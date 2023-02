Imposible expulsar a un inmigrante marroquí violento y multirreincidente porque Marruecos no lo reconoce

La Policía Nacional detenía este jueves en Jaén a un violento inmigrante marroquí multirreincidente tras realizar aproximadamente una veintena de robos durante la madrugada. El joven, al que además le pesan acusaciones de intento de homicidio, también había sido arrestado el pasado domingo tras ser sorprendido robando en un vehículo y ya estaba identificado en otra investigación por otras 14 denuncias interpuestas en Comisaría por vehículos violentados. Sobre el marroquí detenido pesan dos órdenes de expulsión pero, según ha podido saber OKDIARIO Andalucía por fuentes policiales, no ha podido ser expulsado porque Marruecos no lo reconoce como marroquí. «Se le ha intentado expulsar pero Marruecos no lo lo identifica como natural de este país», señalan desde la Policía Nacional.

El sujeto, de 21 años, cuenta además con 16 arrestos anteriores, uno de ellos por una tentativa de homicidio en la Plaza de Santa María de la capital jiennense cuando, meses atrás, agredió supuestamente con una botella rota a una persona.

Durante la madrugada de este miércoles, una llamada anónima recibida en la Sala del 091 alertó de los delitos que en esos momentos estaba cometiendo el joven marroquí. A su llegada, una patrulla le sorprendió llevándose numerosos objetos y pertenencias de un coche. Los agentes comprobaron posteriormente que había robado presuntamente en el interior de otros 19 vehículos más y lograron recuperar todos los efectos sustraídos.

Desde la Policía Nacional se ha indicado que estos robos en vehículos habían generado «una gran alarma social» en la ciudad. La identificación del arrestado se había producido gracias a las diferentes pesquisas y trabajos realizados por los investigadores de Policía Judicial y Policía Científica.