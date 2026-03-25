Condenado un profesor de Almería a 18 meses de cárcel por decir a una alumna: “Si me enseñas los pechos…”

La Audiencia Provincial de Almería ha impuesto una pena de un año y medio de cárcel a un profesor de música por acoso sexual, después de que pidiera a una alumna de 14 años que le mostrara el pecho a cambio de aprobar un examen. Con esta decisión, el tribunal revoca la absolución que se había dictado previamente en primera instancia.

Los hechos tuvieron lugar el 12 de marzo de 2024, durante una prueba en una escuela de música. Según la sentencia, el docente interino le dijo a la menor: «Si me enseñas los pechos, te apruebo».

Ante la reiteración del comentario, que el profesor trató de justificar alegando que no entendía por qué los hombres pueden ir sin camiseta y las mujeres no, la alumna le recordó su edad. El acusado respondió entonces que se trataba de una broma y le pidió que no informara a sus padres para evitar problemas con la Policía, lo que generó inquietud en la joven.

Absuelto en primera instancia

En una primera resolución, el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería exoneró al acusado de los delitos de acoso sexual y coacciones. La jueza sostuvo que, aunque la menor se mostró «perpleja» ante el comentario, el hecho de que ocurriera en un entorno educativo y durante el horario escolar impidió que se generara un ambiente hostil que la hiciera sentirse obligada a aceptar la propuesta por miedo a posibles consecuencias negativas.

No obstante, tras los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería dejó sin efecto esa resolución.

El tribunal considera que los hechos sí constituyen acoso sexual, recordando que, según la jurisprudencia, es suficiente con que exista una petición clara y seria de carácter sexual en el ámbito educativo para que el delito se entienda consumado, sin que sea necesario que la víctima acceda.

Asimismo, la Audiencia Provincial ha apreciado dos agravantes para fijar la pena. Por un lado, el abuso de la posición de superioridad del profesor, al supeditar la aprobación del examen a su solicitud y, por otro, la especial vulnerabilidad de la víctima debido a su edad, al tratarse de una menor de 14 años en pleno desarrollo.

Junto a la pena privativa de libertad, la sentencia impone al acusado el pago de una indemnización de 8.000 euros en concepto de daños morales. Asimismo, se le condena a inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad docente durante 21 meses, prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse con la menor por cualquier medio durante cuatro años. El tribunal también establece la prohibición de ejercer profesiones que conlleven contacto con menores durante cinco años y dos años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de prisión.