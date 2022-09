En la Generalitat de Cataluña rabian con la invitación que ha hecho en la mañana de este martes Juanma Moreno a los empresarios y contribuyentes catalanes de trasladarse a Andalucía por su mejor política fiscal. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha mostrado su malestar avisando de que no entrará «en una subasta populista» sobre política fiscal. «Que dejen a los catalanes en paz. Cataluña decidirá sus impuestos siempre teniendo en cuenta las necesidades de los catalanes, no entrando en una subasta populista que no aporta nada», ha exclamado.

Para la portavoz del Govern, Moreno Bonilla debería centrar y orientar sus políticas poniendo a los andaluces en el centro «en vez de mirar, una vez más, a ver qué hace el Govern o hablando de los catalanes», y ha lamentado que haya habido otros en el pasado que también lo hayan hecho.

Fuga de empresas

Tras apuntar que la Generalitat no teme una fuga de empresas ni que Cataluña deje ser atractiva en este ámbito, Plaja ha rechazado la propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, de recentralizar impuestos para evitar la competencia fiscal entre autonomías.

«Hay una parte de los miembros del Gobierno que tienen tendencia a recentralizarlo todo en diversos ámbitos. La centralización casi nunca es la mejor de las opciones. El Govern busca administrar el 100% de sus impuestos», ha destacado.

Al preguntarle si el Govern se plantea suprimir el impuesto de Patrimonio o el de Sucesiones, teniendo en cuenta que Junts aboga por eliminar el segundo, Plaja ha asegurado que no hay «ninguna novedad» al respecto que el Govern está centrado en elaborar el proyecto de presupuestos de 2023 y en buscar socios que permitan aprobarlo.

Juanma Moreno

«Desde aquí le digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuesto de sucesiones y donaciones y hay impuesto de patrimonio y aquí no y además aquí no os vamos a independizar nunca porque somos orgullosa parte de España», ha indicado Moreno, para quien hay «argumentos de sobra para que muchos empresarios, capitales y familias vengan a residir con nosotros porque además vivimos en una de las zonas con más calidad de vida del mundo».

Así se ha pronunciado Moreno durante su intervención en Sevilla en el Foro Vocento Next Spain: la España que queremos, que se desarrolla bajo el lema «Sevilla en verde». Ha indicado que el Consejo de Gobierno aprobará este martes un decreto con una nueva reforma fiscal que mañana se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y que entrará en vigor de manera inmediata. Posteriormente, el decreto se someterá a la convalidación del Pleno del Parlamento, donde será aprobado en virtud de la mayoría absoluta del PP-A.