Comprobar ONCE hoy, domingo, 26 de abril de 2026: Sueldazo y Super 11

Los sorteos de la ONCE de hoy, domingo, 26 de abril de 2026, se están celebrando en este momento y en tan solo unos instantes conoceremos el resultado y los números premiados de Sueldazo y Super 11.

Super 11

El Super 11 es un juego en el que tienes que elegir entre 5 y 11 números de los 80 que están disponibles. Para el sorteo se extraen 20 bolas de las 80 que hay disponibles y el premio obtenido irá en función de la cantidad de números elegidos, el importe jugado y el número de aciertos obtenidos.

Para jugar al Super 11 de la ONCE, que se juega todos los días de lunes a domingo, la apuesta mínima es de 1 euro y hay cinco sorteos diarios que se celebran a las 10:00 horas de la mañana -podrás comprar tus números hasta las 09:40 horas-, un segundo sorteo que se celebra a las 12:00 horas -podrás comprar tu cupón hasta las 11:40 horas-, un tercer sorteo a las 14:00 horas, el cuarto sorteo a las 17: 00 horas y un quinto sorteo que se celebra a las 21:15 horas -podrás comprar tu cupón hasta las 20:45 horas-.

Premios del Super 11

Los premios del Super 11 de la ONCE variarán en función de la cantidad de números jugados y del número de aciertos. Este es el reparto de los premios según la recaudación: