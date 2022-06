Juan Marín repite el discurso de Moreno, evita enfrentamientos y pide reeditar un Gobierno PP-Cs

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha pasado prácticamente desapercibido en un debate en el que se ha limitado a repetir el discurso de Juanma Moreno, a quien por supuesto no se ha enfrentado.

Centrado el inicio del debate en economía, empleo y fiscalidad, el vicepresidente de la Junta y candidato de Cs, Juan Marín, ha apuntalado el discurso de Moreno en creación de empleo al sostener que «hemos creado 200.000 empleos» para poner de manifiesto que Andalucía «ha sido una locomotora creando empleo», para aludir entonces a la continuidad de la tarifa plana para los autónomos y la promesa de la bonificación del 30% de la cuota, dejar de pagar 1.200 euros anuales, para quienes no se pueden acoger a tarifa plana.

«Tú acertaste y yo he cumplido», ha señalado Marín dirigiéndose al votante andaluz, a quien ha recordado que «Andalucía ha pasado de ser vagón de cola a moto». «Sabemos lo que necesitan los andaluces. Os pido renovar vuestra confianza. Estas elecciones van o de renovar el mejor Gobierno de la historia de Andalucía o meternos en el jaleo y la bronca. La única garantía para que eso no suceda es Cs», ha concluido el candidato de la formación naranja.

Alteración del orden

Se ha producido una alteración en el orden de llegada, y tras Teresa Rodríguez ha sido Juan Marín quien ha accedido al centro territorial, seguido casi a la par por Macarena Olona, que era quien se esperaba que llegase tras la candidata de Adelante. Después sí se ha mantenido el orden previsto, con las llegadas de Inmaculada Nieto, Juanma Moreno y Juan Espadas.

De este modo, la candidata de la coalición Adelante Andalucía ha llegado a las 20,55 horas -unos diez minutos después de lo previsto- en un taxi junto al candidato número dos de la coalición por la provincia de Cádiz -lista que ella encabeza, José Ignacio García, que también forma parte de la dirección de Adelante-; su jefa de prensa, Esperanza Fernández, y Pablo Pérez Ganfornina, del equipo de comunicación. Teresa Rodríguez ha llegado en taxi como muestra de apoyo al colectivo, según han explicado desde su equipo.

A continuación, cinco minutos después, ha llegado el vicepresidente de la Junta y cabeza de cartel de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, en un monovolumen acompañado del diputado nacional de Cs Miguel Gutiérrez, con quien ha preparado el debate durante la jornada de este lunes, y vestido con traje azul marino sin corbata.

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, ha llegado apenas un par de minutos después que Marín, también en torno a las 21,00 horas, vistiendo una camisa blanca y un pantalón negro, e igualmente en un monovolumen ha sido como ha llegado al centro territorial.

Seguidamente, la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha accedido a la sede del centro territorial sobre las 21,05 horas, si bien su llegada se había producido alrededor de un cuarto de hora antes en un taxi -que, además, lucía publicidad de su propia candidatura en las puertas-, pero al llegar antes de la hora prevista ha esperado en los alrededores hasta acceder a la sede del debate. Viste un traje blanco y una blusa morada.

La llegada del candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha producido al filo de las 21,15 horas, vistiendo traje oscuro y corbata verde, acompañado del coordinador de campaña del PP de Andalucía, consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo; el secretario general de la presidencia, Tomás Burgos; la secretaria general del PP-A, Loles López, y el director de Comunicación de la Junta, Sebastián Torres.

Finalmente, y siguiendo lo estipulado en el acuerdo, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, con traje oscuro, camisa blanca sin corbata, ha sido el último de los candidatos a la Presidencia de la Junta en llegar al centro territorial de RTVE Andalucía, en torno a las 21,20 horas, y ha accedido recorriendo a pie el último tramo acompañado por la vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz; el secretario de Organización del PSOE-A, Noel López, y, unos metros por detrás, el ex portavoz del Gobierno andaluz y ex consejero Miguel Ángel Vázquez, y el ex portavoz parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez.