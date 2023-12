Cs negoció durante dos años con el PSOE andaluz para hacer una moción de censura a Moreno

La dirección nacional de Ciudadanos (Cs) presionó a la federación andaluza del partido naranja para impulsar una moción de censura que acabara con la presidencia de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. Además, según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, algunos miembros de Cs Andalucía llegaron a hablar y negociar con el PSOE andaluz (PSOE-A) para llevar a cabo esa traición a un PP andaluz que permitió a la formación naranja dirigir junto a ellos el Gobierno autonómico.

Juan Marín, actual presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía, ex dirigente regional de Cs y ex vicepresidente de la Junta, ha confirmado este viernes que, durante dos años, estuvo recibiendo la presión de la dirección nacional de su antigua formación para impulsar una moción de censura con el PSOE-A para quitar la Presidencia de la Junta al PP andaluz (PP-A), que la logró tras las elecciones autonómicas de diciembre de 2018.

Fuentes de ex miembros de Cs han confirmado a OKDIARIO Andalucía esta información y han asegurado que, en la sombra, llegaron a mantener reuniones con socialistas andaluces para organizar esta traición a Juanma Moreno. Marín, durante su participación en un encuentro informativo en Sevilla, ha confirmado las presiones que recibió por parte de la dirección nacional que por entonces llevaba Inés Arrimadas para traicionar y expulsar al PP-A del gobierno de la Junta de Andalucía. El objetivo de la dirección nacional de Cs, según el propio Marín, pasaba por hacer esta moción de censura junto a los socialistas a cambio de lograr la presidencia de la Junta de Andalucía.

La dirección nacional, de hecho, llegó a trasladar a Juan Marín que había «corrientes internas» en el partido en Andalucía, en el grupo parlamentario incluso, que abogaban por impulsar esa moción de censura de PSOE y CS para desalojar a Juanma Moreno y al PP de la Presidencia de la Junta.

Juan Marín, que ya no forma parte de Cs, ha achacado la desaparición de su antiguo partido de las instituciones, como Congreso de los Diputados o Parlamento andaluz, a que había un «problema interno» que no se fue capaz de resolver. «Una crisis interna con falta de dirección absoluta», ha señalado Juan Marín, quien ha apuntado que el partido «no sabía dónde iba» y era como un «pollo sin cabeza», y no se tomaban decisiones acertadas.