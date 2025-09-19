Dos inmigrantes ilegales llegan a una playa de Mijas en moto de agua y escapan de la Guardia Civil

Dos inmigrantes ilegales han llegado en moto de agua a una playa de Mijas (Málaga) y han huido a la carrera. Cuando llegó la Guardia Civil, ya habían desaparecido. La patrulla que posteriormente rastreó la zona tampoco pudo localizarlos.

Los hechos se produjeron este martes a mediodía en Playamarina, según detalla la prolífica cuenta @fuengirolasequeja. El cielo estaba nublado y no había excesiva gente en la playa. La moto se acercó a la orilla y los inmigrantes se bajaron de ella abandonándola en la arena, maniobra que sorprendió al socorrista, que se acercó para advertirles de que estacionar el vehículo en la playa está prohibido. Antes de que pudiera reaccionar, huyeron a pie.

En la zona se personaron dos agentes de la Benemérita, pero ya era tarde. El vídeo difundido en redes sociales muestra a dos agentes custodiando la moto de agua junto a varios socorristas que intentan desencallarla de la arena. Los inmigrantes no pudieron ser interceptados y se encuentran en paradero desconocido.

Aunque extraño, el episodio no es nuevo. A finales de agosto, tres inmigrantes magrebíes ya intentaron cruzar el Estrecho a bordo de una moto acuática. Un barco los avistó a 29 millas (54 km) al sureste del cabo Sacratif, en la costa de Granada, y Salvamento Marítimo acudió en su búsqueda y los trasladó al puerto de Motril (Granada). Allí fueron atendidos por Cruz Roja y puestos a disposición de la Policía Nacional.

En los últimos años también se han registrado distintos intentos de entrada ilegal en España a bordo de lanchas de juguete, hidropedales, kayaks, colchonetas de playa o incluso tablas de surf.

Además, en Baleares, 24 inmigrantes ilegales han llegado en la madrugada de este viernes al islote de Cabrera, al sur de Mallorca, tras ser rescatados por Salvamento Marítimo. El jueves llegaron otros 16 inmigrantes magrebíes a Formentera. En su caso fueron avistados a bordo de una patera a unas 12 millas (22 km) al sur de la isla, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno. En el rescate intervino el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.