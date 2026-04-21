Cincuenta inmigrantes piden regularizarse sin certificado penal por el incendio de sus chabolas en Lucena

Cincuenta inmigrantes ilegales afectados por el incendio de sus chabolas en Lucena del Puerto (Huelva) han denunciado haberse quedado sin la documentación con la que aspiraban a acogerse al proceso de regularización extraordinaria abierto en España. El fuego, declarado el pasado domingo 19 de abril y que arrasó trece infraviviendas, habría dejado a los jornaleros sin pasaportes, certificados penales y otros papeles clave para poder presentar la solicitud antes del 30 de junio. Por ello, un total de 21 colectivos, sindicatos y partidos han reclamado al Gobierno que habilite «facilidades administrativas» para que las personas damnificadas puedan acogerse a esa regularización pese a haber perdido la documentación en el incendio. Las organizaciones sostienen que, cuando comenzaron las llamas, sobre las 12:45 horas, los temporeros se encontraban trabajando y por eso no pudieron salvar ninguna de sus pertenencias.

Según el comunicado difundido por los firmantes, entre los documentos calcinados había pruebas de permanencia en España, pasaportes, certificados de penales y certificados de vulnerabilidad que los afectados tenían preparados para presentar dentro del proceso extraordinario. Esos colectivos advierten de que resulta imposible recuperar toda esa documentación antes del 30 de junio, fecha en la que expira el plazo para formalizar las solicitudes.

Las organizaciones subrayan que el incendio no sólo ha dejado a los moradores del asentamiento a la intemperie, sino que también ha destruido la oportunidad de regularizar su situación administrativa. En ese sentido, exponen como ejemplo el caso de una mujer que había llegado desde Murcia hacía tres meses para trabajar en la campaña de la fresa y que perdió en el fuego la documentación que le facilitaba el reagrupamiento con una hija de nueve años con discapacidad que vive en Marruecos con su abuela.

Los firmantes del comunicado cargan además contra las administraciones por la situación de los asentamientos chabolistas y sostienen que este incendio «no es un accidente, sino fruto del racismo institucional». A su juicio, lo ocurrido es consecuencia de permitir que personas que trabajan en el sector de los frutos rojos sigan viviendo entre plásticos, cartón y palés, sin una alternativa habitacional digna y estable.

En esa misma línea, recuerdan que ya son cinco los jornaleros fallecidos en incendios registrados en los últimos años y denuncian que ninguna administración ha ofrecido hasta ahora una solución real. También critican que, tras el fuego del pasado domingo, no se haya desplegado una respuesta de emergencia suficiente para asistir a los afectados, más allá de la ayuda prestada por la sociedad civil. El incendio dejó además una persona herida por quemaduras que tuvo que ser atendida en el hospital.

Por todo ello, los colectivos reclaman una alternativa habitacional provisional de emergencia para los damnificados, una propuesta seria de alojamiento para los miles de jornaleros que siguen viviendo en chabolas, facilidades para el empadronamiento sin trabas y medidas administrativas que permitan que el fuego no borre el rastro documental de estas personas en España. Entre quienes suscriben el texto figuran asociaciones sociales, sindicatos y formaciones como Podemos Andalucía, Izquierda Unida-Huelva, Adelante Andalucía, Por Andalucía y Ecologistas en Acción Huelva.