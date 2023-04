Juanma Moreno advierte de que votar a un alcalde socialista el 28M será «votar a Sánchez»

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz (PP-A), ha querido recordar este domingo de que en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo quien vote a un alcalde socialista supondrá «votar a Pedro Sánchez». En este mismo sentido, el líder andaluz considera que votar al PSOE el 28M significa «consolidar las políticas de Pedro Sánchez que llevan a España a la deriva».

Moreno ha considerado que estas elecciones son «decisivas» porque «nos jugamos mucho, el presente y el futuro de nuestro país», según ha recogido la formación en un comunicado del acto del PP celebrado este domingo en Mérida de presentación de candidaturas.

Así, el presidente del PP-A ha señalado que, «aunque es muy importante saber gestionar y resolver los asuntos locales, también se vota directa o indirectamente si queremos seguir con las políticas de Sánchez, para resaltar a continuación la gravedad de entregarle otro cheque en blanco».

«Que nadie piense que votar a un alcalde socialista es un voto local que nada tiene que ver con Sánchez; quien el 28M vote al PSOE vota consolidar las políticas de Pedro Sánchez que hacen daño a nuestra economía; es consolidar la ley del solo sí es sí o una ley de vivienda que deja que los okupas sigan okupando viviendas que no han pagado», ha resaltado.

«En definitiva, consolidar unos acuerdos con partidos que no creen ni quieren España y consolidar una deriva para el país que no es positiva en ninguno de sus ámbitos», ha sentenciado.

En este sentido, el líder del PP andaluz ha hecho un llamamiento a la movilización «porque puede haber mil acontecimientos ese día». «No son unas elecciones cualesquiera en las que pueda decir que me voy al Rocío a ver a una virgen tan bonita y tan de Andalucía a la que algunos insultan de manera absurda con una falta de respeto a las tradiciones y la fe de muchos», ha apuntado.

Moreno ha alentado a continuar en Extremadura «la senda del cambio y la transformación», iniciada en Andalucía hace ya cuatro años, de la mano de la candidata del PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola.

«Tenéis una mujer valiente, comprometida, que ama por los cuatro costados a Extremadura y dispuesta a dejarse la piel», ha señalado sobre la candidata, «por lo que no podemos, no debemos ni queremos dejar pasar el 28M, esa fecha hay que enmarcarla en la historia como la fecha del cambio en Extremadura».

Ha recordado que «el reto se antojaba imposible» en Andalucía. «En mi región, por su sociología y los 40 años de férreo socialismo, parecía imposible la alternancia, pero con voluntad, mucho trabajo, y mucha pasión se ha podido hacer, como se va a poder en Extremadura», ha subrayado, para advertir contra los agoreros que «hasta el día de las elecciones van a tratar de desanimar y romper la autoestima» de los extremeños.

Ambas comunidades, ha asegurado, «además de sentirse hermanas tienen muchas cosas en común, entre las que ha citado el importante déficit de infraestructuras, como las ferroviarias, sin una apuesta clara del Gobierno de Pedro Sánchez». «Somos dos comunidades muy olvidadas por los Gobiernos del PSOE, pero tenemos mucho potencial y talento», ha dicho.

Así, ha pedido a los ciudadanos que «no caigan en la resignación en los que muchos intentan que caigáis» poniendo como ejemplo lo sucedido en Andalucía en 2018″. «A mí me decían que no había posibilidad alguna, ¿cómo que no? Claro que se puede, claro que podemos trabajar para hacer las cosas mejor», ha animado.

El presidente de la Junta de Andalucía ha defendido entonces que las políticas del PP «se han demostrado que funcionan, y estoy convencido de que María Guardiola traerá nuevos estilos y formas de gobernar Extremadura para que esta tierra, con un enorme potencial en agroindustria o energías renovables pueda ser mucho más y soñar con ser una de las grandes locomotoras de España».

En este punto, ha rememorado «cómo el vuelco vivido en Andalucía ha permitido que las cosas empiecen a funcionar mejor y la sociedad empiece a avanzar». «En cuatro años han pasado muchas cosas, la primera de ellas que Andalucía ya no sale en las noticias por temas de corrupción», ha destacado.

Ahora, la comunidad es protagonista por «presentar cifras récords de exportaciones, por los datos de creación de empleo y empresas o por haber triplicado la inversión extranjera». «Somos una comunidad apetecible porque tenemos estabilidad política, bajamos los impuestos, simplificamos la administración y ayudamos a los inversores», ha resumido.

«Todo eso tiene que pasar en Extremadura, debe pasar y va a pasar», ha concluido, apuntando a que en Extremadura hay «una oportunidad única de cambiar y hacer cosas diferentes, de transformar y mejorar esta sociedad en beneficio de nuestros hijos y nuestros nietos».

«Algo así no pasa todos los días, esa oportunidad es el 28M y si no tendremos otros cuatro años de pérdida de oportunidades para las familias, las empresas, la sociedad extremeña y España, y eso no se puede permitir», ha finalizado.