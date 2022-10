Guerra carga contra las exhumaciones de Sánchez: «Yo no boxeo con fantasmas del pasado»

Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno y ex vicesecretario general del PSOE, ha dejado muy claro este martes lo que opina sobre las exhumaciones que el Gobierno de Pedro Sánchez viene anunciando en las últimas semanas. Sin ir más lejos, hay una muy polémica en Sevilla, donde se pretenden exhumar los restos del general franquista Gonzalo Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena de Sevilla que entre sus preocupaciones no está «boxear contra fantasmas del pasado».

Guerra ha manifestado que si la ley dice que esos restos tienen que ser exhumados, pues «que lo hagan», pero «entre mis preocupaciones actuales no está boxear con los fantasmas del pasado», ha apostillado.

Griñán

De otro lado, preguntado sobre su apoyo al indulto del expresidente de la Junta José Antonio Griñán tras su condena a cárcel por el caso de los ERE, Guerra ha indicado que las firmas recogidas son para apoyar a la familia que ha solicitado el indulto.

«Los indultos no son una actitud política, sino una gracia que se concede por razones humanitarias», según ha señalado Guerra, quien ha indicado que él respeta tanto a quien quiera apoyar ese indulto como al que no. «Me parece razonable que cada uno haga lo que quiera», ha señalado tras ser preguntado sobre el hecho de que el actual secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, no haya apoyado con su firma el indulto.

Sin invitación

El ex vicepresidente del Gobierno y ex vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, ha desvelado este martes que no ha sido invitado al acto que el partido celebrará el sábado en Sevilla para conmemorar el 40 aniversario de la victoria por mayoría absoluta en las elecciones generales del 28 de octubre 1982.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, donde ha añadido que no tiene «ni idea» del motivo por el que no ha sido invitado. «Yo no miento ni ahora ni antes ni nunca», ha agregado Guerra, quien ha apuntado, tras ser preguntado sobre si lo ve como una ofensa, que las «ofensas no dependen del que las haga, sino del que las recibe»: «Y yo no recibo ninguna ofensa».

«¿Que yo no estaba hace 40 años?, estupendo, habría otros», ha expresado Alfonso Guerra con tono irónico y ha asegurado que no le coge «por sorpresa» el hecho de que no haya sido invitado.