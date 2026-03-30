Cielos poco nubosos y cambios de temperatura en Andalucía según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán en el conjunto del territorio andaluz, con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas experimentarán un descenso en el litoral y un ascenso en el interior, con cambios locales en el valle del Guadalquivir. Se prevén heladas débiles a moderadas en las sierras orientales y vientos flojos a moderados de componente norte, que se tornarán variables al final del día.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 30 de marzo

Cielo nublado y brisa fresca en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que no amenazan con lluvia. La temperatura mínima ronda los 9 grados, mientras que el sol, tímido pero decidido, comenzará a asomarse a las 08:12, ofreciendo un respiro cálido que alcanzará los 22 grados por la tarde. El viento, que soplará del noreste a una velocidad media de 20 km/h, aportará una brisa fresca, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, así que es recomendable sujetar bien los sombreros.

Ya por la tarde, el cielo mantendrá su aspecto nublado, pero sin riesgo de precipitaciones. La sensación térmica se alineará con la temperatura máxima, haciendo que el ambiente sea agradable para disfrutar de las horas de luz que se extenderán hasta las 20:44. Con una humedad que oscila entre el 20% y el 40%, el día se sentirá ligero y cómodo, ideal para pasear por las calles sevillanas y dejarse llevar por el encanto de la ciudad.

Córdoba: nubes y viento con posibles lluvias

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de cambios en Córdoba. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 5 grados, mientras el viento del noreste sopla con fuerza, creando una sensación de inestabilidad en el ambiente. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto y aunque no se esperan lluvias hasta la tarde, la atmósfera se siente cargada.

La tarde traerá consigo un notable descenso térmico, alcanzando una máxima de 21 grados, pero con ráfagas de viento que superarán los 30 km/h. La humedad, que puede llegar hasta el 60%, hará que la sensación térmica se sienta más intensa. Es recomendable llevar paraguas, ya que la inestabilidad podría sorprender a más de uno.

En Huelva, cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 22 grados. Aunque se prevé un ligero viento de dirección variable, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mañana y la tarde.

Es un día ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será muy placentera. Aprovechar el buen tiempo puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de los pequeños placeres cotidianos.

Ambiente fresco y soleado ideal en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la mañana. La temperatura mínima se sitúa en 11°C, pero la sensación térmica puede descender hasta los 10°C, por lo que se recomienda abrigarse un poco al salir. A medida que avanza la jornada, el termómetro alcanzará una máxima de 20°C, manteniendo un ambiente agradable. La brisa del noreste soplará a unos 10 km/h, aunque se prevén ráfagas que podrían llegar hasta los 35 km/h, así que es importante estar atentos.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de las horas de luz hasta la puesta del sol a las 20:45. La humedad relativa se mantendrá en un rango cómodo, entre el 20% y el 65%, evitando que el ambiente se sienta pesado. En resumen, será una jornada fresca y soleada, perfecta para pasear por la ciudad.

Jaén: cielos despejados y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 4 grados, pero la sensación térmica puede bajar un poco más, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 17 grados por la tarde. Será un buen momento para salir y disfrutar del aire libre, así que no olvides tus gafas de sol.

Cielo despejado con chubascos por la tarde en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana fresca, con temperaturas que rondan los 8°C. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 19°C, mientras el viento sopla del sur a una velocidad media de 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y chubascos intermitentes, así que es recomendable llevar un paraguas si planeas salir. La humedad relativa se mantendrá entre el 20% y el 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica varíe, así que no olvides abrigarte un poco al caer la noche.

Granada: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 15 grados. La brisa suave del viento, que sopla a unos 5 km/h, aporta una agradable sensación térmica, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, con temperaturas que alcanzarán los 19 grados por la tarde, lo que promete un ambiente cálido y soleado. Es un buen momento para salir a disfrutar del aire libre, así que no olvides llevar una botella de agua y protegerte del sol.

Almería: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas que rondan los 8°C. A medida que avanza la mañana, el sol se alza en el horizonte a las 07:59 y el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 18°C por la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el sur a 15 km/h.

Sin embargo, la tarde podría traer un ligero aumento en la humedad, alcanzando hasta el 50%, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más cálida. Se recomienda llevar una botella de agua y disfrutar de las horas de sol antes de que el día se apague a las 20:30.