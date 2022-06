José Luis Sanz (PP Sevilla): «Sánchez es el peor secretario general que ha tenido el PSOE en su historia»

José Luis Sanz, senador electo por la circunscripción de Sevilla y candidato del PP a la Alcaldía hispalense, ha repasado la actualidad política local y nacional en una entrevista con OKDIARIO Andalucía en la que ha augurado un temprano fin a Pedro Sánchez, «el peor presidente que ha tenido este país».

El popular tiene la mirada fija en una fecha, el 28 de mayo de 2023, y la mente puesta en un objetivo, ganar las municipales. Del actual alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, considera que «se avergüenza de su jefe, el señor Sánchez, y también de su marca, el PSOE».

¿Lo único que ofrece el PSOE de Sevilla a sus habitantes es pan y circo? Desde fuera veo mucho vídeo, mucho espectáculo… pero ningún evento importante.

No hay un proyecto cultural ni una buena gestión cultural. Deberíamos de tener una agenda acorde con la capital de Andalucía que somos, la mejor capital del sur de España, para que nos traiga también turismo cultural. Usted desde fuera ve que esta ciudad no tiene proyecto y el vecino de Sevilla también lo percibe así. Sevilla no tiene alcalde, no tiene proyecto y no hay quien defina el futuro de esta ciudad.

Ya tenemos a Juanma Moreno en la Junta. Y usted lleva mucho tiempo diciendo que es el mejor alcalde que tiene Sevilla.

Sí, a la vista está. A esta ciudad le ha sentado muy bien el cambio político en Andalucía: el Hospital Militar, el desbloqueo de la red de metro de Sevilla, el nuevo Hospital Materno Infantil y de la Mujer de la Cartuja, las atarazanas, la recuperación del Estadio de La Cartuja… A Sevilla le ha venido muy bien el cambio político en Andalucía y el gobierno y la gestión de Juanma Moreno.

Moreno ya manda en Andalucía con mayoría absoluta y en España parece que Alberto Núñez Feijóo traerá el cambio político. ¿Sería un atraso que el Ayuntamiento de Sevilla se quedara del mismo color que estos últimos años?

Sevilla tiene una oportunidad única. Por primera vez en la historia se puede dar la circunstancia de que tengamos un presidente de la Junta del PP, un presidente en Moncloa del PP y un alcalde de Sevilla del PP. Sevilla tiene que aprovechar esa oportunidad, porque en esa situación estaríamos en las mejores condiciones posibles para acabar, por ejemplo, con ese gran déficit de infraestructuras que tiene esta ciudad. A Sevilla le han faltado en esto últimos años tres cosas fundamentales: un alcalde, un proyecto de ciudad y una administración autonómica que nos respaldara de forma contundente. Y esto último ya lo tenemos. Si encima tenemos una administración central que nos respalda y un alcalde del PP que rema en la misma dirección, creo que Sevilla se va a salir del mapa y va a recuperar todo ese espacio que hemos perdido con respecto a otras capitales.

Supongo que las propuestas importantes las guardará para el final…

A partir de septiembre empezaremos a lanzar propuestas. En estos últimos meses hemos estado escuchando a muchos vecinos, recibiendo muchas propuestas, analizando los muchos problemas que tienen los sevillanos y viendo posibles soluciones. Y en septiembre llegarán propuestas que van a sorprender mucho a los sevillanos.

¿Cómo llevan en casa su trabajo en política y tantas horas de dedicación?

Mi mujer me conoce, conoce la política y sabe el tiempo que quita esto. Y sobre todo la política municipal, que por un lado es muy gratificante porque es la que soluciona realmente el problema del día a día del vecino, pero también le resta mucho tiempo a la familia. Es muy sacrificada porque todo es a costa de la familia, de tu mujer y de tus hijos.

Después de lo ocurrido en Melilla, ¿hay algún socialista orgulloso de Pedro Sánchez?

A mí se me caería la cara de vergüenza. Desgraciadamente, creo que en estos momentos no hay nadie en España que pueda estar orgulloso del presidente que tenemos. No sólo por lo que acabamos de ver en Melilla con el asalto a la valla, donde no se han respetado en absoluto los derechos humanos, sino por otras muchas cosas. Creo que la gestión de Pedro Sánchez está siendo nefasta. El producto de Pedro Sánchez en Andalucía ha sido y es Juan Espadas, y el producto de Pedro Sánchez en Sevilla es Antonio Muñoz. A mí me gustaría saber qué piensa el alcalde de Sevilla de ese asalto a la valla y de que el presidente del Gobierno no tenga el más mínimo respeto por los derechos humanos. Y me gustaría saber qué piensa el alcalde de Sevilla de eso último que dicen los socios de Gobierno de Podemos en Madrid sobre que los colegios concertados pasen todos a ser privados. Creo que, en el fondo, el señor Muñoz se avergüenza de su jefe, el señor Sánchez, y también de su marca, el PSOE. Va a tener que explicar muchas cosas a partir de septiembre. El PSOE ha entrado en una deriva autodestructiva que tiene poco arreglo. Sánchez no es sólo el peor presidente que ha tenido este país, sino el peor secretario general que ha tenido el PSOE en su historia. Y si no se carga el PSOE será un milagro.