Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional (TC) y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, ha cargado este martes contra la juez que investiga a un comercio hispalense por un presunto delito contra los sentimientos religiosos tras montar en su escaparate un belén cuyas figuras aparecen representadas con dulces en forma de penes y vaginas.

El Juzgado de Instrucción nº 20 de Sevilla ha acordado abrir diligencias previas contra los propietarios del citado negocio al observar indicios de delito. En el auto, la magistrada aprecia en los hechos denunciados «características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Además, pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la retirada cautelar del belén.

Urías, conocido por sus frecuentes apariciones en TV3 y por fabricar coartadas para los golpistas de la Generalitat, ha criticado en redes sociales a la juez por «imponer su ideología y sus creencias a los demás» y al juzgado sevillano por «presumir» de que «hacer un belén con gofres en forma de penes y vulvas puede ser delito». «Y no, no le dieron el carnet de juez en una tómbola», recalca.

Un juzgado sevillano presume que hacer un belén con gofres en forma de penes y vulvas puede ser delito.

El exletrado del TC, jaleado en redes por independentistas catalanes, sostiene que el Tribunal Supremo es «una amenaza para la democracia» que busca «castigar como sea» a los golpistas. Asimismo, aseguró que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaría a España por el caso del rapero Pablo Hasél: «Entender que eso es apología o enaltecimiento del terrorismo es un exceso, porque no induce a nadie a actuar violentamente, sino que expresa un pensamiento político», defendía el pasado febrero en TVE.

Denuncia de Vox Sevilla

Cabe recordar que el polémico comercio de La Verguería, ubicado en pleno Casco Antiguo de Sevilla, instaló días atrás un pesebre en el que José y el Niño Jesús figuran como sendos gofres en forma de pene, mientras que la Virgen María aparece representada con un dulce que simula una órgano sexual femenino. Dos peluches, también con forma de pene, hacen las veces de buey y mula.

Vox Sevilla y la Fundación Abogados Cristianos denunciaron a los propietarios del local ante la Justicia. La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, señaló que el belén «ataca» a la religión católica y «ofende» a sus fieles, colectivo mayoritario en Sevilla.

«No todo vale en el ámbito de la publicidad ni del marketing. Hemos llegado a un punto en el que muchos empresarios con menos escrúpulos que imaginación buscan notoriedad de sus productos, servicios o marcas ofendiendo, cuando no atacando, a la religión católica y todo lo que representa. El Código Penal es claro al respecto porque contempla penas para todos aquellos que ofendan los sentimientos de una confesión religiosa, hagan públicamente escarnio de sus dogmas, creencias, ritos y ceremonias o vejen, públicamente, a quienes profesan o practican, y este caso es un claro ejemplo de vulneración de esos derechos. No estamos dispuestos a tolerar ni permitir que una empresa ofenda a una mayoría de sevillanos», aseguró Peláez.

El controvertido belén también provocó revuelo en las redes sociales, que mostraron su indignación por la «zafia» representación del nacimiento de Cristo y el «mal gusto» del comercio sevillano a la hora de buscar publicidad, achacando a sus propietarios el no «atreverse» con otras religiones.