El Consejo de Gobierno aprueba este miércoles un presupuesto récord de 54.716 millones para Andalucía para 2027

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar este miércoles el proyecto de Ley de Presupuestos autonómicos para 2027, que alcanzará los 54.716 millones de euros. Se trata de las cuentas más elevadas de la historia de la comunidad y las primeras elaboradas por el Ejecutivo de coalición formado por el PP y Vox.

La cifra supone un incremento del 6% respecto al presupuesto de 2026, que ascendió a 51.597 millones de euros. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, adelantó la cuantía global durante el último Pleno del Parlamento andaluz, donde desgranó algunas de las principales partidas de las cuentas para el próximo ejercicio.

Las políticas sociales concentrarán 35.246 millones de euros, aproximadamente dos de cada tres euros del presupuesto. Dentro de este apartado, la sanidad contará con una dotación cercana a los 17.000 millones, una cifra que Moreno sitúa un 72% por encima de la registrada en 2018.

La educación dispondrá de 11.889 millones de euros, un 56% más que hace siete años. Por su parte, la dependencia contará con 3.308 millones, lo que representa un aumento del 178% respecto a 2018, según los datos ofrecidos por el presidente autonómico.

Más de 1.000 millones para vivienda

La vivienda será otra de las áreas destacadas del proyecto presupuestario. La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio dispondrá de más de 1.000 millones de euros, mientras que se contemplan 25 millones para financiar obras de urbanización.

El proyecto también incorporará nuevas rebajas fiscales relacionadas con la compra de vivienda. Entre ellas figura la reducción del tipo general del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), que pasará del 7% al 6,75%. La medida forma parte del compromiso de la Junta de reducir este gravamen en un cuarto de punto cada año hasta situarlo en el 6% al final de la legislatura.

Además, el límite del precio de la vivienda para acogerse al tipo reducido del 6% aumentará de 150.000 a 200.000 euros cuando se destine a residencia habitual. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, calcula que esta modificación beneficiará a unas 3.700 personas, mientras que la rebaja general del ITP alcanzará a cerca de 138.000 andaluces.

También se elevará a 200.000 euros el límite para aplicar el tipo superreducido del 3,5%, dirigido a colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda, como los menores de 35 años, las víctimas de violencia de género y terrorismo y los residentes en municipios en riesgo de despoblación. Para las personas con discapacidad y las familias numerosas, el umbral se situará en 300.000 euros.

Deducciones por gafas y lentillas

Las medidas fiscales incluirán igualmente una deducción del 15% de los gastos destinados a la compra de gafas y lentillas para hijos menores de 25 años, con un máximo de 150 euros. Según las estimaciones de la Junta, esta iniciativa beneficiará a unos 245.000 andaluces.

Una vez aprobado el proyecto por el Consejo de Gobierno, el texto será remitido al Parlamento autonómico para iniciar su tramitación. El debate de totalidad está previsto para el miércoles 11 de noviembre, antes de que continúe el procedimiento parlamentario para su aprobación definitiva.