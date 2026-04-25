Abascal denuncia en Andalucía que «el fanatismo verde mata como mató en la dana de Valencia»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este sábado el apagón sufrido en España el pasado año, que ha vinculado a lo que ha calificado como «fanatismo climático que arruina a la población», al tiempo que ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, de «continuar con su plan de arrancar olivos para instalar placas solares».

En una atención a medios celebrada en Vélez-Málaga (Málaga), Abascal ha subrayado que «el fanatismo verde mata como mató en la dana de Valencia y como mató también a algunos de nuestros compatriotas en el apagón».

Asimismo, ha reiterado sus críticas a Moreno, a quien ha acusado de mantener esa estrategia energética, y ha añadido que, en su opinión, «parece que también está incómodo con los pactos de Vox con el Partido Popular en Aragón y Extremadura».

Preguntado por los medios de comunicación, Abascal ha afirmado que «la prioridad nacional» tiene todavía un largo recorrido de cambios legislativos pero que no tiene «ninguna duda de que es un concepto basado en el sentido común y la justicia».

«Lo que no puede ser es que los españoles que están aquí viviendo desde hace tiempo, sus padres, sus abuelos, gente que ha cotizado, que ha trabajado y que ahora tiene dificultades, vean que los que acaban de llegar les pasan por encima», ha apuntado.

En referencia a los altercados ocurridos en los actos de precampaña de Vox en ciudades como Granada el pasado 16 de abril, Abascal ha recriminado a Moreno «por qué todavía no ha dicho ni una palabra de condena de estas agresiones e intimidaciones y la única respuesta que podemos darnos es porque él también quiere silenciarnos», informa Ep.

Al respecto, ha manifestado que espera que «tomen buena nota los andaluces de cuál es la posición del Moreno y nos den un gran respaldo para que tengamos la fuerza suficiente para influir en el próximo gobierno de la Junta Andalucía», ha concluido Abascal.