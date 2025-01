Fashion Café, el rincón efímero de Simof: gastronomía, cultura y moda flamenca en el Hotel Only You

La Semana Internacional de Moda Flamenca (Simof) ha dado este jueves el pistoletazo de salida a su XXX edición y Only YOU Hotel Sevilla será uno de los escenarios clave para disfrutar de este evento anual que llena de vida y color las calles de la capital andaluza.

Durante este fin de semana, el hotel será el epicentro de experiencias exclusivas con la inauguración de Only YOU Fashion Café, un rincón efímero ubicado en su restaurante Trotamundos que únicamente abrirá las puertas del 29 de enero al 2 de febrero, de 17:00 a 00:00 horas. Sevillanos y visitantes podrán disfrutar en este espacio conceptual de grandes momentos en torno a la gastronomía, la cultura, la música y la moda flamenca.

El sevillano Roberto Pérez, chef del restaurante Trotamundos del hotel, será el encargado de satisfacer los paladares más exigentes con una carta especialmente diseñada para esta ocasión, donde la gastronomía y la propuesta cultural se dan la mano.

Entre las opciones que se podrán degustar en el Only YOU Fashion Café encontramos platos que aúnan tradición andaluza y creatividad, como salmorejo cordobés con jamón ibérico y huevo de codorniz escalfado, ensaladilla de gamba blanca y puerro asado, brioche de cangrejo real, ensalada de col y huevas de pez volador, croquetas de puchero andaluz y hierbabuena, chipirón a la brasa y en su tinta con cebolleta trufada, y carrillada ibérica al oloroso con patata rota al ajo.

La exquisita experiencia estará acompañada de coctelería de autor, con dos originales propuestas diseñadas por el sevillano Javi Pérez, bartender jefe del hotel: Soleá, una combinación de Palo Cortado, italicus, lima y bitter de chocolate; y Jaleo, un cóctel que mezcla vino fino, sirope de pera, miel de azahar y ginger beer.

Exposiciones y talleres

Durante estos cuatro días Only YOU Fashion Café estará amenizado con una cuidada programación de sesiones de DJ flamenco-fusión. También albergará dos cuidadas exposiciones: una de mantones de Foronda, marca con más de un siglo de historia y todo un referente de artesanía en la elaboración de sus famosos mantones de seda bordados a mano, y otra de trajes de flamenca con la colección Looking for Carmen de Qlamenco, con piezas clásicas y modernas que derrochan feminidad, rebeldía y carácter.

Además, Only YOU Fashion Café contará con talleres únicos relacionados con la moda flamenca y que abordarán el automaquillaje, la colorimetría –impartido por Juan Foronda– y los ramilletes de flores –a cargo de la floristería Verde Oliva–.

Para poner el broche a la colaboración, Only YOU Sevilla también será la sede de las Simof Talks, un ciclo de entrevistas con personalidades destacadas y amigas del evento a lo largo de sus 30 años de historia. Su programación podrá consultarse en las redes sociales de Simof. En los perfiles de Instagram de Only YOU Hotel Sevilla y Only YOU Hotels se anunciarán próximamente más actividades que se sumarán a la agenda de Fashion Café.

Only YOU Hotels, la marca lifestyle premium de Palladium Hotel Group, reafirma así su compromiso con la moda y la cultura española al convertirse en patrocinador oficial de la XXX edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca. Este evento, coorganizado por la agencia de moda y comunicación Doble Erre y el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), celebra tres décadas impulsando el talento de los diseñadores andaluces y llevando la moda flamenca al escenario internacional.