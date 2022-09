Javier Cortés, flamante portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía, ha dejado claras las líneas de su grupo parlamentario tras los 14 diputados cosechados en la comunidad tras las elecciones del pasado 19 de junio. En una entrevista concedida a OKDIARIO Andalucía, se ha atrevido a decir lo mejor del PP de Juanma Moreno, lo peor que ha hecho Vox, se ha pronunciado sobre el ‘adiós’ de Macarena Olona y no ha tenido problemas para escoger un político de izquierdas con el que se tomaría un café.

La familia y la inmigración

«Hemos entrado en un mercado laboral en el que la conciliación familiar es muy complicada. Las jornadas de trabajo cada vez son más exigentes, cada vez son más duras, y llega un momento en el que la conciliación familiar o las ayudas públicas a la mujer que quiere ser madre o al matrimonio que decide tener hijos, pues no son suficientes. Antiguamente, había muchas amas de casa que se dedicaban a las labores domésticas y a educar a sus hijos. Hoy en día eso no es posible porque los sueldos han bajado mucho y los dos miembros de la familia tienen que trabajar y, además, no se reciben las facilidades administrativas y económicas suficientes para que los matrimonios puedan optar a tener más hijos», explica Javier Cortés cuestionado sobre el invierno demográfico que sufre Andalucía en particular y España en general.

«Los colegios públicos existen, pero si tú no quieres que adoctrinen a tus hijos los tienes que llevar a un colegio concertado o a un privado, y eso cuesta dinero. Entonces, es el caldo de cultivo perfecto para que muchas familias decidan tener uno o dos hijos, el tercero o el cuarto ni se lo plantean por una cuestión económica», argumenta el portavoz adjunto de Vox Andalucía, que considera que «todo pasa por bajadas de impuestos, conciliación, teletrabajo, ayudas a los empresarios que contraten a mujeres… Todo pasa por dinero y ayudas administrativas. ¿Qué ocurre? Que el dinero se está gastando en otras cosas».

«Si tú no quieres que adoctrinen a tus hijos los tienes que llevar a un colegio concertado o a un privado»

Sobre la inmigración ilegal, Javier Cortés ha asegurado que no se había abierto hasta ahora ese melón porque «el miedo a que te llamen racista siempre ha existido». Sin embargo, bajo su punto de vista, «es otro tabú que Vox ha roto». «Todo está orquestado desde Europa. La natalidad cae y, en vez de fomentar acabar con el invierno demográfico lo que pretenden es traer grandes masas de trabajadores», continúa.

«Yo creo que está orquestado. Ellos quieren nuevos cotizantes, nuevos trabajadores que vengan en edad de trabajar, y de esta manera traer nuevos cotizantes y ahorrarse toda la sanidad en cuanto a la maternidad, y ahorrarse toda la escolarización… ¿Qué ocurre? Que hay que denunciar todo lo que hay detrás. Detrás de la inmigración ilegal no hay una crisis humanitaria como la que hubo hace tiempo. Detrás de la inmigración ilegal hay mafias que trafican con seres humanos, que se están enriqueciendo a costa de la desgracia personal de muchas personas, que en muchos casos están muriendo en las aguas de Canarias o del Estrecho, y que además están entrando de manera violenta agrediendo a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Por tanto, un inmigrante que viene a España sin llamar a la puerta, sin contrato de trabajo y sin entrar de manera reglada tiene que ser expulsado. Porque además, están viniendo inmigrantes ilegales de países que no vienen aquí a adaptarse y a aceptar las reglas del juego, sino que vienen a hacer su propia nación. Es decir, cinco millones de africanos en Europa no hacen Europa, hacen África», expone Javier Cortés.

«Detrás de la inmigración ilegal no hay una crisis humanitaria como la que hubo hace tiempo. Detrás de la inmigración ilegal hay mafias que trafican con seres humanos»

«No es un problema del futuro. Puedes ir por pueblos de Sevilla, de Cataluña, de Madrid, de Almería en los que ya el Código Civil no existe. Son inmigrantes ilegales que no se están adaptando y que están creando graves problemas de inseguridad. Que están acabando con las conquistas sociales de nuestros trabajadores. Porque aún hay muchas personas sin escrúpulos que prefieren contratar mano de obra esclava, a la que no tienen que dar de alta y pagan salarios míseros, antes que contratar a españoles o a inmigrantes legales a los que tienen que pagar un salario mínimo y a los que tienen que dar de alta en la Seguridad Social», afirma el portavoz adjunto de Vox Andalucía.

En su opinión, «la inmigración son mafias que se están enriqueciendo, que están trayendo inmigrantes ilegales que no se adaptan a nuestra sociedad, que están creando auténticos problemas de delincuencia y que están acabando con todas las conquistas sociales de nuestros trabajadores que han conseguido a lo largo de años de lucha social».

«Cinco millones de africanos en Europa no hacen Europa, hacen África»

«España, como Estado soberano, tiene que decidir qué tipo de inmigración quiere recibir. ¿Queremos recibir inmigración que viene a no adaptarse y a obviar el Código Civil y el Código Penal? ¿Queremos una serie de inmigrantes que viene de países en los que se denigra a la mujer, o queremos una inmigración que hable nuestra misma lengua, una visión de la sociedad, con los que tenemos un pasado común y queremos que vengan aquí a adaptarse? Este problema se va a acrecentar. Va a ir a peor. Y Vox se va a quedar solo», advierte.

«Creo que con la inmigración ilegal no se actúa de manera contundente porque el Estado español no dota de los recursos necesarios a nuestras fronteras y porque el problema de la inmigración no es un problema de España, es un problema europeo. Y Europa nos tiene que ayudar», argumenta Javier Cortés, que recuerda cómo «a nosotros nos atacan mucho cuando atacamos a Juanma Moreno con problemas de inmigración. Ellos tiran de populismo y nos dicen que es que la inmigración no es una competencia autonómica. Claro que no. Pero tú como presidente de la Junta de Andalucía puedes hacer mucho para acabar con este efecto llamada. Primero endurecer el discurso y decir que los inmigrantes que vengan a Andalucía tienen que venir de manera reglada. Llamando a la puerta y con un contrato de trabajo debajo del brazo, y si no, no son bienvenidos. Acabando con todas las subvenciones de la Junta de Andalucía que llegan a esas ONG que llegan de manera directa a todas esas mafias que trafican con seres humanos. Y tercero, dando al Ministerio de Interior toda la información de los inmigrantes ilegales que pasan por la Sanidad andaluza para que empiecen los expedientes de expulsión».

PSOE de Andalucía

«El socialismo andaluz es muy malo, pero es muy listo, muy inteligente. Son muy astutos. Y ellos lo han tejido a través de la Junta de Andalucía y a través de los ayuntamientos. Hay mucho alcalde del PSOE que ahora maneja mucho presupuesto público y maneja subvenciones, ayudas, contratos públicos… Y eso son muchas personas empleadas y muchos empresarios licitando a un ayuntamiento, son muchas asociaciones a las que se les dan ayudas y locales municipales. Entonces, eso genera un tejido, una red, que te hace tener un suelo muy potente», explica Javier Cortés sobre el partido liderado en la comunidad por Juan Espadas.

Macarena Olona

Cuestionado por el adiós de Olona, Cortés lamenta que «lo de Macarena ha sido una pena». «Pero ha sido por una cuestión de salud y por prescripción médica se ha tenido que ir. Al final, la presión mediática ha podido quizás con ella», considera el político sevillano, que insiste, sin embargo, en que «hablamos de una cuestión de salud. Se ha ido y se va a reincorporar a la abogacía del Estado». Por ello, Cortés le desea «lo mejor»: «Creo que ha sido una política espectacular y por motivos ajenos a su voluntad ha tenido que abandonar la política. Así que le deseo lo mejor ahí donde esté».

Manuel Gavira

Manuel Gavira será quien tome las riendas de Vox Andalucía tras la marcha de Macarena Olona, una decisión aplaudida por Cortés: «Gavira es amigo, es una gran persona, es un gran portavoz y era el cambio lógico. Es una persona que ya ha estado año y medio como portavoz y que lo ha hecho muy bien. Es un gran trabajador. Es una persona que ya tiene mucha experiencia parlamentaria y era el cambio lógico que necesitaba el partido. Yo tengo la suerte de decir que Manolo Gavira es un gran compañero, un gran amigo y que me alegro muchísimo por él y me tiene para lo que él necesite».

Café, aciertos y errores

Cuestionado Javier Cortés por un político de izquierdas con el que se sentaría a hablar, no tarda mucho en responder: «Con Nicolás Redondo, con Girauta… Ahora es más liberal, pero antes era más de izquierdas. Y, por supuesto, con el político de izquierdas que me tomaría ese café sería con Joaquín Leguina. Una persona que lo ha sido todo en el PSOE y, no te voy a decir que sea de Vox, pero no ha mentido nunca sobre Vox. Y eso para mí, como mínimo, es un activo hacia su persona y me hace mirarlo con cierta simpatía, aunque luego ideológicamente podamos estar en las antípodas».

Además, desde OKDIARIO Andalucía pedimos al portavoz adjunto que haga algo de autocrítica y nos diga un error de Vox: «Quizás que en un principio pensábamos que con las redes sociales íbamos a conseguirlo todo. Y está claro que las redes sociales son una parte muy importante de nuestra arma de comunicación, pero hay que estar en los medios. Si todos los medios de comunicación están encima de ti, está claro que las redes sociales no son suficientes». Para terminar, le pedimos que nos diga algo que haya hecho bien el PP de Juanma Moreno. La respuesta: «No robar, que aquí en Andalucía no es poco».