Decathlon revienta los precios y ‘regala’ las deportivas New Balance más versátiles: amortiguación y ligereza

Decathlon vuelve a estar en el centro de todas las miradas tras lanzar una oferta que está dando mucho que hablar. Hablamos de las zapatillas New Balance Fresh Foam 520 V9, que está ahora a un precio que muchos califican directamente como regalado. Cada vez más mujeres se están fijando en este modelo que, sin ser una novedad reciente, ha vuelto a destacar gracias a una rebaja importante, colocándose como una de las opciones más llamativas ahora mismo en del mundo del running.

El reclamo es bastante claro. Decathlon ha ajustado el precio de estas zapatillas de New Balance hasta situarlas en una franja mucho más baja de lo habitual. Esto hace que muchas que quizás no pensaban cambiar de calzado deportivo se lo estén planteando ahora. Al final, no es lo mismo invertir en unas zapatillas de una marca conocida a su precio original que encontrarlas con una rebaja que realmente se nota en el bolsillo. Concretamente, cuestan 20 euros menos. Antes su precio era de 69,99€ y ahora se pueden comprar en tiendas físicas y online por 49,99 euros, lo que muchos consideran una auténtica ganga.

Más allá del precio, lo que ha hecho que este modelo gane protagonismo es el uso que se le puede dar en el día a día. No están pensadas solo para correr, sino que hay quien las utiliza para caminar, para ir al trabajo o simplemente para moverse con comodidad durante horas. Ese tipo de zapatilla, que sirve tanto para hacer algo de deporte como para el uso diario, es cada vez más buscado, sobre todo si mantiene un diseño sencillo que encaja con casi todo.

Las New Balance rebajadas en Decathlon

El boca a boca ha hecho el resto. En redes sociales y foros de running, muchos usuarios han empezado a comentar la oferta, lo que ha provocado que todavía más gente se acerque a tiendas o directamente pidan un par por la web. No es la primera vez que pasa algo así con Decathlon, pues cuando aparece un descuento potente en un producto de marca conocida, el interés se dispara en cuestión de horas.

En cuanto a sus características, las New Balance Fresh Foam 520 V9 destacan por ofrecer una pisada cómoda gracias a su mediasuela con espuma, pensada para suavizar el impacto al caminar o correr. A eso se suma su ligereza, algo que se nota especialmente cuando se llevan durante bastante tiempo seguido. La parte superior, hecha de malla, ayuda a que el pie respire mejor y evita esa sensación de calor que aparece con otros modelos más cerrados. En conjunto, son detalles que hacen que resulten agradables desde el primer uso.

La jugada de Decathlon vuelve a demostrar que cuando se junta una marca reconocida con un precio rebajado, el éxito de ventas es rotundo. Las New Balance Fresh Foam 520 V9 se han convertido en una de esas compras que muchos no tenían previstas, pero que acaban haciendo al ver la oferta. Porque, al final, cuando el descuento es lo bastante llamativo, cuesta resistirse.