquí, porque no tiene ningún sentido que diga mentiras desde las Cortes Generales», ha añadido.

Moreno ha insistido en que el Congreso y el Gobierno tienen «problemas muy serios a los que debería dar respuesta el señor Sánchez», en lugar de «calumniar» a los presidentes autonómicos. Ha remarcado que su propuesta no es un desafío partidista, sino una invitación «digna» al diálogo político directo, cara a cara, sobre los problemas reales de los andaluces.