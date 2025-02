COAC 2025: quién canta hoy 15 de febrero, dónde ver los cuartos de final y orden de actuación

Si eres aficionado a los Carnavales de Cádiz, sabrás que desde hace días se están celebrando las preliminares del COAC 2025 y que de hecho, ya están en su fase de cuartos de final. De este modo, y si bien ayer viernes se celebró la primera función o sesión, hoy podremos ser testigos de la segunda en la que de nuevo veremos a 7 grupos actuando en el Gran Teatro de Falla. Toma nota entonces, porque si no te quieres perder nada, te ofrecemos a continuación, toda la información sobre quién canta hoy 15 de febrero en el COAC 2025, dónde ver los cuartos de final y cuál es el orden de actuación.

El COAC 2025 avanza con paso firme y hoy, sábado 15 de febrero, se celebra la mencionada segunda sesión de los cuartos de final de este popular concurso del carnaval gaditano. Recordemos que en esta fase participan 52 agrupaciones, contando con 10 coros, 20 comparsas, 20 chirigotas y 2 cuartetos y todos ellos deben actuar durante estos días hasta el 20 de febrero, buscando un pase a la ansiada semifinal. La calidad de los repertorios y el nivel de interpretación crecen con cada función, haciendo que esta fase sea una de las más vibrantes y esperadas del certamen. Y todo lo podemos vivir en el Teatro Falla, que es el epicentro indiscutible del Carnaval de Cádiz y que hoy recibe de nuevo a una afición entregada que disfruta de cada actuación. En cada sesión de cuartos de final, podemos ver a siete agrupaciones en el escenario, todas ellas con la mirada puesta en la siguiente fase que se celebrará entre el 23 y el 26 de febrero y llegar así a la final del 28 de febrero.

Horario y a qué hora empiezan las actuaciones

El COAC 2025 dejó ayer viernes un arranque espectacular de su fase de cuartos de final que hoy sábado prosigue con una segunda función. Un total de 52 agrupaciones son las que participan en esta fase con 7 grupos actuando cada día, con la intención de destacar y conectar con el público y el jurado a través de letras originales, melodías pegadizas y espectáculos llenos de ingenio que ningún gaditano se quiere perder.

Como en la jornada de ayer viernes, las segunda sesión de hoy sábado 15 de febrero, de los cuartos de final del COAC 2025 comienza a las 20:00 horas en el Gran Teatro Falla y se prolongan hasta aproximadamente las 01:30 de la madrugada, dependiendo del desarrollo de las interpretaciones. Esta fase supone un nuevo desafío para los clasificados de las preliminares, que deben demostrar su valía con repertorios renovados.

En concreto, hoy 15 de febrero, el teatro acoge a las siguientes agrupaciones:

La desafinada

Comparsa ‘Los calaítas (fuimos a por tabaco) Una chirigota de toda la vida

Un clásico nunca falla

Los wonderful

Ley natura

La mala

Los muchachos del congelao

La resistencia

Recordemos que ayer jueves 14 de febrero ya se pudieron ver las actuaciones de estas otras siete agrupaciones:

Las entrañas de Cádiz

Los trastos

Ku Klux Klan Klan

Cariño… Que pelusilla me tienes

Los guardianes del Dios Momo

Cuando tú vas yo vengo

El corazón de Cádiz

Los inhumanos

Dónde ver gratis en vivo

Si quieres ver en directo el COAC 2025 pero no has conseguido entrada o no vives en Cádiz pero te encanta este concurso, debes saber que desde que se inició la fase preliminar, todo se ha podido ver a través de varias plataformas de televisión, radio e internet.

En televisión, la retransmisión en directo se está realizando por parte de Onda Cádiz TV, que cubre todas las fases del certamen desde las preliminares hasta la Gran Final. También puede verse a través de Canal 38 y Vodafone TV (canal 702). Pero además, desde la actual fase de cuartos de final se puede ver a través de Canal Sur y Andalucía Televisión.

Para aquellos que prefieren seguirlo online, hay varias opciones disponibles. Onda Cádiz Digital ofrece una transmisión en vivo a través de su plataforma digital, junto con el canal de YouTube de Onda Cádiz Carnaval y su emisión en Twitch (Onda Cádiz TV). Asimismo, la radio también forma parte de la cobertura con el dial 92.8 FM para seguir la retransmisión en directo.

Como todos saben, este concurso ha trascendido el ámbito local y se ha convertido en un evento nacional seguido por miles de aficionados. Gracias a la oferta de televisión, radio e internet, el Carnaval de Cádiz llega a cualquier rincón, asegurando que nadie se pierda las mejores coplas. La tradición y la tecnología se unen para mantener vivo el espíritu del COAC.

La lucha por la semifinal está en su punto álgido y la jornada de hoy, 15 de febrero, se presenta como otra noche épica para los amantes del carnaval. El Gran Teatro Falla se prepara para recibir a las agrupaciones que aspiran a lo más alto, mientras el público se alista para vivir una nueva velada cargada de humor, crítica y arte sobre el escenario.