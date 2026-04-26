El líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpado al Gobierno socialista de Pedro Sánchez del efecto llamada que provoca las llegadas de menores extranjeros no acompañados (menas) a España. «Han sido traídos por políticos sin escrúpulos», ha asegurado el jefe del partido conservador en un acto de precampaña en Lucena (Córdoba) junto al candidato de la formación a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira.

Abascal ha asegurado que los inmigrantes «deben estar en sus países, contribuyendo allí al sistema de pensiones y junto a sus familias». El líder de Vox ha atribuido la llegada masiva de menas al país a que «han sido traídos por políticos sin escrúpulos». A ojos del jefe de filas de la formación con sede en la madrileña calle de Bambú, los menores extranjeros deberían estar «con sus padres y no vagando por las calles ni abocados a la delincuencia».

A ojos de Abascal, el Gobierno ha puesto en marcha «una política de inmigración que ha derivado en una llegada masiva de personas». Además, ha afeado al partido de Alberto Núñez Feijóo por haber apoyado medidas propuestas por el Gobierno: «Han contado con el respaldo de PP y PSOE hasta hace poco».

Además, el líder de Vox ha criticado la existencia de un proceso de nacionalización que considera «fraudulento», en alusión a la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 gracias a Bildu, permitió solicitar la nacionalización a los descendientes de exiliados.

Según los últimos datos conocidos, la conocida como Ley de Nietos podría beneficiar a 2,5 millones de descendientes que, o bien ya han solicitado su cita o tienen el expediente en proceso. De ellos, medio millón cuentan ya con la nacionalidad española y, en consecuencia, tienen derecho a voto en los próximos comicios.

En este sentido, ha reprochado que se esté «regalando la nacionalidad» a personas que, en opinión de Abascal, «no se adaptan a las leyes ni a las costumbres del país».

Sin embargo, ha dedicado palabras positivas a las personas que están en situación regular en España: «Han contribuido a levantar el país». Además, Abascal ha subrayado la importancia de que los inmigrantes que lleguen lo hagan «con permiso, respetando las leyes y colaborando con la sociedad».

Sobre las personas en esa situación administrativa, ha asegurado que «también son víctimas de la inmigración irregular masiva». Además, ha apostillado que las personas extranjeras regularizadas «no tienen los mismos derechos políticos que los nacidos en España». «No pueden votar», ha recordado Abascal.

Sánchez, «capo de la mafia corrupta»

Sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que «está dirigiendo una mafia que pacta con separatistas golpistas y ha llegado a acuerdos con la antigua ETA». Abascal ha comparado al líder socialista con «un capo que dirige una mafia corrupta» porque tiene «a su hermano imputado y a su mujer procesada por cuatro delitos».

Además, ha responsabilizado al Ejecutivo socialista de que se haya «multiplicado el número de agresiones sexuales a mujeres» y que la «imposición del fanatismo climático ha impedido la construcción de presas e infraestructuras que habrían evitado las inundaciones».

El jefe de filas del partido conservador ha criticado también la gestión del Gobierno de la infraestructura ferroviaria tras la catástrofe de Adamuz (Córdoba), donde perdieron la vida 46 personas tras el descarrilamiento de un tren Iryo a máxima velocidad y el posterior choque con un Alvia que venía de frente. «Se gastaron en señoritas de compañía el dinero que tenía que ir a arreglar las vías», ha recalcado Abascal.

El líder de Vox ha criticado también a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, de quien ha dicho que «tiene el corazón muy grande para que aquí venga todo el mundo, pero eso significa que lo tiene muy pequeño para los intereses de los de dentro». Además, le ha recriminado la existencia de «listas de espera terribles en las citas médicas y en las intervenciones quirúrgicas» en la autonomía.