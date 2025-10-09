Halloween en Isla Mágica 2025: qué días son, novedades y precios

Isla Mágica, el conocido parque de atracciones temático y acuático de Sevilla, celebra Halloween 2025 con una propuesta renovada y aterradora. Desde el pasado viernes 3 de octubre, y hasta el próximo 9 de noviembre, se transformará en un espacio lleno de misterio, terror y diversión para mayores y pequeños. La temática estará centrada en brujas, fantasmas, zombies y otros personajes fantásticos, con una gran variedad de actividades y espectáculos.

El parque ha anunciado que la edición de este año incluirá novedades importantes. Habrá un total de cinco pasajes del terror, uno de ellos diseñado específicamente para el público infantil. Además, los visitantes podrán disfrutar de nueve espectáculos diferentes, siete de los cuales son completamente nuevos. Asimismo, como novedad destacada, se incluirá un espectáculo nocturno en El Lago y una nueva scare zone.

Pasajes del terror

Isla Mágica ofrece este año cinco pasajes del terror incluidos en la entrada al parque, cada uno con su propia temática:

«La Peste», una de las novedades de 2025, está recomendada para mayores de 12 años. En este pasaje, los visitantes se adentrarán en una Sevilla azotada por una epidemia mortal, aunque tras esa fachada se esconde un horror aún más inquietante.

«La Gruta de las Almas Errantes», recomendada para mayores de ocho años, transporta a los visitantes a un cementerio pirata lleno de esqueletos y maldiciones.

Para los más pequeños, «La Cueva Encantada» ofrece un recorrido mágico en el que los niños se convierten en protagonistas de la historia, interactuando con criaturas fantásticas.

Si buscas un nivel de terror más intenso, «Inferno: el Descenso de las Almas», otra novedad de 2025, te sumergirá en un espectáculo itinerante inspirado en la atmósfera oscura de la obra de Dante Alighieri.

Finalmente, «Ad Bestium» combina terror y misterio en un formato de museo flotante con elementos de escape-room. Los visitantes descubrirán leyendas de monstruos marinos y criaturas fantásticas mientras intentan escapar de este inquietante bestiario creado por el Capitán Caníbal.

Espectáculos y animaciones

Halloween 2025 en Isla Mágica también trae nueve espectáculos, de los cuales siete son nuevos:

Mitos y conjuros (novedad)

La redención del alquimista (novedad)

El templo de los monos locos (novedad)

Mar de sangre (novedad)

Arácnidos

Encuentro con Capitán Pico y América

Hechizos (novedad)

No sin mi escoba (novedad)

Un misterio oscuro (novedad)

Los espectáculos combinan efectos visuales, actuaciones en vivo y animaciones interactivas, pensadas tanto para niños como para adultos.

Nueva scare zone: La Marca Negra

Este año, Isla Mágica cuenta con una nueva scare zone, La Marca Negra. En esta zona, los visitantes se cruzarán con personajes siniestros que recorren el puerto en busca de venganza. Está recomendada para niños mayores de ocho años.

Calendario

El evento de Halloween 2025 se desarrollará del 3 de octubre al 9 de noviembre, con horarios especiales según los días:

Sábados, domingos y lunes 13 de octubre:

Horario día completo: 11:00 – 22:00 horas.

Horario tarde: 16:00 – 22:00 horas.

Viernes 3, 10, 17 y 24 de octubre:

Horario tarde: 16:00 – 23:00 horas.

Viernes 31 de octubre:

Horario tarde: 16:00 – 24:00 horas.

Precios

El precio de la entrada de Isla Mágica para un día completo varía según el tipo de visitante y la modalidad de compra. La entrada general tiene un coste desde 24,90 € si se adquiere online de manera anticipada, mientras que en taquilla el mismo día asciende a 39,90 €. Para los visitantes infantiles o seniors, el precio comienza en 20 € online y 28,90 € en taquilla. Las personas con discapacidad pueden adquirir su entrada desde 16 € online y 20 € en taquilla.

«Durante el periodo de Halloween, los poseedores de Pase de Temporada podrán acceder todos los días de apertura, excepto los siguientes según el tipo de Pase: los titulares del Pase Descubridor no tienen la entrada incluida los días 4, 11, 18, 25 y 31 de octubre y 1 de noviembre; los del Pase Aventura no tienen la entrada incluida los días 25 y 31 de octubre; mientras que los del Pase Leyenda sí tienen incluida la entrada todos los días. Los poseedores de Pase Aventura y Pase Descubridor deberán adquirir una entrada si desean acceder en los días no incluidos en su tipo de pase».

Halloween 2025 en Isla Mágica promete ser un evento memorable. Con pasajes del terror, espectáculos inéditos y una nueva scare zone, los visitantes se sumergirán en un mundo de misterio y diversión.