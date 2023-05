Imbroda (PP): «Marruecos quiere que Melilla caiga, nos hace la vida difícil»

El candidato del PP a la Presidencia de Melilla y senador, Juan José Imbroda, ha acusado este viernes a Marruecos de presionar a los melillenses, haciéndoles la vida «difícil», para que la ciudad autónoma se «aburra» y «caiga». Imbroda se ha referido así a las dificultades existentes en la frontera luego de no reabrirse la aduana comercial ni cumplirse el régimen de viajero.

Todo ello cuando se ha cumplido un año ya del cambio de postura de Pedro Sánchez sobre el Sáhara que recuperó las relaciones hispano-marroquíes, pero que tensionó la cuerda con Argelia. Así las cosas, y para hacer frente a esta situación, Imbroda ha afirmado que «Melilla tiene que mirar al norte, tiene que mirar a Europa».

En un acto en la ciudad española del norte de África con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, Imbroda ha manifestado en un discurso ante más de un centenar de afiliados que «Marruecos no está para aplaudirnos ni quiere facilitarnos la vida, nos la hace difícil. Hombre, no vamos a llegar a un extremo grave, porque no, pero sí nos la va a hacer difícil, quiere aburrirnos. Que (Melilla) se caiga».

Frente a esta actitud del país vecino, el dirigente de los populares melillenses ha manifestado que «nosotros tenemos que oponernos con todas nuestras fuerzas para que no nos aburramos», y para ello ha recordado que ya en el año 2017, cuando aún la aduana comercial entre Melilla y Marruecos estaba abierta, él solicitó «mirar al norte», no sólo a Europa, sino también al resto de España.

«Mirar el norte es también mirar a Andalucía, comunidad con la que mi Gobierno firmó un convenio para desarrollar Melilla y que este Ejecutivo (PSOE, CPM y Grupo Mixto) guardó en un cajón cuatro años», ha lamentado Imbroda.

Pide la visita de Felipe VI

El aspirante a volver a ocupar la Presidencia de la Ciudad, en la que ya estuvo durante 19 años -entre 2000 y 2019-, ha reclamado igualmente más presencia del Estado en Melilla: «Que venga la II Bandera de la Legión, que venga. ¿Por qué no va a venir? Que se la cargó (José Luis Rodríguez) Zapatero. Que la repongan ya, hombre. Con eso no vamos a asustar a nadie, si es lo que había. Lo que había, que se reponga», ha exclamado entre los aplausos de los asistentes.

Asimismo, Imbroda ha solicitado la visita del Rey Felipe VI desde el atril en el que ofreció su discurso en el puerto deportivo. «El Rey tiene que venir también, ya vino el Rey Don Juan Carlos I (en 2007) y ahora también tiene que hacerlo el actual Rey, pero tenemos que ponérselo fácil para que venga, y para ello tenemos que contar con una estabilidad política y social» tras las elecciones municipales del 28 de mayo, «después del experimento de estos cuatro años del presidente tránsfuga», en referencia a Eduardo de Castro, expulsado de Ciudadanos (Cs).

Imbroda, al que ha respaldado públicamente Feijóo por su «valentía» para presentarse a estas municipales después de haber ganado todas desde el año 2000, se ha mostrado confiado en una victoria popular en estos comicios, momento en el que ha anunciado que realizará una auditoría a la gestión del actual Ejecutivo melillense porque asegura que podría existir una presunta corrupción que «huele bastante».

Por último, ha recalcado que Melilla «es una ciudad española cien por cien, que pertenece a Europa y que necesita el apoyo europeo, pero eso hay que decírselo, y para eso hace falta un presidente del Gobierno con mucho patriotismo».