Colas en Decathlon por la bicicleta urbana con motor de 36 V y autonomía de 70 km

Las tiendas de Decathlon han comenzado la semana con bastante movimiento. Varias tiendas de la enseña de deportes en España han registrado colas de clientes interesados en una de las bicicletas eléctricas que más está dando que hablar en los últimos días: la Rockrider E-ACTV 100 en color verde almendra. El tirón de este modelo ha conseguido que muchos se acerquen incluso antes de la apertura para conseguir la suya, y es que en lo que se refiere a calidad-precio, pocas bicis están a su altura.

La razón principal está bastante clara, pues se trata de una bicicleta eléctrica pensada para el uso diario que combina buenas prestaciones con un precio que llama la atención. Lleva un motor de 36 voltios y una potencia de 250 W, suficiente para moverse con soltura por ciudad o afrontar trayectos algo más largos sin demasiado esfuerzo. A esto se suma una autonomía que puede alcanzar los 70 kilómetros en modo eco, una cifra que encaja muy bien con los desplazamientos habituales de muchos usuarios.

El precio es otro de los puntos que más interés ha despertado. Dentro del mercado de las bicicletas eléctricas, donde es fácil encontrar modelos bastante más caros, esta opción se presenta como una alternativa asequible para los que quieren dar el salto sin hacer una gran inversión, y se puede comprar tanto en tiendas físicas como a través de la web de Decathlon por 999,99 euros. Eso explica en parte por qué tantas personas han decidido acercarse a por ella este mismo miércoles 8 de abril.

Decathlon arrasa con esta bici eléctrica

Más allá de los números, también gusta por sus características. Tiene tres modos de asistencia (eco, normal y boost) que permiten ajustar la ayuda del motor según lo que necesite cada uno en el momento. El manejo es fácil y la información básica se muestra en una pantalla en el manillar, sin complicaciones. Además, para quien quiera ir un poco más allá, existe la opción de conectarla con el móvil para consultar datos como la distancia o la velocidad.

El diseño con cuadro bajo es otro detalle que ha sumado puntos. Facilita subir y bajar de la bicicleta, algo que muchos usuarios valoran especialmente en trayectos urbanos con paradas frecuentes. También incorpora elementos que ayudan a moverse con comodidad por distintos tipos de camino, como una suspensión delantera y neumáticos preparados para algo más que el asfalto. Hoy en día, cada vez más personas buscan alternativas al coche, ya sea por ahorro, por comodidad o por las restricciones en muchas ciudades. La bicicleta eléctrica se ha convertido en una opción cada vez más presente en el día a día, y modelos como este ayudan a que más gente se anime a probarla.

Las colas en Decathlon por esta la Rockrider E-ACTV 100 en color verde almendra son un reflejo de ese cambio. Puede que el efecto novedad influya, pero también deja claro que hay interés real por este tipo de transporte, y concretamente este modelo parece que seguirá dando que hablar en los próximos días y semanas.